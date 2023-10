Yuval Noah Harari: Izraelci teď nevnímají bolest nikoho jiného. Musí zasáhnout svět

16. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Izraelská mysl, mysl Izraelců je v současné době tak naplněna bolestí, že už nezbývá místo na to, aby cítili bolest kohokoli jiného. A myslím, že analogický případ platí i pro Palestince, a proto je odpovědností mezinárodního společenství a vnějších pozorovatelů, aby na to dohlédli, aby soucítili s oběma stranami a zabránili eskalaci a zabránili dalším válečným zločinům.



Moderátor: Teď se ke mně připojuje izraelský historik a autor knihy Sapiens, Yuval Noah Harari, děkuji moc, že jste přišel.. Vidíte nějakou možnost deeskalace? V jakém stavu se nyní nacházíme?









Yuval Noah Harari: Prvním krokem je okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích. Víte, mluvíme o lidech, jako je moje teta a strýc, kteří žijí v jednom z těchto kibuců v Bari, a jen jeden příklad těch kibuců je Vivienne Silver. Je jí 74 let. Mírová aktivistka, která mnoho let vozí nemocné lidi z Gazy do nemocnic v Izraeli, je nyní v Gaze držena jako rukojmí. Stačí tyto lidi okamžitě propustit. A to dá paprsek naděje pro eskalaci.





Moderátor: A vystřelit ten paprsek naděje přerůst v něco dlouhodobějšího a jsme na dobré cestě. Co musí Izrael dát? Určitě nové uspořádání na Západním břehu, konec zabírání půdy osadníky.





Yuval Noah Harari: Znáte Hamás, když Hamás zahájil tento útok? Vyvražďování celých komunit, mučení a popravy rodičů před očima jejich dětí. Jejich cílem nebylo získat ústupky nebo obnovit mírový proces.





Moderátor: No, ale v dlouhodobém horizontu musí Izrael v něčem ustoupit?









Moderátor: Samozřejmě, ale vzhledem k tomu, čeho se Hamás dopustil, se nyní rýsuje otázka, a jak oba víme, bude se rýsovat stále více, ano: Dopouští se nyní Izrael v pásmu Gazy válečných zločinů?





Yuval Noah Harari: Podívejte, já vám to řeknu. Izraelská mysl, mysl Izraelců je v současné době tak naplněna bolestí, že už nezbývá místo na to, aby cítili bolest kohokoli jiného. A myslím, že analogický případ platí i pro Palestince, a proto je odpovědností mezinárodního společenství a vnějších pozorovatelů, aby na to dohlédli, aby soucítili s oběma stranami a zabránili eskalaci a zabránili dalším válečným zločinům.









Yuval Noah Harari: Rozhodně. A velké obavy? Z toho, že to, co jsme viděli v posledních dnech, je jen začátek a že se chystá něco mnohem, mnohem horšího. A opět doufám, že každý, kdo má v oblasti nějakou páku, udělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil eskalaci.





Moderátor: Víte, to jsou velká témata, a přesto se podívejte na realitu, jak oba víme, diplomacii dělá Anthony Blinken. Objíždí arabský svět, nemohou ani otevřít přechod Rafáh mezi pásmem Gazy a Egyptem. Ano. A to je skličující.





Yuval Noah Harari: To je v mnoha ohledech cena za zničení globálního liberálního řádu. Za posledních 5-7 let pracují síly po celém světě, včetně Velké Británie, včetně USA, na diskreditaci a zničení globálního řádu, a když zničíte řád a nic nenasadíte na jeho místo, vznikne nepořádek a chaos. A vidíme to při ruské invazi na Ukrajinu, nyní na Blízkém východě. Pokud nezměníme pořádek ve světě, bude to ve všech koutech světa mnohem, mnohem horší.



Moderátor: Je třeba udělat spoustu práce, viďte. Opravdu moc děkuji, že jste přišel. Vážím si toho.

Děkuji vám.

Zdroj v angličtině, od minuty 17:







Rozhodně ano. Ještě jednou. Už léta říkám, že jsem k Netanjahuovu postoji vůči Gaze a Západnímu břehu Jordánu velmi kritický, bez ohledu na toto. Ano, mírový proces měl být obnoven již dávno, ale mělo by být zcela jasné, že to neospravedlňuje to, co Hamás udělal, a není cílem Hamásu obnovit mírový proces. To jsou věci, které Hamás nejvíce děsí.V tomto ohledu vás Hizballáh a to, co se děje v jižním Libanonu, v severním Izraeli, musí, stejně jako mnohé z nás, stejně jako nás všechny, velmi znepokojovat.