Joe Biden: Palestinci mají právo na vlastní stát. Hamás musí být zničen

16. 10. 2023

čas čtení 7 minut

Málokdy se prezident vystavuje tolika nebezpečím; katastrofa v Izraeli – válka na Ukrajině – a žádná pomoc od paralyzovaného Kongresu. Ve čtvrtek pozdě večer jsme se v Bílém domě setkali s prezidentem Bidenem. Byl to těžký týden a bylo to na něm vidět. Panu Bidenovi bude příští měsíc 81 let. A řekl, že když je unavený, může se mu vrátit celoživotní koktání. Ale vmáčkl nás do svého programu, aby vyjádřil svou oddanost Izraeli po masakru více než tisícovky civilistů před osmi dny. Bylo zabito jednadvacet Američanů. Patnáct se jich pohřešuje – a přinejmenším o malém počtu z nich je známo, že byli vzati jako rukojmí. V pátečním videohovoru měl pan Biden tento vzkaz pro Američany v Izraeli, jejichž blízcí zmizeli.

Prezident Biden: Říkám, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom našli ty, kteří jsou stále naživu, a osvobodili je. Vše, co je v našich silách. Nebudu zabíhat do podrobností, ale je to tak, pracujeme na tom jako o život.

Scott Pelley: Proč máte tak silnou potřebu mluvit s těmito rodinami osobně přes Zoom?

Prezident Biden: Protože si myslím, že musí vědět, že prezident Spojených států amerických se hluboce zajímá o to, co se děje. Hluboce. Musíme světu sdělit, že je to kritické. To není lidské chování. Je to čiré barbarství. A uděláme vše, co je v našich silách, abychom je dostali domů, pokud je najdeme.

Scott Pelley: Je nyní bezpečný návrat amerických rukojmích jednou z vašich nejvyšších priorit?

Prezident Biden: Samozřejmě, že je. Ale je těžké - těžké rozlišovat. Nejdůležitější je ukončit tuto brutalitu a pohnat k odpovědnosti ty, kteří ji spáchali.

Scott Pelley: Dokážete si představit, že by američtí vojáci bojovali v této nové válce na Středním východě?

Prezident Biden: Nemyslím si, že je to nutné. Izrael má jednu z nejlepších bojových sil na zemi. Zaručuji vám, že jim poskytneme vše, co potřebují.

Scott Pelley: Kvůli tomu, co vidíme na Blízkém východě, se zvyšuje hrozba terorismu ve Spojených státech?

Prezident Biden: Ano. Dnes ráno jsem měl schůzku s lidmi z ministerstva pro vnitřní bezpečnost, s FBI, v Situační místnosti, kde jsme téměř hodinu diskutovali o tom, jak zajistíme, abychom zabránili osamělému vlkovi a/nebo jakémukoliv jinému koordinovanému úsilí pokusit se udělat to, co se dříve dělalo v synagogách, udělat to, co se dělalo Židům na ulici. Vynakládáme velké úsilí, abychom se ujistili, že se to nestane.

Scott Pelley: Při prvním útoku bylo zabito asi 1 200 izraelských civilistů, ale nyní jsou při protiútoku zabíjeni bojovníci Hamásu a palestinští civilisté. Je čas na příměří?

Prezident Biden: Podívejte, je tu zásadní rozdíl. Izrael jde po skupině lidí, kteří se dopustili barbarství, které je stejně závažné jako holocaust. A tak si myslím, že Izrael musí reagovat. Musí jít po Hamásu. Hamás je banda zbabělců. Schovávají se za civilisty. Postavili svá velitelství, kde jsou civilisté, budovy a podobně. Ale do té míry, do jaké se mohou oddělit, Izraelci udělají vše, co je v jejich silách, aby se vyhnuli zabíjení nevinných civilistů.

Scott Pelley: V Gaze jsou asi 2 miliony lidí, jak víte, pane prezidente, 2 miliony lidí jsou v pasti. Asi polovina z nich jsou děti. Žádáte Izrael, aby v této oblasti zřídil humanitární koridor nebo do ní dostal humanitární dodávky?

Prezident Biden: Ano, náš tým s nimi o tom mluví. A zda by mohla existovat bezpečná zóna. Také se bavíme s Egypťany, zda existuje způsob, jak dostat tyto děti a ženy ven z této oblasti. Ale je to těžké.

Scott Pelley: Chtěli byste vidět humanitární koridor, který by umožnil některým z 2 milionů Gazanů opustit oblast?

Prezident Biden: Ano.

Scott Pelley: Chtěli byste, aby se do Gazy dostaly humanitární dodávky?

Prezident Biden: Ano.

Scott Pelley: Takže nesouhlasíte s totálním izraelským obléháním pásma Gazy?

Prezident Biden: Jsem přesvědčen, že Izrael bude jednat podle pravidel války. Existují standardy, kterými se řídí demokratické instituce a země. A tak jsem přesvědčen, že nevinní lidé v Gaze budou mít přístup k lékům, potravinám a vodě.

Scott Pelley: Podpořil byste v tuto chvíli izraelskou okupaci Gazy?

Prezident Biden: Myslím, že by to byla velká chyba. Podívejte, to, co se stalo v Gaze, je podle mého názoru Hamás - a extrémní elementy Hamásu nereprezentují všechny Palestince. A myslím si, že by bylo by chybou aby Izrael Gazu opět okupoval.

Scott Pelley: Myslíte si, že Hamás musí být zcela eliminován?

Prezident Biden: Ano, myslím. Ale musí existovat palestinská samospráva. Musí existovat cesta k palestinskému státu.

Tato cesta, nazývaná "dvoustátní řešení", byla americkou politikou po celá desetiletí. Vedle Izraele by to vytvořilo nezávislý stát pro 5 milionů Palestinců, kteří žijí v Gaze a na západním břehu řeky Jordán.

Scott Pelley: A vy věříte, že Izrael by o to usiloval po tom, co se stalo...

Prezident Biden: Teď ne. Teď ne. Teď ne, ale myslím si, že Izrael chápe, že významná část Palestinců nesdílí názory Hamásu a Hizballáhu.

Scott Pelley: Na severní izraelské hranici už probíhají omezené boje a zajímalo by mě, jaký je váš vzkaz Hizballáhu a jeho podporovateli, Íránu?

Prezident Biden: Nedělejte to. Nedělejte to, nedělejte to, nedělejte to.

Scott Pelley: Nejezděte přes hranice? Neeskalujte tuto válku?

Prezident Biden: Přesně tak.

Scott Pelley: Jsou války v Izraeli a na Ukrajině víc, než mohou Spojené státy na sebe vzít?

Prezident Biden: Ne. Proboha, jsme Spojené státy americké, nejmocnější národ v dějinách – ne ve světě, ale v dějinách světa. Můžeme se postarat o obojí a přitom zachovat naši celkovou mezinárodní obranu.

Nevyprovokovaná invaze Ruska okupuje téměř 20 % Ukrajiny. Statisíce lidí byly zabity nebo zraněny. Prezident Volodymyr Zelenskyj nám minulý měsíc v rozhovoru řekl, že bez americké pomoci by mohl prohrát.

Scott Pelley: Jak tyto války v Izraeli a na Ukrajině souvisejí s bezpečností amerického lidu?

Prezident Biden: V drtivé většině se shodují. Například na Ukrajině bylo jedním z mých cílů zabránit Putinovi, který sám spáchal válečné zločiny, aby mohl okupovat nezávislou zemi, která sousedí se spojenci NATO a je na ruských hranicích. Představte si, co by se stalo teď, kdyby se mu to podařilo. Zažili jste někdy velkou válku v Evropě, do které jsme se nenechali vtáhnout? Nechceme, aby se to stalo. Chceme zajistit, aby tyto demokracie zůstaly zachovány. A Ukrajina je rozhodující pro to, aby se tak stalo.

