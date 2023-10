Rozhovor Britských listů 629. Izrael a Palestinci spolu mohou žít v míru

14. 10. 2023

Albín Sybera hovoří s Jotamem Bergerem, učitelem z Tel Avivu, o současné politické situaci v Izraeli po nedávných útocích organizace Hamas, o tom, co si Izraelci myslí o současné izraelské vládě, o tom, co se bude dít dál, co si přejí a jaké budou vztahy mezi Izraelci a Palestinci.

