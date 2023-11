Gaza: Palestinci s bílými vlajkami a zdviženýma rukama jdou pěšky z Gaza City na jih, kde budou bombardováni

7. 11. 2023

čas čtení 10 minut

- Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl, že humanitární konvoj s životně důležitými léky se v úterý dostal pod palbu ve městě Gaza, informovala agentura France-Presse.



Konvoj pěti nákladních automobilů a dvou vozidel Červeného kříže vezl zásoby do zdravotnických zařízení, včetně nemocnice Al-Kuds, když byl zasažen, uvádí se v prohlášení MVČK a dodává, že dva nákladní automobily byly poškozeny a řidič lehce zraněn.



MVČK neupřesnil, kdo na jeho konvoj střílel ani z jakého směru palba přišla.



"Toto nejsou podmínky, za kterých mohou humanitární pracovníci pracovat," řekl William Schomburg, vedoucí subdelegace MVČK v Gaze.



"Jsme zde proto, abychom přinesli naléhavou pomoc civilistům v nouzi. Zajištění toho, aby se životně důležitá pomoc mohla dostat do zdravotnických zařízení, je právní povinností podle mezinárodního humanitárního práva."



Po přestřelce konvoj změnil trasu a dorazil do nemocnice Al-Shifa, kam doručil zdravotnický materiál, uvedl MVČK.



Později konvoj MVČK doprovodil šest sanitek s těžce zraněnými pacienty na přechod Rafah do Egypta, dodal.





- V Bílém domě mluvčí pro národní bezpečnost John Kirby v úterý večer uvedl, že USA nechtějí, aby Izrael znovu obsadil Gazu, a budoucí kontrola nad palestinským územím nemůže zahrnovat Hamás, fundamentalistickou skupinu, která nyní Gazu ovládá.



"Znovuobsazení Gazy (Izraelem) není správná věc," řekl Kirby.



Dodal však, že v budoucnu "Hamás nemůže být součástí rovnice" o tom, kdo bude Gazu spravovat, a řekl, že "se nemůžeme vrátit k 6. říjnu", tj. ke dni předtím, než bojovníci Hamásu pronikli přes hranici do jižního Izraele a zabili více než 1 400 izraelských občanů a navíc odvedli více než 200 rukojmích zpět do Gazy, kde jsou stále drženi.



- Bílý dům se drží své linie, že vyzývá Izrael, aby si pečlivě vybíral cíle v Gaze, a zároveň uznává, že na blokovaném území bylo zabito "mnoho tisíc" palestinských civilistů.



Bidenova administrativa nadále odmítá veřejně podpořit počet mrtvých, který uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, a zároveň tvrdí, že USA nemají ověřený počet mrtvých, o kterém by mohly hovořit jako o své údaji.



Kirby připustil, že je "hrozné vidět záběry dětí vytahovaných z trosek v Gaze", z nichž mnohé nepřežily izraelské bombardování území.







- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Izraelské obranné síly (IDF) obkličují město Gaza a operují uvnitř něj. V úterním televizním prohlášení Netanjahu uvedl, že dokud nebudou propuštěni rukojmí, nedojde k příměří, a vyzval obyvatele Gazy, aby se přesunuli na jih, "protože Izrael nepřestane".





- Německá vláda se rozhodla uvolnit 91 milionů eur pro agenturu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA)



- Izrael opakovaně vyzval civilisty, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti přesunuli na jih, ale pokračoval v bombardování celého pásma a v úterý zasáhl jižní město Chán Júnis, kde podle palestinských zdravotníků zahynulo 23 lidí.





Zdroj v angličtině ZDE



. Izraelský premiér v rozhovoru pro televizi ABC, který byl odvysílán v pondělí večer, řekl: "Izrael bude po neomezenou dobu ... nést celkovou odpovědnost za bezpečnost [v Gaze], protože jsme viděli, co se stane, když tuto odpovědnost za bezpečnost neneseme.". V úterním televizním prohlášení Gallant odmítl jakékoli humanitární pauzy bez návratu rukojmích.IDF uvedly, že umožní obyvatelům odejít od 10 do 14 hodin místního času, a zveřejnily video, na kterém jsou vidět desítky lidí podél hlavní silnice. Obávají se, že stovky tisíc lidí jsou stále v pasti.Izraelské síly v pondělí uvedly, že oddělily sever Gazy od zbytku obléhaného území.IDF rovněž prohlásily, že zachytily "podezřelý vzdušný cíl" poblíž modré linie, která označuje hranici mezi Izraelem a Libanonem vytyčenou OSN.. Počet zraněných se podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Dr. Ašrafa al-Qudry zvýšil na 25 965 osob. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly v Gaze zveřejněny.V Jeruzalémě se v pondělí večer konala vigilie se zapálením svíčky za každou oběť a příbuzní mrtvých se shromáždili u jeruzalémské Západní zdi, aby si připomněli měsíc smutku., informovala oficiální palestinská tisková agentura.uvedla tisková agentura WAFA."Každý den si myslíte, že je nejhorší, a pak je další den ještě horší," řekl v úterý novinářům Christian Lindmeier. "Nic neospravedlňuje hrůzu, kterou prožívají civilisté v Gaze." Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval všechny zúčastněné strany, aby se dohodly na humanitárním příměří v Gaze a "usilovaly o trvalý mír". "Historie nás všechny bude soudit podle toho, co uděláme pro ukončení této tragédie," řekl., která vyzvala k okamžitému příměří na palestinském území. Více než půl milionu lidí v severní Gaze hrozí smrt hladem, protože zásoby potravin jsou "nebezpečně" nízké, varovala organizace ActionAid Palestine. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA označila situaci v Gaze za "tragédii kolosálních rozměrů". Mluvčí Světové zdravotnické organizace v úterý uvedl, že při výkonu služby v Gaze zemřelo více než 160 zdravotnických pracovníků.. "Byl to jeden celý měsíc krveprolití, neustálého utrpení, krveprolití, ničení, rozhořčení a zoufalství," uvedl Türk v prohlášení.Desítce palestinských dětí, které trpí rakovinou, bylo v úterý rovněž umožněno opustit Gazu a odjet na léčbu do Egypta. Celkem bylo z Gazy evakuováno více než 400 občanů USA, osob s legálním trvalým pobytem a dalších oprávněných osob a přes hranici v Rafáhu přešlo více než 100 francouzských státních příslušníků a osob na nich závislých.informoval deník Guardian. Britská vláda naléhá na londýnskou Metropolitní policii, aby využila svých pravomocí a požádala o zákaz plánovaného sobotního protestu.Izraelská armáda dala v úterý civilistům uvnitř obklíčeného města čtyřhodinovou lhůtu na odchod, protože její síly se připravovaly na znovudobytí největšího města v pásmu.Muži, ženy a děti, z nichž někteří nesli svůj majetek na oslech, prchali ze svých domovů kolem izraelských jednotek ven z města.Jeden z obyvatel, Adam Fayez Zeyara, na internetu uvedl, že úterní chůze byla nejnebezpečnější v jeho životě."Viděli jsme tanky z bezprostřední blízkosti. Viděli jsme rozkládající se části těl. Viděli jsme smrt."Obáváme se, že stovky tisíc lidí jsou stále uvězněny. Hamás, který dlouhodobě používá taktiku skrývání se mezi civilisty, byl obviněn z toho, že brání lidem v opuštění jejich domovů.