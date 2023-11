Izrael a Palestinci: Vojenské vítězství Izraele v Gaze nezajistí konec tohoto konfliktu

9. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, 8. 11. 2023, 19 hodin: IDF dnes prohlásily, že Hamás již nemá pod kontrolou severní Gazu, a ve světě se opět ozývají hlasy volající po humanitárním přerušení bojů. Šéf OSN označil humanitární situaci v Gaze za katastrofální. Izraelská armáda tvrdí, že po obklíčení města Gazy, kde má Hamás své velitelství, výrazně postoupila uvnitř Gazy. Izraelská armáda vyzývá Palestince k evakuaci na jih Saladinovým koridorem, který byl dnes ponechán otevřený o hodinu navíc v rámci posledních 24 hodin. Nejméně 15 000 lidí již uprchlo na jih a podle britského ministerstva zahraničí se více než 150 britským občanům podařilo odejít přes přechod Rafáh do Egypta.

Mezinárodní novináři nemají v tuto chvíli do Gazy povolen vstup. Ale dnes byl náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani během krátké cesty izraelskou armádou vpuštěn dovnitř pásma Gaza, avšak mimo jejich jurisdikci jsme nemohli natáčet. Naše záběry navíc podléhaly bezpečnostní kontrole izraelské armády, ale naše slova a otázky, které jsme kladli, nepodléhaly žádným omezením. Rozhodli jsme se na tato omezení přistoupit, abychom mohli informovat o části izraelské operace uvnitř území, a musím vás znovu varovat. Některé z vás některé záběry v Secunderově reportáži rozruší.









Reportér: Válkou zpustošené předměstí bojujícího města Gazy. Apokalyptická krajina, která je nyní pevně pod kontrolou izraelských vojáků. Jsme tu s příslušníky pěší divize 828. Nejintenzivnější boje tohoto krvavého konfliktu začínají právě teď v centru tohoto města. Pod dohledem izraelských vojáků prchají z jihu ze svých domovů zoufalí civilisté, celé rodiny, některé s bílými vlajkami.















Jeden muž táhne na židli starší ženu. S tím, jak se útok stupňuje, Izrael varoval obyvatele, aby v určitou denní dobu opouštěli město po této silnici. Hamás je vyzval, aby zůstali. Na exodus je velmi znepokojující pohled. Armáda nám nedovoluje jít blíž. Ale jet sem s nimi je pro zahraniční novináře jediná možnost, jak nahlédnout do tohoto smrtícího konfliktu z první ruky.





Reportér: "Říkáte tomu humanitární koridor. Sleduje to spousta lidí. Celé obyvatelstvo je vystaveno kolektivnímu trestu. Jak byste na to reagoval?





Izraelský plukovník: "Zaprvé, nepamatuji si, že bych mluvil s lidmi v samotném kibutzu, kteří byli povražděni, kteří byli znásilněni, kteří byli. Nejnenáviděnější zločiny, které člověk může udělat jiným lidem. Máme tu humanitární koridor, když tam zavraždili 1200 lidí. Tady je pokus provedený IDF zachránit lidi v Gaze před Hamásem a pomoci lidem v Gaze. A zachránit jejich životy oddělením mezi nimi a teroristy z Hamásu."









Reportér: Vidíme dva zadržené Palestince obviněné z podezřelého jednání. Podle OSN jen včera ze severu Gazy uprchlo 15 000 lidí, desítky tisíc dalších však stále zůstávají. Vojáci volají v hebrejštině pro případ, že by se snažili propašovat ven i některé z 240 izraelských rukojmí.





Tohle, co natočili palestinští novináři na Salahuddin Rd, vám totiž dá skutečnou představu o rozsahu toho exodu.







Jsou mladí, jsou staří, svírají v rukou vše, co jim ještě zbývá napříč Gazou. Jeden a půl milionu lidí, tři čtvrtiny obyvatel byly vyhnány ze svých domovů. Izrael viní Hamás, že se skrývá mezi civilisty. Ale hněv je zde namířen proti těm, kteří bomby shazují.









Žena: "Celou noc probíhalo ostřelování a bombardování. Máme invalidy, opustili jsme svůj domov, protože celá oblast byla evakuována. Přestěhovali jsme se do škol. Ale ani školy nebyly bezpečné. Neměli jsme žádné jídlo ani vodu. V Gaze není žádný život."





















Reportér: Tohle je to peklo, před kterým utíkají. Dům rodiny ve městě Gaza proměněný v trosky po zásahu. Izrael říká, že zabíjí velitele Hamásu, ale kam mají jít děti z Gazy, rodiče z Gazy? Útěk na jih není zárukou bezpečí. Nemocnice v Chán Júnisu, kam mnozí uprchli.





Vracíme se s izraelskou armádou, míříme na další místo uvnitř Gazy. Přístup do pásma je přísně kontrolován. Armáda prověřila naše záběry, aby zabránila odvysílání citlivých operačních detailů. Pro zdejší vojáky, kteří se stejně jako zbytek izraelské společnosti vzpamatovávají z masakru ze 7. října. je tohle válka proti existenční hrozbě. Najednou nedaleko od nás vypukne střet s bojovníky Hamásu. Boje jsou chvílemi dost intenzivní. Tady je slyšet výstřely, které se ozývají kolem mě. Vojáci kolem mne se ještě víc tváří, že odsud teď budeme muset odejít.





Ale Izrael stále nemá skutečný plán, co se tady v Gaze bude dít dál, i když. A až bude Hamás poražen. Podplukovník Gillard Pasternak, který nás doprovází, za poslední měsíc pohřbil dvacet svých přátel, vojáků i civilistů. Bojoval ve dvou předchozích válkách . Vracíme se společně do Izraele po stejné silnici.





Podplukovník Gillard Pasternak, který nás doprovází, za poslední měsíc pohřbil dvacet svých přátel, vojáků i civilistů. Bojoval ve dvou předchozích válkách. Vracíme se společně do Izraele po stejných cestách, které Hamás použil 7. října.







Reportér: Jste si jist, že za pět let, za deset let, za dvacet let, nebudou vaše děti tady, kde dnes bojujete, bojovat ve stejné válce?



Izraelský podplukovník: Mám doma dvouletého syna a dvoutýdenní dceru holčičku. Nevím, jestli budou muset bojovat v Gaze. Doufám, že nebudou. Ale můžu vám říct, že pokud nebudu bojovat v Gaze dnes, nebudou tady v příštích deseti letech bojovat s nikým.





Reportér: Obrovská vojenská převaha Izraele znamená, že tuto válku mohou klidně vyhrát. Kdo může věřit tomu, že při hluboce zakořeněném palestinském hněvu a rozhořčení, které se šíří po spirále, to přinese konec tohoto desítky let trvajícího konfliktu?









Moderátor: Secunder je nyní zpět na izraelské straně hranice a připojuje se ke mně z Aškelonu, severně od Gazy, pozoruhodnýá reportáž, kterou jste, jak jsem se dozvěděl, natáčel, musel natáčet sám, protože vám nepovolili kameramana, řekněte nám více o podmínkách vašeho dnešního krátkého pobytu v Gaze.





Reportér: Ano, to je pravda, Matte, protože prostor byl omezený, vzali tam vedle mě i řadu dalších zahraničních novinářů. Já jsem musel natáčet sám. Byla tam řada podmínek, za kterých jsme nesměli nikam v rámci Gazy samostatně jet. Nemohli jsme například jít a mluvit s těmi vysídlenými Gazany, které jste viděl v té reportáži. Mohli jsme se izraelské armády zeptat na cokoli. Museli jsme izraelské armádě předložit naše záběry, abychom zajistili, že nebudou odvysílány operační detaily, operační, tajné a citlivé informace, ale náš scénář byl zcela náš.



Kromě událostí v Gaze, myslím, že byl důležitý vývoj dnešního dne, zdá se, že za zavřenými dveřmi se hodně diskutuje o možnosti humanitární pauzy. Izrael již dříve vyloučil jakýkoli druh příměří, dokud nebudou propuštěni všichni rukojmí.





To však není totéž jako humanitární pauza. A zdá se, že izraelští představitelé až donedávna tuto myšlenku odmítali, protože se prý obávají, že pokud přestanou bojovat, byť jen na krátkou dobu, bude těžké ho obnovit.





Ale mezinárodní tlak na ně roste. Prezident Biden o této myšlence humanitární pauzy hovořil.





Začátkem tohoto týdne by viděl, že pokud k ní skutečně dojde, mohl by být v rámci humanitární pauzy na zhruba 3 dny propuštěn určitý počet rukojmích, kolem desítky. Během ní by do Gazy mohlo proudit více humanitární pomoci. Bude však Izrael s takovým postupem souhlasit? Dříve, než dosáhne svých deklarovaných cílů, kterými je podle jeho slov likvidace Hamásu. Uvidíme.





