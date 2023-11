Poselství svatého Martina pro naši dobu

10. 11. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V sobotu máme zase svatého Martina. Začínají se stavět adventní nebo přímo vánoční trhy, chystat punče. Advent nebo Vánoce, vždyť dnes to všechno splývá. Už jsem slyšel i první koledy. Brzy se spustí vánoční večírky firem. To bývá hospoda k prasknutí, všude řev a hrdly se prolévá tolik požitků a vulgarit za firemní peníze, kolik jen ta hrdla ráčí a stačí.

Venku za okny dobře vytopených místností svatý Martin trhá svůj oděv, aby se o něj rozdělil s chudákem. Důležité gesto z dob, kdy nebyly kliniky, důchody, kdy lidé žili v neustálém strachu z hladu a toho, že se jim zjeví ďábel. Ještě na konci 19. století se 15 let nedožilo asi 36 procent dětí a naději na dožití do 70 let mělo sedm procent populace, jak se píše v dějinách lékařství z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Sebevětší milosrdenství a charita s tím nic nenadělaly. Proti hladomorům stálo obscénní bohatství šlechty a prelátů, a tomu se říkalo křesťanská společnost, protože lidi museli chodit do kostela. A „všichni věřili v Boha“. Mučení a lámání v kole „z Boží vůle“.





Ani dnes si bohužel Martinovo gesto mnoho lidí nespojí s pokrokem a skutečnou pomocí chudým. Chtěl by tento světec, nebo i sám Kristus, raději tradiční charitu, nebo moderní systém veřejného zdraví a sociální pomoci, který dramaticky změnil postavení lidí, jak to nikdy předtím v dějinách nebylo? Dovedeme si vůbec uvědomit, že pokud máme na mysli křesťanskou lásku, musíme myslet právě a na prvním místě na financování a řádné fungování domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných, důchodového systému, péče o sirotky a dětí z nefunkčních rodin, na vyloučené lokality, na systémovou pomoc uprchlíkům, segregovaným lidem, na gay marriage?





Není pravda, že by se mnoha lidem nedalo pomoci, musí se to ale dělat systémově, musí se na to vybrat peníze, musí se ctít moderní princip systémových a pokrokových řešení, jak se osvědčila všude v oblasti veřejné hygieny, medicíny, sociálního systému, školství atd. Svatý Martin nás volá k tomuto úkolu. Svatý Martin není hezký zvyk ze „starých dobrých časů“. Je to světec lásky a milosrdenství. K těm není zapotřebí tzv. křesťanská společnost s lámáním v kole, obscénní nerovností a hladomory. K těm je naopak zapotřebí moderní systémová pomoc lidem v nouzi, chudobě, vyloučení a ohrožení.

0