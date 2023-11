Izrael a Palestinci: Je to pořád horší

10. 11. 2023

Moderátor Channel 4 News, z Jeruzaléma, 9. 11. 2023, 19 hodin: Sekundere, z této války je tolik nezapomenutelných obrazů a jedním z nich bylo něco, co jsi měl ve svém díle. Včera z Gazy. Stovky, ne-li tisíce civilistů jdoucích z města Gazy do údajného bezpečí na jihu, někteří z nich nesou bílou vlajku Vlajky kapitulace. Jsou si dobře vědomi toho, že se vzdávají i svých domů a domovů nadobro, že?









Reportér: Rozhodně ano, a to vypovídá o opravdu, víte, hluboce zakořeněném kolektivním traumatu palestinského lidu, z něhož mnozí, zejména v Gaze, byli během vzniku Izraele v roce 1948 z tohoto území vytlačeni. Amerika tedy říká, že jim musí být umožněn návrat. Izrael říká, že jim bude umožněn návrat, až budou vhodné podmínky, ale mnoho lidí tam prostě nevěří, že mají pocit, že možná existuje plán, jak je vytlačit do Egypta, na Sinaj, do pouště.





Myslím, že v mnoha kruzích v Izraeli i jinde ve světě existuje touha, aby odpovědnost v Gaze nakonec převzala palestinská samospráva. Postrádají důvěryhodnost a řekli, že by s tím mohli počítat, pokud by to bylo součástí správného řešení dvou států, na které se, myslím, naráží.už desítky let, a na okupovaném Západním břehu máte více než půl milionu osadníků, co se s nimi stane?





Chtěl jsem se vás zeptat, Matte, protože vím, že o tomto konfliktu informujete mnohem déle než já. Jaká je dynamika tohoto konfliktu? Kam to podle vás směřuje teď ?





Moderátor: Když jsem tady žil v roce 1989, támhle, kousek odtud, vzpomínám si, že jsem v sousedství potkal staršího Palestince a on mi ukázal klíč od domu, který musel v roce 1948 opustit, a držet se toho klíče byla jeho naděje na návrat.





A já mu řekl, že se to nikdy nestane. Nyní je to izraelská čtvrť.





A on mi řekl: Víte, co to je? Teď to bude ještě mnohem horší. A to byla pravda, pokaždé to vždy bylo horší, i v posledním měsíci. Ale teď je to tak hrozné že člověk musí doufat, že nakonec dojde k nějakému stupni kompromisu a k setkání názorů, protože alternativa. je ještě děsivější.





Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 14:



