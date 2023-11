"Minují i dětské hračky." Odminování Ukrajiny může zabrat až 750 let

13. 11. 2023

Mezinárodní centrum GLOBSEC tvrdí, že Rusové rozmístili na Ukrajině tolik min, že by jejich odstranění mohlo trvat až 750 let, pokud by práce v tomto odvětví pokračovaly současným tempem. Ukrajinští představitelé tvrdí, že věří, že to zvládnou za 70 let, ale i to znamená, že ruské miny budou vrhat stín na Ukrajinu po celá desetiletí.