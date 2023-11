Izrael v Gaze: Vojenský úspěch, diplomatická katastrofa

13. 11. 2023

Izrael útoky ospravedlňuje tím, že jsou zaměřeny na bunkry Hamásu a infrastrukturu v oblasti, ale útok s sebou nese diplomatická rizika, píše z Jeruzaléma odborník na Blízký východ Jason Burke.



Získání kontroly nad nemocnicí al-Šifa je klíčovým izraelským cílem z vojenských i politických důvodů. Rozlehlý komplex dominuje centru města Gazy, kde má Hamás většinu své administrativní infrastruktury, a nachází se v blízkosti hlavní severojižní silnice vedoucí podél pobřeží.



Jedním z cílů izraelské ofenzívy je zničit schopnost Hamásu řídit Gazu.



Nicméně jakkoli je podle Izraele tato operace klíčová, je zároveň spojena s diplomatickým rizikem. Spojené státy si nepřejí, aby se do bojů ve zdravotnických zařízeních v Gaze zapletli "nevinní civilisté", uvedl v neděli vysoký americký představitel.



"Spojené státy nechtějí vidět přestřelky v nemocnicích, kde se do křížové palby dostanou nevinní lidé, pacienti, kterým je poskytována lékařská péče, a v této věci jsme vedli aktivní konzultace s izraelskými obrannými silami," řekl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan v rozhovoru pro CBS News.

Izraelští představitelé uvedli, že se nezaměřují na zdravotnická zařízení, a opakovaně prohlásili, že ústředí Hamásu sídlí v bunkrech pod budovou al-Šifa a že militantní islamistická organizace využívá pacienty, zdravotnický personál a tisíce lidí vysídlených v důsledku bojů jako "lidské štíty". Hamás tato tvrzení odmítá.



Komentátor Avi Issacharoff napsal v masovém deníku Yedioth Ahronoth, že navzdory rostoucím izraelským ztrátám v Gaze se z něčeho, co začalo jako největší vojenský neúspěch v dějinách Izraele, stalo relativně úspěšné vojenské tažení. Dodal však: "Nelze přehlédnout, že se to před našima očima mění v jednu z největších diplomatických katastrof, jakou jsme kdy zažili."



Izraelští vojenští plánovači jsou si dobře vědomi, že mezinárodní tlak zastavil izraelské ofenzívy nebo protiútoky v řadě předchozích válek. V roce 1967 a v Jomkippurské válce v roce 1973 Izraelské obranné síly spěchaly, aby dosáhly úspěchů v posledních hodinách před vyhlášením příměří.



V roce 1982 americký prezident Ronald Reagan řekl premiérovi Menachemu Beginovi, aby zastavil intenzivní ostřelování a bombardování Bejrútu, což vedlo izraelské jestřáby k tvrzení, že je mezinárodní tlak připravil o definitivní vítězství nad Organizací pro osvobození Palestiny Jásira Arafata.



Máloco nasvědčuje tomu, že by se současná izraelská vláda chystala učinit podobný ústupek prosbám izraelských spojenců. Munír al-Burš, náměstek na ministerstvu zdravotnictví řízeném Hamásem, v neděli tvrdil, že se kolem Šífy rozmístili izraelští odstřelovači, kteří stříleli na jakýkoli pohyb uvnitř areálu. Uvedl, že nálety zničily několik domů v sousedství nemocnice a zabily tři osoby včetně lékaře.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu typicky agresivním stylem uvedl, že jeho země nabídla nemocnici al-Šifa v Gaze, která během prudkých bojů s Hamásem pozastavila provoz, pohonné hmoty, ale militantní skupina je odmítla přijmout. Izraelská armáda uvedla, že existuje bezpečný koridor pro evakuaci civilistů ze Šífy na jihu Gazy, ale lidé ukrývající se v nemocnici uvádějí, že se bojí vyjít ven.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že v nemocnici je stále 1 500 pacientů a podobný počet zdravotnického personálu. Tisíce lidí uprchly ze Šífy a dalších nemocnic, ale lékaři včera uvedli, že je nemožné, aby se všichni dostali ven. V okolních ulicích podle nich leží mrtvoly.





Podplukovník Richard Hecht, mluvčí IDF, minulý týden vysvětlil, že izraelská armáda se nezaměřuje na nemocnice. Vzápětí dodal: "Ale pokud uvidíme teroristu z Hamásu, zabijeme ho."







