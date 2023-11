Hamás se útokem ze 7. října snažil dostat na Západní břeh Jordánu, což by vyvolalo širší válku

15. 11. 2023

čas čtení 7 minut

Teroristé se snažili zaútočit na města a vojenské základny v rámci plánovaného hlubšího vpádu. Teroristická skupina shromažďovala informace od dělníků, kteří pracovali v Izraeli. Teroristé se snažili zaútočit na města a vojenské základny v rámci plánovaného hlubšího vpádu. Teroristická skupina shromažďovala informace od dělníků, kteří pracovali v Izraeli.

Teroristická skupina Hamás měla ambiciózní plány, které přesahovaly to, co byla schopna uskutečnit během svého ničivého útoku 7. října, včetně možného dosažení západního břehu Jordánu a větších izraelských měst, aby zažehla širší válku.

Průzkumné informace a mapy, které naznačují, že Západní břeh Jordánu byl cílem brutálního vpádu, byly objeveny v držení jedné z útočných jednotek, které překročily hranici, uvedl The Washington Post s odvoláním na dva vysoké zpravodajské důstojníky na Blízkém východě a bývalého amerického představitele s podrobnou znalostí důkazů.

Kromě toho představitelé uvedli, že u teroristů byly nalezeny zásoby na několik dní, což naznačuje plány na hlubší vpád.

"Plánovali druhou fázi, včetně velkých izraelských měst a vojenských základen," řekl nejmenovaný vysoký izraelský představitel.

"Pokud by k tomu došlo, bylo by to obrovské propagandistické vítězství - symbolický úder nejen proti Izraeli, ale také proti Palestinské samosprávě," řekl americký představitel s odkazem na vládu, která spravuje části Západního břehu.

Hamás v roce 2007 v Gaze násilným převratem svrhl Palestinskou samosprávu, kterou ovládá konkurenční skupina Fatah, a od té doby tam vládne.

Teroristé 7. října prorazili hranici a řádili v jižních komunitách, brutálně zavraždili asi 1 200 lidí, většinou civilistů, v jejich domovech a na hudebním festivalu, a unesli nejméně 240 lidí do pásma Gazy pod záplavou raketové palby namířené na celý Izrael.

Od masakru došlo k nárůstu teroristických útoků nebo pokusů o teroristické útoky ze strany Palestinců proti Izraelcům na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě a střetů s teroristickou skupinou Hizballáh a palestinskými teroristickými skupinami na hranici s Libanonem.

Ministerstvo zdravotnictví Palestinské správy zároveň uvedlo, že izraelské síly a v některých případech i osadníci zabili více než 176 Palestinců na Západním břehu Jordánu. Skupina Ješ Din tento měsíc uvedla, že došlo k více než 172 incidentům násilí a obtěžování Palestinců ze strany osadníků v nejméně 84 palestinských městech a komunitách.

Jako součást svého úsilí o shromažďování zpravodajských informací před 7. říjnem Hamás shromáždil informace od pracovníků z Gazy, kterým bylo každý den dovoleno vstupovat do Izraele za prací, řekli různí zpravodajští činitelé z různých zemí deníku The Post.

Mnoho dělníků pracovalo v komunitách, které byly zpustošeny Hamásem, kde byly celé rodiny zastřeleny, upáleny zaživa a zmrzačeny ve svých domovech.

Hamás také nasadil levné bezpilotní letouny k mapování jižních komunit a monitoroval webové stránky, aby mohl studovat život v kibucech a uspořádání domů.

Ali Soufan, bývalý protiteroristický úředník FBI, řekl deníku The Post, že shromažďování zpravodajských informací Hamásem nebylo neuvěřitelně sofistikované, ale bylo dobře promyšlené.

"Když jste ve vězení, studujete vězeňský bezpečnostní systém. To je to, co Hamás dělá už 16 let," řekl. "Jejich výzvědné informace z terénu byly mnohem lepší než cokoliv, co jim mohli dát Íránci."

Zpráva také podrobně popisuje, jak teroristická skupina klamala Izrael, což prováděla tak, že se tvářila, že se stává pragmatičtější a cení si blahobytu enklávy, které vládne.

Zdálo se, že Hamás po vypuknutí bojů v květnu 2021 dodržuje příměří s Izraelem a neúčastnil se následných izraelských střetů s palestinskou teroristickou skupinou Islámský džihád.

"Hamás už nechce žádné další války," zněl vítaný vzkaz, řekl Michael Milshtein, bývalý šéf palestinských záležitostí ve vojenské rozvědce IDF.

Výměnou za to Izrael zvýšil počet pracovních povolení až na 20 000 a zároveň umožnil příliv milionů z katarské rozvojové pomoci do Pásma, řekl bývalý šéf vojenské rozvědky Amos Jadlin.

Mezitím byl Izrael rozptýlen tím, co bylo mylně považováno za významnější hrozbu: Vlnou teroru, která si vyžádala desítky izraelských životů a střety s Palestinci na Západním břehu.

Během minulého roku Jordánsko zadrželo několik zásilek zbraní na cestě na Západní břeh Jordánu, uvedli dva zpravodajští důstojníci z Blízkého východu, kteří o incidentech vědí.

Zpráva uvádí, že zásilky zahrnovaly útočné pušky, pistole, tlumiče, protipěchotní miny typu Claymore a vojenské výbušniny C-4, které byly pašovány nákladními auty a drony – některé z nich byly vybaveny zařízením proti rušení, které ztěžovalo jejich sestřelení, podle jednoho z úředníků.

Analytici listu sdělili, že zbraně byly do Jordánska pravděpodobně přesunuty ze Sýrie a Iráku íránskými proxy milicemi.

"Nebyla to jedna síť, ale více sítí," řekl úředník. "Mnoho pokusů bylo zmařeno a lidé byli zatčeni. Bylo jasné, že se snaží používat stejné cesty a metody jako pašeráci drog."

Mezitím Izrael "dovolil, aby Hamás vybudoval palestinskou armádu, a neustále si namlouval, že Hamás může být odstrašen," řekl Jadlin a dodal, že Izrael "byl podveden".

V reakci na masakr zahájil Izrael intenzivní leteckou a pozemní ofenzívu a slíbil, že Hamás zničí. Ofenzíva zabila více než 11 000 lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které provozuje Hamás. Toto číslo nelze nezávisle ověřit a předpokládá se, že zahrnuje teroristické operativce a civilisty zabité špatně odpálenými palestinskými raketami.

Podle současných a bývalých zpravodajských a protiteroristických expertů Hamás očekával izraelskou reakci a byl ochoten přinést oběť, aby sabotoval snahy o normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabským světem, jako je tomu v případě Saúdské Arábie.

"Měli velmi jasno v tom, co se stane s Gazou den poté," řekl vysoký izraelský vojenský představitel zapojený do vyšetřování masakru ze 7. října. "Chtěli si koupit své místo v dějinách – místo v dějinách džihádu – na úkor životů mnoha lidí v Gaze."

Představitel Hamásu Ghazi Hamad v říjnovém rozhovoru zdůraznil, že skupina je připravena "zaplatit cenu" za své činy, a řekl libanonské síti LCBI: "Jsme nazýváni národem mučedníků a jsme hrdí na to, že můžeme obětovat mučedníky."

Zdroj v angličtině: ZDE

0