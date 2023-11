OSN přijala rezoluci vyzývající k humanitární přestávce v Gaze

16. 11. 2023

Rada bezpečnosti OSN odhlasovala přijetí návrhu rezoluce z Malty, která vyzývá k humanitární přestávce v bojích v Gaze a k většímu úsilí o vpouštění humanitární pomoci na válkou zničené území.



Pro rezoluci hlasovalo dvanáct zemí, tři se zdržely hlasování, včetně USA a Spojeného království. Předseda Rady bezpečnosti Čang Ťün oznámil, že rezoluce byla přijata, neboť nikdo nebyl proti.



Rezoluce vyzývá k "naléhavým a prodlouženým humanitárním pauzám a koridorům v celém pásmu Gazy na dostatečný počet dní, aby byl umožněn... úplný, rychlý, bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci".



Požaduje dodržování mezinárodního práva, zejména ochranu civilistů, zejména dětí, a vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích držených Hamásem a dalšími skupinami.



Čtyři předchozí podobné rezoluce předložené OSN neuspěly.





USA vítají rezoluci OSN o humanitární přestávce a koridorech pro pomoc



Přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN vyzývající k humanitární přestávce v bojích v Gaze je první celosvětovou dohodou o konfliktu, která však není pro Izrael závazná.



Hlasování proběhlo v poměru 12:0, tři členové se zdrželi hlasování.



Jedním z těch, kteří se zdrželi hlasování, byly Spojené státy, přičemž Linda Thomas-Greenfieldová, velvyslankyně této země při OSN, řekla:"[Nemohli jsme] hlasovat pro text, který by neodsuzoval Hamás a nepotvrzoval právo všech členských států chránit své občany před teroristickými útoky".



"Přestože jsou Spojené státy hluboce zklamány tím, co v tomto textu není, podporujeme mnoho důležitých ustanovení, která tato rada přijala. Pro začátek, ačkoli tento text neobsahuje odsouzení Hamásu, je to vůbec poprvé, co jsme přijali rezoluci, v níž je slovo Hamás vůbec zmíněno.





Na nejvyšší úrovni jsme jasně řekli, že akce Hamásu nesnižují odpovědnost Izraele za ochranu nevinných lidí v Gaze."

"Ministerstvo zahraničí Státu Izrael před několika minutami odmítlo tuto rezoluci a prohlásilo, že ji nebude provádět a bude pokračovat ve svých krocích, jak si přeje. Co učiníte? Právě jste přijali rezoluci. Oni vám to řekli: 'Nebudeme ji realizovat.'



Již 40 dní vyzýváte Izrael, aby dodržoval válečné zákony. A on se rozhodl pokračovat v jejich otevřeném porušování. Budete jej volat k odpovědnosti za odmítnutí rezoluce OSN, kterou jste dnes odpoledne přijali?



Nic neospravedlňuje válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. Nic. A není žádnou ctí bránit Izrael, když takové zločiny páchá."



- Izraelské síly se stahují z nemocnice al-Šifa



Izraelští vojáci se ve středu stáhli z hlavní nemocnice v Gaze poté, co v ní provedli razii a pročesali ji. Izrael i jeho hlavní spojenec USA uvedly, že palestinští ozbrojenci z Hamásu mají pod komplexem velitelské centrum, což Hamás i ředitelé nemocnice popřeli.



Novinář v kontaktu s agenturou AFP, který uvízl uvnitř nemocnice al-Šifa, uvedl, že izraelští vojáci, někteří v maskách na obličeji, stříleli do vzduchu a nařizovali mladým mužům, aby se vzdali, když v noci vtrhli do nemocnice.



Na nádvoří se nacházelo asi 1 000 Palestinců mužského pohlaví s rukama nad hlavou, některé z nich izraelští vojáci svlékli do naha a kontrolovali, zda nemají zbraně nebo výbušniny, uvedl novinář.



V podvečer se izraelští vojáci ze zařízení stáhli, uvedl novinář, a přesunuli se do okolí nemocnice.



Izrael uvedl, že v areálu našel určité "vojenské a bojové vybavení". Ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem to popřelo. Ředitel ministerstva Munir al-Burš ve svém prohlášení uvedl, že "zbraně v žádné nemocnici nepovolujeme".







