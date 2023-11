Obamův poradce: "Nemám důvěru v premiéra Netanjahua, že vede tuto vojenskou operaci lidským a promyšleným způsobem"

16. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, the Today Programme, 16. 11. 2023, 8:35: Ben Rhodes byl za prezidenta Obamy zástupcem poradce pro národní bezpečnost a já jsem se ho zeptala, zda se postoj administrativy vůči Izraeli mění. Ben Rhodes byl za prezidenta Obamy zástupcem poradce pro národní bezpečnost a já jsem se ho zeptala, zda se postoj administrativy vůči Izraeli mění.

Ben Rhodes: Myslím, že v posledních několika týdnech došlo k rekalibraci postoje USA. Prezident Biden a jeho administrativa pravděpodobně doufali, že přijetím Bibiho Netanjahua a jeho vlády by mohli více ovlivnit povahu izraelské vojenské operace. Myslím, že se to nepotvrdilo, a myslím, že administrativa více zdůraznila potřebu humanitárních důvodů a potřebu času na vyjednávání o propuštění rukojmích, a v podstatě jste viděli, že izraelská vláda tyto rady do značné míry ignoruje, ale je to další krok směrem k tomu, aby se postoj USA a izraelské vlády poněkud vzdálil, ale nakonec si myslím, že Bidenova administrativa je stále obecně podpůrná.





Moderátorka: Nemyslíte si, že se v zákulisí děje něco silnějšího, proč by teď mohli chtít příměří?





Ben Rhodes: Myslím, že v zákulisí se děje něco silnějšího, nemusí to být příměří, ale myslím, že to, o čem USA a další země hovořily, je pravděpodobně čtyřdenní nebo pětidenní pauza v operaci. Ale myslím si, že sám prezident Biden se hlásí k přesvědčení, které jsem slyšel v Obamově administrativě, upřímně řečeno, že když se s izraelskou vládou a Netanjahuem obejmete veřejně, můžete na ně mít větší vliv soukromě. Myslím, že to nefunguje. Netanjahu se prostě chystá udělat to, co se chystá udělat.





Moderátorka: Naznačujete tedy, že vliv USA na Izrael je skutečně minimální? Jiní to možná vidí jako nedostatek ochoty využít vlivu na Izrael?





Ben Rhodes: Myslím, že je to obojí, protože si myslím, že USA vliv mají. Myslím, že tento vliv pravděpodobně nebude mít velký dopad, pokud bude mít jen podobu soukromých zpráv. Myslím si, že USA mají vliv na to, zda jsme ochotni podmínit naši vojenskou pomoc Izraeli určitými věcmi a zda jsme ochotni zaujmout stanoviska, která kritizují určité kroky izraelské vlády a připojují se k jiným zemím a vyzývají k příměří nebo volají po jiném ukončení izraelské vojenské operace.









Ben Rhodes: Ano, vícekrát, než bych rád vzpomínal.





Ben Rhodes: Ve Spojených státech existuje velká instinktivní podpora Izraele. Nemám důvěru v premiéra Netanjahua, že vede tuto vojenskou operaci lidským a promyšleným způsobem, který by předjímal den poté, který by předjímal snahu usilovat o izraelsko-palestinský mír, nic z jednání premiéra Netanjahua za posledních 15 let nenasvědčuje tomu, že by o to měl zájem nebo že by byl ochoten naslouchat americkému prezidentovi, který radí ke zdrženlivosti. To je moje zkušenost ze všech mých interakcí, které zahrnovaly dvě snahy pokusit se vyjednat izraelsko-palestinský mír, které samozřejmě zahrnovaly velmi velké rozpory mezi americkou a izraelskou vládou ohledně íránské jaderné dohody. Tak to podle mého názoru je. To bylo velmi zřejmé každému, kdo tuto situaci dlouhodobě pozoroval. A tak si nemyslím, že teorie, že když Netanjahua dostatečně obejmeme na veřejnosti, že nás bude poslouchat v soukromí, je správná. Nic na tom člověku mi nenaznačuje, že se to stane.





Moderátorka: Mohl by mít také zájem na operaci, pokračující delší dobu, protože den poté pravděpodobně zahrnuje jeho odstranění.





Ben Rhodes: Rozhodně. Doma je Netanjahu ve velmi nejisté politické pozici. Celá jeho politická pozice byla založena na tom, že byl takzvaným panem Bezpečnost. To se zřejmě 7. října rozbilo při tom strašlivém útoku Hamásu a při tom, že ta hranice zůstala tak nestřežená. Částečně proto, že izraelská vláda měla na Západním břehu Jordánu hromadu vojáků IDF, kteří chránili osadníky. A podívejte se, myslím, že je velmi důležité položit si otázku, která spočívá v tom, že pokud vám v podstatě většina izraelských politických pozorovatelů řekne, že je třeba počítat s tím, že na závěr této vojenské operace dojde ke změně vedení, to motivuje Bibiho Netanjahua k prodloužení vojenské operace stejným způsobem, jakým měl velkou motivaci držet se u moci tím, že se obracel ke krajně pravicovým stranám, protože nechtěl čelit obvinění z korupce. Politické přežití bylo často jeho oživujícím principem.





Dostáváme se tak k otázce, kdy nastane den poté. Protože jedna věc, kterou Joe Biden veřejně řekl, je, že si nemyslí, že by Izrael měl znovu obsadit Gazu, a myslí si, že palestinská samospráva by měla mít kontrolu nad Gazou na konci jakékoli vojenské operace, kterou Netanjahu opakovaně v americké televizi říká, že Izrael očekává, že bude mít nad Gazou časově neomezenou kontrolu. A odpovědnost za bezpečnost Gazy, to je otevřená vojenská operace v místě, kde bude milion nebo více lidí vysídleno, aniž by byly zodpovězeny otázky, jak budou tito lidé žít. A upřímně řečeno, jak vůbec můžeme vědět, že bylo dosaženo cíle zničit Hamás, když politické vedení Hamásu je mimo zemi?





Moderátorka: Bene Rhodesi, bývalý zástupce poradce USA pro národní bezpečnost, děkujeme.



