Rio de Janeiro zaznamenalo teplotu 59.7ºC

20. 11. 2023

Tepllota nad 52 stupňů Celsia se považuje za extremně nebezpečnou.

Rio de Janeiro yesterday recorded a heat index of 59.7ºC (139.4ºF), a record. Previous record? 59.3ºC, the day before



52C/125F+ signifies extreme danger with heat strokes "highly likely". In other words, unlivable



Oh, Taylor Swift postponed her concert https://t.co/iOtggpdJLJ pic.twitter.com/oIpmQRWbXX