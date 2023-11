NATO proti Rusku - závod s časem

22. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Pokud se Rusku podaří zmrazit konflikt na Ukrajině, jeho síly by mohly být připraveny zaútočit na Evropu již za šest let, tvrdí nová studie, na niž upozorňuje Frank Hofmann. Pokud se Rusku podaří zmrazit konflikt na Ukrajině, jeho síly by mohly být připraveny zaútočit na Evropu již za šest let, tvrdí nová studie, na niž

Evropské členské státy NATO mají jen "pět až devět let" na to, aby dosáhly "válečné připravenosti" a připravily se na možný ruský útok na území aliance. Toto varování pochází z dokumentu Prevence příští války, který nově vydala Německá rada pro zahraniční vztahy.

Autoři Christian Mölling a Torben Schütz z prestižního berlínského think-tanku Centrum pro bezpečnost a obranu dospěli k závěru, že příští válce v Evropě lze účinně zabránit pouze v omezeném časovém rámci. Mölling a Schütz poukazují na to, že Rusko již v důsledku války proti Ukrajině změnilo svou zbrojní výrobu na úroveň potřebnou ve válečné ekonomice.

"I po téměř dvou letech bojů na Ukrajině je ruská válečná kapacita větší, než naznačuje současný dojem," uvádí studie. Německo a NATO nyní závodí s časem, aby posílily své vlastní konvenční síly, aby odradily možný ruský útok na členské státy NATO, jako je Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Expert na bezpečnostní politiku DGAP Mölling založil analýzu na informacích od německých zpravodajských a obranných služeb. Je to v souladu s novými politickými směrnicemi pro německé ozbrojené síly, Bundeswehr, které ministr obrany Boris Pistorius představil na začátku listopadu. Poprvé Pistorius ve své prezentaci použil termín "připravenost k válce" jako cíl obnovy Bundeswehru.

"S Putinovým brutálním útokem na Ukrajinu se do Evropy vrátila válka," řekl Pistorius, když představoval nové směrnice pro německé ozbrojené síly. "To změnilo hodnocení hrozeb. Jako nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější země uprostřed Evropy musí být Německo páteří odstrašování a kolektivní bezpečnosti v Evropě."

Studie zakládá svůj časový rámec, kdy NATO posílí své odstrašování, na předpokladu, že se Rusku podaří zmrazit konflikt na Ukrajině, což by Moskvě poskytlo čas na obnovu armády. Málokdo v berlínských politických kruzích však vidí v dohledné době konec války na Ukrajině.

"Obě strany mají další vojenské plány," řekl DW ruský analytik Nico Lange z Mnichovské bezpečnostní konference. "Myslím, že musíme předpokládat, že to ještě nějakou dobu potrvá."

Zamrzlá fronta na Ukrajině

Valerij Zalužnyj, vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, nedávno poukázal na to, že dosud vojenská pomoc jeho zemi od asi 50 států pod vedením USA vedla pouze k "patové situaci".

Od svého začátku v červnu ukrajinská protiofenzíva téměř neposunula frontové linie na východě a jihu země. A Rusko má ve statické válce výhodu, protože jeho nyní aktivovaný zbrojní průmysl může dodávat dělostřelectvo a munici prakticky v neomezeném měřítku, tvrdí rakouský vojenský analytik Markus Reisner DW. Ukrajina může zvítězit pouze v případě, že se konflikt opět stane mobilním, a k tomu by potřebovala nejmodernější zbraně ze Západu, řekl Reisner.

Několik pozorovatelů války poznamenalo, že frontová linie na Ukrajině se stále více vyvíjí v elektronické bojiště. Říkají, že je k vedení války používána umělá inteligence.

"V sázce je kontrola elektromagnetického spektra, kde probíhá komunikace a kde jsou řízeny drony," řekl Reisner. Lange také potvrdil, že Rusko nyní může účinně rušit ukrajinské satelitně naváděné zbraňové systémy.

Neúspěšné sankce na high-tech produkty?

To zahrnuje i raketomety HIMARS dodané USA, které pomohly Ukrajině natáhnout ruské zásobovací trasy, když loni znovu dobyla rozsáhlá území.

"Rusko je velmi úspěšné v rušení," řekl Lange s odkazem na rušení nepřátelských satelitních, radarových a rádiových signálů. To je obzvláště významné, protože během téměř dvou let byl konflikt na Ukrajině stále více veden prostřednictvím dronů. Ty mohou být samy vyzbrojeny nebo mohou používat kamery, které pomáhají poskytovat jasný obraz frontové linie, pokud jsou použity společně se satelitním zpravodajstvím. I zde Rusko dosáhlo pokroku, řekl Lange.

Sankce USA a EU zjevně nezastavily Rusko v tom, aby si udrželo přístup k mikročipům a dalším high-tech produktům. Rusko také provozuje svůj vlastní satelitní navigační systém pro řízení raketových útoků, zdůraznil Lange.

Posílení odstrašování NATO

Studie DGAP uvádí, že v Berlíně roste povědomí o tom, že Rusko může rychle obnovit svou pozemní armádu se svým fungujícím zbrojním průmyslem – a to i do té míry, že by jeho bojová síla zastínila současný odstrašující potenciál NATO v konvenční válce.

"Aliance již nevylučuje ruský útok," řekl Mölling. "Otázkou pro NATO a Německo již není, zda budou někdy muset být schopny vést válku proti jiné zemi, ale pouze kdy."

Zdroj v němčině: ZDE

0