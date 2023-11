Mluvčí izraelské armády: Kolik dětí jsme zabili, nevíme, ale my útočíme na Hamás

Moderátor Channel 4 News, pondělí 20.11. 2023, 19 hodin: Hovoříl jsem s mluvčím IDF Peterem Lernerem a začal jsem tím, že jsem se ho zeptal na zprávy o útoku izraelských sil na indonéskou nemocnici v Gaze.



Peter Lerner: Krishnane, přes noc naše síly operovaly v blízkosti indonéské nemocnice. Ze samotné nemocnice se ozývala střelba. Mohu potvrdit, že naše síly reagovaly.



V průběhu posledních dvou týdnů jsme se přesvědčili, že koncept operací Hamásu spočívá v tom, že se usadí pod nemocnicemi. Přesně to jsme viděli. A tak samozřejmě, když operujeme v blízkosti indonéské nemocnice. Pak zahájili palbu. Takže ano, probíhají operace po celém severním pásmu Gazy, které provádíme s cílem řešit, rozložit, zničit Hamás všude tam, kde operuje.



Peter Lerner: Ne, nesouhlasím s vámi, rozsah operace je pomalý právě proto, že nechceme spustit žádné nástrahy, když postupně, krok za krokem odhalujeme množství zbraní, které nacházíme, výbušná zařízení, RPG, tunelové molo, které vede v deseti metrech pod zemí v areálu nemocnice a jde pod areál nemocnice. A pak najdeme dveře. Na co by nemocnice potřebovala ten prostor? A upřímně řečeno, oni zneužívají nemocnice způsobem, který by měl být pro každého slušného člověka nepřijatelný.



Moderátor: No, chci říct, že to není jasné. Mluvil jste přece o velkých velitelských centrech. To jste nebylik schopen odhalit. A spousta lidí z vnějšího světa říká, no, víte, vy jste učinili tato velká tvrzení, abyste získali podporu pro to, co děláte, a teď nejste schopni to doložit.



Peter Lerner: S tím nesouhlasím. Myslím, že to dokazujeme postupně. Krok za krokem, že systém tunelů, využití prostor pro skladování zbraní, když sledujeme videa, která jsme včera zveřejnili, na nichž se teroristé Hamásu pohybují po nemocnici Šifa, jako by jim to tam patřilo.



Moderátor: No, my také nevíme, co se tam dělo, protože na těch videích zřejmě berou rukojmí do nemocnice, to je velmi nejasné, že? Je vám jasné, že je nepřiváděli na ošetření?



Peter Lerner: Ale jsem si jistý, že je nepřivezli jen na rychlou kontrolu. Ano, nepřišli na rychlou kontrolu. Používali své zbraně, aby měli volný přístup. Dělají si, co chtějí, protože je to součást jejich teroristických institucí. Hamás si jako teroristická vláda podřídil a zotročil všechny civilní složky společnosti v Gaze.



Moderátor: Na tuhle vaši rétoriku jsme si již zvykli, ale pokud jde o skutečné důkazy, nepředložili jste je.



Peter Lerner: Důkazem je 239 lidí.



Moderátor: Ne, jsou to rukojmí. Nejsou důkazem žádného z tvrzení, která jste právě pronesl.



- Hamás vzal, viděli jsme, jak rukojmí odvádějí do nemocnice. Samozřejmě jsme se podělili o některé záběry, které máme. Je zřejmé, že probíhá snaha o záchranu rukojmích. Samozřejmě využíváme všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom rukojmí dostali domů. Nemocnice musí sloužit k léčení. Ne k držení rukojmích.



Moderátor: Jaký je nyní váš odhad počtu dětí, které izraelské síly zabily, ministerstvo zdravotnictví kontrolované Hamásem říká, že mnoho tisíc. Nedokáží to už skutečně oficiálně spočítat, ale určitě je to několik tisíc dětí. Jaký je váš odhad?



Peter Lerner: To, co se dnes děje v Gaze, je pro její obyvatele tragédie. Je to tragédie, jaké záběry odtamtud přicházejí. Vím, že jsme zabili tisíce teroristů Hamásu. .





Moderátor: Jak víte, že jste zabili tisíce teroristů Hamásu?

Peter Lerner: To je nepřítel, kterému čelíme.





Moderátor: Kam mohou jít civilisté, kde je bezpečno?

Moderátor: Petere Lernere, opravdu vám moc děkuji.





Protože jsme se s nimi utkali tváří v tvář ve městě, uvidíte. A všimněte si, že jsou všichni v civilních uniformách, v džínách a v sandálech.Jak víte, kteří z nich jsou teroristé, jak? Kteří jsou děti?Dali jsme pokyn a a a doporučili jsme lidem, aby se evakuovali do oblasti Mahasi, to je místo, o kterém už několik týdnů říkáme, že je to bezpečnější oblast.Pokud tam lidé půjdou, nebudou bombardováni. Je to vaše ujištění?Jak jsem řekl, z této oblasti vypálili rakety, na které jsme nereagovali.To není tak docela ujištění o tom, zda je to bezpečné, nebo ne, protože lidé stále chodí do míst, kde si myslí, že je to bezpečné, a pak jsou terčem bombardování.Ne, my útočíme na Hamás. Neútočíme na lidi. Lidé v Gaze bohužel platí za selhání vedení Hamásu.