Netanjahu: Izrael bude pokračovat ve válce, "dokud nedosáhneme všech našich cílů"

22. 11. 2023

- Izrael bude pokračovat ve válce proti Hamásu, i když bude dosaženo dočasného příměří za účelem propuštění rukojmích, uvedl izraelský premiér v televizním videoprohlášení, informovala agentura AP.



"Jsme ve válce a budeme v ní pokračovat," řekl.

Po schůzkách válečného kabinetu a kabinetu bezpečnosti se nyní schází celý izraelský kabinet, aby projednal možnou dohodu o rukojmích.



- Podle Islámského džihádu zemřela jedna izraelská rukojmí



Ozbrojené křídlo palestinské militantní skupiny Islámský džihád v úterý pozdě večer oznámilo smrt jedné z izraelských rukojmích, které drželo od útoků na Izrael 7. října.



"Již dříve jsme vyjádřili ochotu ji z humanitárních důvodů propustit, ale nepřítel otálel, což vedlo k její smrti," uvedly brigády Al-Kuds na svém kanálu Telegram.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken navštíví příští týden Izrael



- Podle úterní zprávy vlády na území Gazy bylo od začátku války izraelskými údery zabito nejméně 14 128 Palestinců. Nejnovější aktualizace počtu mrtvých zahrnuje nejméně 5 600 dětí a 3 550 žen, uvedla.



- Benjamin Netanjahu požádal svou vládu, aby podpořila dohodu o propuštění některých z více než 240 převážně izraelských rukojmích, které drží Hamás. Izrael bude pokračovat ve válce proti Hamásu i v případě, že bude dosaženo dočasného příměří za účelem propuštění rukojmích, uvedl izraelský premiér na začátku úterního večerního jednání. Ismail Haníja, nejvyšší politický představitel Hamásu, prohlásil, že dohoda o příměří s Izraelem je blízko a že skupina předala katarským zprostředkovatelům svou odpověď. Joe Biden rovněž uvedl, že dohoda je "velmi blízko".



Podle zpráv izraelských médií by potenciální dohoda mohla vést k propuštění 50 rukojmích, z nichž všichni jsou ženy nebo děti, výměnou za návrat 150 Palestinců v izraelských věznicích, rovněž všech žen nebo dětí. Výsledkem dohody by údajně bylo také přerušení bojů nejméně na pět dní, omezení izraelského dohledu nad Gazou a další pomoc zasílaná na území. Očekává se, že izraelská vláda bude mít v kabinetu většinu pro schválení dohody o rukojmích, a to i přes odpor krajně pravicových stran.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je solidární se zdravotníky v nemocnici al-Awda na severu Gazy poté, co byli při útoku na toto zařízení údajně zabiti tři lékaři a "doprovod pacienta". Lékaři bez hranic (MSF) uvedli, že dva jejich lékaři a třetí lékař ministerstva zdravotnictví byli zabiti po útoku na nemocnici al-Awda. Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že při izraelském útoku na nemocnici al-Awda, jednu z posledních funkčních nemocnic na severu Gazy, byli zabiti tři lékaři.



- WHO rovněž potvrdila, že v úterý byla v Gaze zabita jedna z jejích zaměstnankyň a její šestiměsíční dítě. Dima Abdullatif Mohammed Alhaj, 29 let, byl důležitou součástí traumatologického a pohotovostního týmu WHO a byl součástí organizace od roku 2019, uvedla. Zahynula při bombardování domu svých rodičů na jihu Gazy, kam se evakuovala z města Gaza, uvedla WHO ve svém prohlášení. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je zprávou o její smrti "zdrcen".



- OSN varovala, že v Gaze, kde je každých 10 minut v průměru zabito jedno dítě, se očekává "tragický ... nárůst počtu dětských úmrtí, kterému lze zcela zabránit". Dětská agentura OSN (Unicef) uvedla, že počet zemřelých dětí může prudce vzrůst v důsledku další vážné hrozby hromadného propuknutí nemocí na obléhaném palestinském území.



- Palestinský básník a spisovatel Mosab abú Toha byl propuštěn poté, co byl podle svých přátel a izraelských představitelů zadržen izraelskými silami spolu s desítkami dalších Palestinců, kteří se snažili opustit severní Gazu.



- Podle Výboru na ochranu novinářů bylo od 7. října, kdy začala válka Izrael-Hamás, zabito nejméně 52 novinářů a pracovníků médií. V úterý jeden zpravodajský kanál spojený s Hizballáhem uvedl, že dva jeho novináři byli zabiti izraelským náletem na jihu Libanonu poblíž hranic s Izraelem.



- Evropská komise uvedla, že bude nadále poskytovat finanční pomoc Palestincům poté, co vyšetřování nezjistilo žádné důkazy o tom, že by peníze směřovaly k Hamásu. EU je největším poskytovatelem pomoci Palestincům na světě, přičemž na období 2021-2024 má vyčleněno téměř 1,2 miliardy eur.



- Skotská Labouristická strana oficiálně podpořila požadavek na úplné zastavení izraelského bombardování Gazy. Šéf skotských labouristů Anas Sarwar podpořil návrh, který v úterý předložil skotský premiér Humza Yousaf a který vyzývá k okamžitému příměří, čímž se rozpory v labouristické straně v otázce konfliktu ještě prohloubily, protože anglická Labouristická strana tento požadavek nepodporuje.



- Dvě předčasně narozené děti, o které bylo pečováno v největší nemocnici v Gaze, zemřely, než bylo v neděli z nemocnice evakuováno dalších 31 předčasně narozených dětí, uvedl mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO).



Christian Lindmeier dnes před novináři v Ženevě uvedl, že obě děti zemřely "kvůli nedostatečné péči, která jim byla poskytnuta".



V neděli bylo z nemocnice al-Šifa na severu Gazy evakuováno 31 předčasně narozených dětí a 28 z nich bylo v pondělí převezeno k urgentnímu ošetření do Egypta. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že 12 dětí bylo letecky přepraveno do Káhiry.



Všechny evakuované děti "bojovaly s vážnými infekcemi", uvedl mluvčí WHO.



Matka jednoho ze tří dětí, které zůstaly v Gaze, řekla v úterý agentuře Reuters, že se "opět cítí naživu", když má svého novorozeného syna Anase bezpečně v péči poté, co byl převezen do nemocnice v jižní Gaze.



Dvaatřicetiletá Warda Sbeta dostala nabídku, aby byla s Anasem evakuována do Egypta, kde by se mu dostalo další lékařské péče, ale odmítla ji, aby mohla zůstat se svým manželem a dalšími sedmi dětmi.



Z dalších dvou předčasně narozených dětí zachráněných z nemocnice al-Šifa bylo podle lékařů z nemocnice v Rafáhu jedno neidentifikované. O třetím dítěti informace neposkytli.



- Hollywoodská talentová agentura UTA se vzdala Susan Sarandonové jako klientky poté, co o víkendu vystoupila na propalestinském shromáždění



Oscarová herečka se zúčastnila několika shromáždění na podporu Palestiny a sklidila kritiku za svá slova:



"V této době se spousta lidí bojí být Židy a poznávají, jaké to je být muslimem v této zemi."







Sarandonová vyzvala ostatní, aby se i nadále vyjadřovali na podporu Palestinců ve válce mezi Izraelem a Hamásem.











Dima Abdullatif Mohammed Alhaj, 29 let, byla důležitou součástí traumatologického a pohotovostního týmu WHO a byla součástí organizace od roku 2019, uvedla. V letech 2018-19 studovala na univerzitě v Glasgow v rámci výměnného programu Erasmus, uvedla.Alhajová byla "úžasný člověk se zářivým úsměvem, veselá, pozitivní, respektující", uvedl Rik Peeperkorn, zástupce WHO na okupovaném palestinském území.Její práce byla klíčová a byla požádána, aby převzala ještě více povinností na podporu podatelny a týmu v Gaze. Je to pro nás všechny tak bolestná ztráta.Alhajová byla zabita při bombardování domu svých rodičů v jižní Gaze, kam se evakuovala z města Gazy, uvedla WHO ve svém prohlášení. Zahynulo údajně také více než 50 členů rodiny a komunity, kteří se ukrývali ve stejném domě. WHO dodala:Smrt Dimy a její rodiny je dalším příkladem nesmyslných ztrát v tomto konfliktu. Civilisté umírají ve svých domovech, na pracovištích, při evakuaci, v úkrytech ve školách a v nemocnicích. Kdy to přestane?Izraelští představitelé ho označili za strůjce útoků ze 7. října, při nichž zahynulo 1 200 lidí, většinou civilistů, a tedy za "chodící mrtvolu". Nyní může mít klíč k současným jednáním o propuštění rukojmích v Gaze.Sinwar se narodil v uprchlickém táboře na jižním konci pásma Gazy a k islamistickému aktivismu ho přivedlo studium na Islámské univerzitě v Gaze na počátku 80. let, kdy náboženské obrození na celém Blízkém východě nabíralo na síle.V roce 1987 se připojil k nově vzniklé skupině Hamás a stal se vedoucím její vznikající zpravodajské služby. Mezi jeho povinnosti patřilo odhalování špionů nebo jiných "kolaborantů" s Izraelem a také lidí v Gaze, kteří porušovali přísné "morální" kodexy Hamásu.V roce 1988 byl zatčen a odsouzen ke čtyřem doživotním trestům za pokus o vraždu a sabotáž a poté strávil 23 let v izraelských věznicích. Podle jednoho z bývalých izraelských vyšetřovatelů, který pracoval v zařízení, kde byl Sinwar držen, Sinwar ve vězení odmítal mluvit s jakýmikoli Izraelci a ty, kteří tak učinili, osobně trestal a jednomu z nich přitiskl obličej do provizorních kamen."Je na 1000 % odhodlaný a na 1000 % násilnický, velmi, velmi tvrdý člověk," řekl vyšetřovatel.Je to také sofistikovaný politický operátor s bystrou myslí. Sinwar využil čas strávený ve vězení k tomu, aby se naučil hebrejsky a studoval svého nepřítele, čímž získal znalosti, které se mu nyní mohou hodit.