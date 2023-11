Válka mezi Izraelem a Hamásem. 17 rukojmích, včetně 13 Izraelců a čtyř Thajců, se bezpečně dostalo do Izraele

25. 11. 2023

čas čtení 5 minut



Katar a Egypt již dříve uvedly, že 13 Izraelců a sedm cizinců bude vyměněno za 39 Palestinců



Zde je video zveřejněné mluvčím Mezinárodních obranných sil Danielem Hagarim z okamžiku, kdy rukojmí dorazili do Izraele:



Hagari na Twitteru uvedl: "Po prvotním posouzení jejich zdravotního stavu budou naše síly navrátilce doprovázet, dokud se nedostanou ke svým rodinám v nemocnicích."



תיעוד של רגע כניסת השבים ארצה לשטח מדינת ישראל: pic.twitter.com/UPsUdRoUdR — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 25, 2023 Zde je video zveřejněné mluvčím Mezinárodních obranných sil Danielem Hagarim z okamžiku, kdy rukojmí dorazili do Izraele:Hagari na Twitteru uvedl: "Po prvotním posouzení jejich zdravotního stavu budou naše síly navrátilce doprovázet, dokud se nedostanou ke svým rodinám v nemocnicích."



V sobotu večer propustil Hamás tyto lidi:



Jsou mezi nimi čtyři členové jedné rodiny: Šošan Haran, 67, charitativní pracovnice, její dcerta Adi Šohamová, 38, klinická psycholožka, a její dvě děti, osmiletá Nave a tříletá Yael. Na seznamu propuštěných však není Adiin manžel Tal, otec dětí.



Na seznamu je také 53letá Shiri Weissová, která pracovala jako účetní v kibucu Be'eri, a její 18letá dcera Noga Weissová, nikoli však její manžel, otec Nogy, Ilan. Žádný dospělý muž z Izraele nemá být propuštěn v první padesátce, kterou Hamás slíbil.



Mezi propuštěnými je i Maya Regevová, 21 let. Byla zajata na hudebním festivalu Supernova v Re'imu, jen několik hodin poté, co přijela do země z dovolené v Mexiku. Její osmnáctiletý bratr Itay a jejich přítel Omer She-Tov byli rovněž zajati jako rukojmí a dosud nebyli propuštěni.



Zde je úplný seznam Izraelců propuštěných v sobotu večer:





Noam Or (16)

Alma Or (13)

Širi Weissová (53)

Noga Weissová (18)

Sharon Hertzman Avigdori (52)

Noam Avigdori (12)

Shoshan Haran (67)

Adi Shoham (38)

Naveh Shoham (8)

Yahel Shoham (3)

Hila Rotem Shoshani (12)

Emily Toni Kornberg Hand (8)

Maya Regev Jirbi (21)



Některá jména rukojmích se objevují prostřednictvím Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných osob. Vypadá to, že všichni nebo převážně budou z jednoho kibucu, Be'eri.



Izraelské obranné síly sdělují, že rukojmí byli předáni Červenému kříži a jsou na cestě na hraniční přechod Rafáh.



- Katarský emír Tamim bin Hamad Al Thani přijal telefonát od amerického prezidenta Joea Bidena, aby s ním projednal plnění dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem, informovala agentura Reuters.



Oba představitelé rovněž jednali o způsobech, jak omezit další eskalaci a zvýšit přísun pomoci do Gazy.



Podle Kataru má být 39 Palestinců vyměněno za 13 Izraelců a sedm cizinců.



- Hamás v sobotu oznámil, že oceňuje úsilí vedené Katarem a Egyptem o zajištění pokračování dočasné dohody o příměří mezi skupinou a Izraelem, která začala platit v pátek, informuje agentura Reuters.



Hamás v prohlášení uvedl, že egyptská a katarská strana potvrdily závazek Izraele dodržovat všechny podmínky dohody.



Mezitím palestinský představitel obeznámený s diplomatickou situací uvedl, že Hamás bude pokračovat ve čtyřdenním příměří dohodnutém s Izraelem, které je první přestávkou v bojích za sedm týdnů války.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al Ansari ve svém příspěvku na X uvedl:



Po zpoždění byly díky katarsko-egyptským kontaktům s oběma stranami překonány překážky bránící propuštění vězňů a v sobotu večer bude propuštěno 39 palestinských civilistů, zatímco 13 izraelských rukojmích opustí Gazu a kromě nich i 7 cizinců.



- Mírové síly OSN v Libanonu uvedly, že izraelská palba v sobotu zasáhla jednu z jejich hlídek na jihu země, přestože příměří mezi Hamásem a Izraelem do značné míry uklidnilo libanonsko-izraelskou hranici.



Informovala o tom agentura France-Presse:



Prozatímní síly OSN v Libanonu uvedly v prohlášení, že "kolem 12:00 byla hlídka UNIFIL zasažena palbou IDF (izraelské armády)" v okolí Aitarunu.



"Žádný příslušník mírových sil nebyl zraněn, ale vozidlo bylo poškozeno," uvedlo se v něm a dodalo, že "k tomuto incidentu došlo v období relativního klidu" podél hranice mezi Izraelem a Libanonem.



V pátek začalo platit čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem a zdroj blízký Hizballáhu agentuře AFP řekl, že Íránem podporovaná skupina by příměří také dodržovala, pokud by tak učinil i Izrael.



UNIFIL uvedl, že "tento útok na mírové jednotky, které se věnují snižování napětí a obnově stability v jižním Libanonu, je hluboce znepokojující", a dodal: "Tento čin odsuzujeme."



Koncem minulého měsíce ostřelování lehce zranilo příslušníka mírových sil OSN poblíž pohraniční vesnice Hula, jen několik hodin poté, co UNIFIL uvedl, že granát zasáhl jeho velitelství v Naquře poblíž izraelsko-libanonské hranice





"Důrazně připomínáme stranám jejich povinnost chránit příslušníky mírových sil a vyvarovat se ohrožení mužů a žen, kteří pracují na obnově stability," uvádí se v sobotním prohlášení UNIFIL.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0