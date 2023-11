Premiér by měl poradit odborům, ať stávkují za přerozdělení zisků soukromých firem

27. 11. 2023 / Boris Cvek

Premiér Fiala reaguje na probíhající stávku napříč různými obory – a to nás ještě od prosince čeká kolaps zdravotnictví – tím, že vláda nemá, kam by mohla ustupovat. Bojovat s dluhy je podle něj nutnost (a klidně si to slovo zopakujme po vzoru premiéra několikrát po sobě), stát v roce 2024 bude muset platit na obsluze státního dluhu téměř 100 miliard.

Samozřejmě on i celá vláda zatajují, že problém je v nízkém danění. Pokud jde o rozvoj ekonomiky, měl by odborářům ze soukromé sféry poradit, aby se více bili za rozdělení firemních zisků do mezd. Tím by vzrostla kupní síla a poptávka.

Úzkostná snaha odborů ukázat, že jdou proti vládě, nikoli proti zaměstnavatelům, mi přijde až směšná. Tady v ČR neprobíhá nic jako na Západě normální tlak odborů na dělení zisků. Ministr financí národu sdělil, že firmy mají nečekaně vysoké zisky. A proti tomu stojí historicky rekordní pokles reálných mezd. Kdo selhal? No přece odbory.

Pokud jde o všechny zaměstnance a občany vůbec, měl by premiér jasně říci, že inflace od roku 2019 je 40 procent, zatímco příjmy se stěží dostaly na úroveň zmíněného roku. Úkolem vlády je naplnit státní rozpočet ze zdrojů, ve kterých je peněz hodně, kde jich za zmíněné roky přibylo opravdu masivně.

Jsem velmi zvědavý, jak rozsáhlý a vlivný se odborářský protest nakonec ukáže a co odbory hodlají dělat, když je vláda odmítne. Lze přitom očekávat, že od roku 2024 se nálada ve společnosti bude ještě zhoršovat. Pokud by vláda případně padla, alternativa na politické scéně je jen Babiš a Okamura. Miliardář Babiš s rostoucím majetkem v době krize chce daně ještě snižovat. A je to stejně tak právě on, spolu s ODS a SPD, kdo může za největší výpadek příjmů v rozpočtu na zmíněné roky 2019-2023.

