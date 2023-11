Hamas neví, kde ti izraelští rukojmí jsou, drží je jiné organizace. A Izrael už nad válkou s Hamásem ztratil kontrolu

28. 11. 2023

BBC Radio Four, World at One, pondělí 27. listopadu, 13 hodin. Tyto analýzy a rozhovory se vysílaly ještě před oznámením o prodloužení příměří v Gaze. Přesto obsahují důležité, stále aktuální informace

Moderátorka: Dnes je poslední den čtyřdenního příměří dohodnutého mezi Izraelem a Gazou. Dnes mají být propuštěni další izraelští rukojmí a palestinští vězni. Ale co pak? Takto v pondělí ráno odpověděl na tuto otázku šéf NATO Jens Stoltenberg:

"Vyzývám k prodloužení příměří. To by umožnilo tolik potřebnou úlevu pro obyvatele Gazy a propuštění dalších rukojmích. Utrpení, jehož jsme svědky, podtrhuje potřebu trvalého politického řešení."

K prodloužení příměří a jeho využití jako základu pro trvalé řešení vyzval také vysoký představitel EU pro zahraniční věci, Josep Borrell:

"Ke zmírnění neutěšené situace v Gaze je zapotřebí mnohem více. A najít východisko. Ze současné krize. Příměří by mělo být prodlouženo, aby bylo udržitelné a dlouhodobé, a zároveň by se mělo pracovat na politickém řešení."

Jordánsko uvedlo, že si přeje trvalé příměří mezi Izraelem a Hamásem, nikoli pouze prodloužení příměří. Jeho ministr zahraničí Ajmán Safádí řekl agentuře Associated Press, že současná válka nedosahuje ničeho jiného než zabíjení lidí, ničení jejich živobytí a vytváření toho, co nazval prostředím nenávisti a hluboké dehumanizace, které podle něj bude určovat generace.

Frank Gardner je naším bezpečnostním zpravodajem a já jsem se ho zeptala, co bude dál:





Frank Gardner: Pondělí je posledním dnem čtyřdenního příměří. Všichni kromě Izraele si přejí, aby se příměří prodloužilo v podstatě na neurčito. Izrael teď řekl, že ano, že ho můžete prodloužit o jeden den za každých deset rukojmích, které najdete a které můžete propustit. Katar říká, že počítá s tím, že je tam ještě 40 rukojmích žen a dětí, kteří by mohli být propuštěni, ale nejsou si jisti, kde jsou, nebo jich může být i víc, může jich být i několik desítek. Ale přinejmenším ten počet, který je kolem 40, drží jiní lidé než Hamás, máme tendenci si myslet, že 7. října, ten strašn, drsný útok, to byl Hamás. No ano, stál v jeho čele. Ale byly tam i jiné skupiny. Byl tam palestinský Islámský džihád. Byli tam nezávislí operativci, kteří drželi jen kalašnikovy, lidé, kteří jsou v podstatě gangsteři, kteří se k tomu strašnému řádění připojili a odvlekli rukojmí do Gazy. Takže ne všichni jsou z Hamásu. Palestinský islámský džihád s Hamásem mluví a spolupracuje, pokud může. Pokud se jim společně podaří propustit 10 rukojmích denně, oddálí to obnovení války. Ale Izrael dal jasně najevo, že bude pokračovat i potom, že válku zintenzivní.





Moderátorka: Proč by nebylo v zájmu ostatních frakcí udělat to, co dělá Hamás?











Michael Clarke: Myslím, že příměří bude prodlouženo, protože na to hodně tlačí ze zahraničí, Hamás řekl, že by ho rád prodloužil, a Netanjahu naznačil, že může být prodlouženo, hovořil tento týden o tom, že by ho možná prodloužil o dalších pět dní pod podmínkou, že Hamás každý den propustí dalších 10 rukojmích. Takže si myslím, že je velký tlak na to, aby to ještě alespoň pár dní pokračovalo. A nepřekvapilo by mě, kdyby to pokračovalo i několik dní poté,





Moderátorka: A má Hamás má pod kontrolou všechna rukojmí, která drží různé frakce?





Michael Clarke: Ne, nemá A to je jeden z problémů. je to velmi specifický problém, který se Katarci snaží vyjednat. Hamás musí být schopen identifikovat zejména ženy a děti. Nyní nejsou všechny drženy Hamásem. Zdá se, že některé drží Palestinský islámský džihád, i když ten s Hamásem spolupracuje. Ale další část rukojmích, o kterých nevíme přesně, kolik jich drží jednotlivé skupiny a prostě zločinci, kteří jsou jen oportunističtí. Ti se 7. října vrhli přes hranice a páchali masakry a chytali rukojmí, jak a kdy mohli.







A tak i ve vedení Hamásu panuje určitý chaos, protože pokud se skutečně podaří propustit více než, řekněme, 100 nebo více z těch 230 rukojmích, kteří byli zajati, asi mají menší kontrolu nad tím, kdo to jsou a kde jsou a kdo je může propustit, než předpokládáme.





Moderátorka: I kdyby to trvalo ještě několik dní, v určitém okamžiku už nebudou rukojmí, které by bylo možné propustit. Dokážete si představit, že by se Izrael v té chvíli vrátil k bombardování?







Michael Clarke: Jakékoli akce, které podniknou v této další fázi, budou podle mého názoru odlišné, protože jih Gazy je nyní velmi odlišný od severu Gazy, v neposlední řadě. protože se tam nyní tísní 2 miliony lidí, a nemyslím si, že se krize s rukojmími za současných okolností někdy zcela vyřeší. Hamás zadržuje některé izraelské vojáky a stejně tak mezi 2000 Palestinci, které Izrael vězní, jsou někteří z jejich pohledu velmi významní a nebezpeční Palestinci. A myslím si, že představa, že všichni rukojmí budou propuštěni v současném kole, myslím si, že by možná mohla být propuštěna většina. Ale jsem si jistý, že v Gaze je zbytek vysoce cenných rukojmích a vysoce cenných palestinských vězňů v izraelských věznicích, kteří budou předmětem vyjednávání, která mohou trvat velmi dlouho.





Moderátorka: Napsal jste, že Izraeli hrozí, že válku prohraje, a že nyní ztratil kontrolu. Co tím myslíte?







Michael Clarke: Myslím, že nyní ztratili kontrolu nad situací, protože pod mezinárodním tlakem souhlasili se změnou své politiky. Jejich původní strategie spočívala v tom, že vojenskou akcí osvobodí část rukojmích a budou mít reálnou šanci na dohodu, když na konci procesu bude Hamás pod skutečným vojenským tlakem. Ale když se Joe Biden vydal 18. října do Tel Avivu, zjevně to nepřijal. A od té doby Američané tlačí na Izraelce, aby změnili svou politiku a udělali pauzu, aby mohli vyjednat propuštění některých rukojmích. A to nyní zjevně funguje. Takže čím déle ta pauza trvá, tím víc se vojenské cíle Izraele vzdalují, ale nepochybně izraelské obranné síly, IDF, zuří, protože vidí, že ta pauza je pro ně vojensky extrémně nevýhodná. Umožňuje Hamásu, aby se reorganizoval. Umožňuje mu přeskupit své síly.





Moderátorka: Dobře, tak jak budou postupovat v té druhé fázi operace, protože vy, když jsem zmínila bombardování, jste nezněl, jako byste to považoval za reálné.





Michael Clarke: No, myslím, že bombardování by bylo mezinárodně obtížné, protože by to vyvolalo velkou reakci. Zase si myslím, že bombardování bude pokračovat nebo bude obnoveno, ale bude mnohem víc, ještě přesnější. Myslím si, že Izraelci budou spíše přistupovat k nájezdům než k velké ofenzivě. Myslím si, že budou podnikat nájezdy do oblastí Chán Júnisu a Rafáhu a budou se snažit zničit infrastrukturu, která tam je, budou se snažit jít po jednotlivých lidech z Hamásu, ale představa tří nebo čtyř obrněných divizí, tak jak to víceméně dělali na severu, myslím si, že to bude prostě nepraktické a to, co uvidíme, bude jiný typ izraelských akcí, které budou trochu více cilené, ale také méně efektivní z jejich pohledu. A tak pokud jde o jejich vojenský cíl porazit Hamás, jsou od něj poměrně daleko.

Hamás bude na konci tohoto procesu operačně mnohem méně schopen fungovat, ale nebudou zničeni. Je jich minimálně 20 tisíc ve zbrani, a skrývají se někde na jihu mezi civilním obyvatelstvem. Izraelci vědí jen o asi 5000. Takže Hamás bude existovat i nadále. A samozřejmě to, co Hamás politicky představuje, určitě nezmizí, pokud nedojde k mnohem plošnějšímu řešení palestinského problému obecně, řešení dvou států, jakkoli se zdá, že je mrtvé, je jediným místem, kam se teď mohou po dvaceti letech snahy to ignorovat, posunout.





Moderátorka: Jak dlouho si myslíte, že tato válka potrvá?





Michael Clarke: Myslím, že boje budou trvat několik měsíců, a myslím, že Izraelci, IDF obsadí Gazu a budou vést pravděpodobně protiteroristickou kampaň. Přitom tam budou zranitelní, a nebudou mít žádný politický plán pro budoucnost Gazy, jak oni, tomu říkají, plán na den poté. Pak se ocitnou v nejhorší pozici, v jaké se může jakákoli armáda ocitnout, a to je obsazení nepřátelského území, kde vás tamější lidé nechtějí.







Někteří z těch rukojmích jsou vojáci, jsou to příslušníci izraelských obranných sil IDF a na ty se Hamás dívá úplně jinak než na ženy a děti. Myslím si, že je mu upřímně řečeno trochu trapně, že zajal ženy a děti, to pravděpodobně nemuselo být jeho záměrem, kdyby si to dobře rozmyslel. Je to pro něj velmi špatná optika a jsou docela ochotni se jich vzdát výměnou za třikrát tolik palestinských vězňů. Pokud jde o vojenský sloužící izraelský personál, který zajali, budou za ně požadovat velmi vysokou cenu. Budou chtít stovky, ne-li tisíce propuštěných z izraelských věznic. Když se podíváte na předchozí propuštění rukojmích v roce 2011 za jediného izraelského vojáka, Gilada Šalita, Izrael propustil 1027 vězňů. Mnoho Izraelců nyní tvrdí, že to byla chyba, protože mezi těmito vězni byl i Jahjá Sinvar, kterého Izrael viní jako strůjce 7. října.No, jak se dosavadní příměří dotklo izraelských vojenských plánů? Zeptala jsem se profesora Michaela Clarkea z britského Royal United Services Institute, co očekává, že se bude dít dál.