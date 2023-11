Výrobce majonézy Hellmans chce o Vánocích pomáhat chudým, ale jen v rámci reklamy pro svůj výrobek

27. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva Vánoce jsou pro samoživitele nejnáročnějším obdobím. Na dárcích šetří, odepřou si i večeři PRAHA 27. LISTOPADU 2023 – Pro samoživitele jsou vánoční svátky jedním z nejvíce stresujících období v roce. V Česku žije 210 000 rodičů, kteří sami pečují o víc než 336 000 dětí. Pod hranicí chudoby žije 36 procent z nich. Mnoho samoživitelů šetří na Vánoce celý rok, přesto si mnozí nemohou dovolit ani nakoupit dárky nebo usednout k plnohodnotné štědrovečerní tabuli.





Většina samoživitelů balancuje na hranici chudoby, nemají žádné finanční úspory a jakýkoli nečekaný výdaj tvrdě zasáhne jejich rodinný rozpočet na několik měsíců. S nadcházejícími Vánocemi zjišťují i ti, kteří jsou během roku s financemi schopni vyjít, že nemají dost peněz na dárky nebo jídlo. Právě v předvánočním období podává řada firem samoživitelům pomocnou ruku, bez jejich podpory by tisíce dětí byly o dárky i klasickou štědrovečerní večeři ochuzeny. „Už od roku 2020 rozdáváme v předvánočním období bramborový salát lidem v nouzi, doposud jsme darovali takřka šest tisíc porcí této vánoční klasiky. Jsme vděčni, že se nám podařilo vytvořit tradici, která každoročně přináší kousek Vánoc i těm, kteří by si to jinak nemohli dovolit. Inflace zasáhla všechny, především ale jednopříjmové domácnosti, a proto chceme v letošním roce obdarovat právě samoživitele. Akce zároveň proběhne v duchu snižování plýtvání potravinami, jelikož v Česku podle odhadů končí v odpadcích zhruba 830 tisíc tun jídla ročně. Na přípravu charitativního salátu nám poskytne společnost Tesco nevyužitou zeleninu ze svých provozoven,“ popsala Silvie Dittertová, brand managerka značky Hellmann's.

Za klasickou štědrovečerní tabuli utratí Češi průměrně kolem 3,5 tisíce korun – částku, která značně převyšuje rozpočet samoživitelů na celé vánoční svátky. Přes 80 procent Čechů bude 24. prosince večeřet bramborový salát. Kvůli rostoucím cenám potravin se jeho cena během loňských Vánoc meziročně zvýšila o 43 procent. Takový rozdíl je pro mnohé z řad samoživitelů již neúnosný. „Náš rozpočet je celý rok velmi napjatý, každý měsíc si nejsem jistá, zda vyjdeme. V loňském roce nám zvedli nájem, zdražily se energie i potraviny, nejmladší dcera navíc nastoupila letos do první třídy, s čímž byla spojena spousta výdajů. Vánoce slavíme každý rok velmi skromně, i když bych velmi ráda dětem dopřála vše, co si přejí. Bohužel to ale nejde, můj letošní rozpočet pro obě děti je tisíc korun, takže každé z nich najde pod stromečkem jen pár levných dárků. Cukroví nám daruje babička, jinak by nebylo vůbec, k večeři bude darovaný salát,“ uvedla samoživitelka Aneta, maminka dvou dětí.

Do projektu, který rodinám samoživitelů v nouzi zajistí štědrovečerní bramborový salát, se letos poprvé může zapojit i veřejnost. Sami lidé ovlivní počet porcí bramborového salátu, které se budou rozdávat. „Letos jsme se rozhodli naši tradiční darovací akci rozšířit mezi širokou veřejnost prostřednictvím sociálních sítích, kde se snažíme spotřebitele inspirovat k vyzkoušení různých variací bramborových salátů. Za každou fotku majonézy Hellmann's Originál, Hellmann's Delikátní nebo salátu, ve kterém byla použita majonéza Hellmann's, kterou bude veřejnost sdílet na našich sociálních sítích, darujeme porci bramborového salátu. Na instagramu stačí takovou fotku nahrát do svého instastory a označit profil @hellmannns_czsk. Na facebooku stačí sdílet fotku pod naším adventním postem na profilu Hellmann's_CZSK označeným „Díky Vám”. Všechny fotky následně sečteme a 21. prosince rozvezeme porce bramborového salátu do zapojených dobročinných organizací po celém Česku. Mezi tyto organizace se zapojil například Český červený kříž nebo Armáda spásy,“ popsala Silvie Dittertová.

