Amalgám jedné mentality všech politických stran

30. 11. 2023 / Boris Cvek

Co je více než sto let starou prioritou sociálně demokratické politiky na Západě? Dostupné nájemní bydlení. Třeba ve Vídni začalo být jako program sociální demokracie systematicky budováno už po první světové válce. Vídeň je v posledních letech vyhodnocována neustále jako město s nejvyšší životní úrovní na světě a její systém sociálního bydlení budí obdiv po celé zeměkouli.

Ve Švýcarsku, které je vzorem naší krajní pravice, aniž by ta o té zemi něco věděla, bydlí v nájemním bydlení většina populace. V Ženevě nebo v Basileji je to dokonce kolem 80 procent obyvatel. Jenže u nás je tomu zcela naopak. A sociálně demokratický politik v Karviné právě radí chudým lidem, kterým švédská společnost zvedá nájmy v bytech kdysi privatizovaných panem Bakalou, aby si koupili vlastní bydlení. Politik připouští, že levné byty skupují velké společnosti, aby mohly dělat byznys s chudobou, tedy vysávat sociální dávky ze státního rozpočtu na konta kdesi v cizině, ale prý se s tím nedá nic dělat. Nelze prý jinak.

V Česku nyní vlastně všechny strany tak nějak splývají v jednu. Některé z nich v žíravém amalgámu postkomunisticky jednotné mentality ještě zoufale volají cosi o cestě na Západ, jiné – jako krajní pravice – se snaží využít zcestné představy o prosperitě zemí jako je Švýcarsko a staví ho do kontrastu se západní Evropou (připomeňme, že ve velkých městech ve Švýcarsku vládla a vládne zpravidla levice, ta západní samozřejmě), a konečně další si už neberou servítky a budují českou cestu kapitalismu a demokracie po vzoru Orbána.

A aby to nebylo málo, je třeba zdůraznit, že masy bývalých levicových voličů volí oligarchu, miliardáře, který na oznámení pravicové vlády, že z nezbytí musí zvýšit korporátní daně, reaguje hystericky tak, že tyto daně okamžitě zase sníží, až se vrátí k moci. Ne že bychom neměli voličské masy tzv. demokratů, jejich představitelé jsou dokonce ve vládě, jenže jejich reálná politika vyjde nastejno ve srovnání s miliardářem nebo výše zmíněným sociálním demokratem.

Při vzniku současné vlády se říkalo, že lidovci – kteří získali za asi tříprocentní podporu ve společnosti přes dvacet mandátů ve Sněmovně – budou jejím sociální svědomím. Výsledkem je hladovka chartistů proti aroganci lidoveckého ministra sociálních věcí ve věci nízkých důchodů disentu, protesty odborů proti zvyšování věku odchodu do důchodu v režii téhož ministra – a hned po odeznění protestů další oznámení téhož ministra o zvyšování věku odchodu do důchodu. Nelze prý jinak. Také lékaři a pracovníci ve školství slyšeli, že nelze jinak. Jak by taky mohlo jít jinak v českém kapitalismu. Obejdeme se bez škol i nemocnic. Nelze jinak. A budeme říkat, že to je cesta na Západ, do rozvinuté Evropy. Prudká cesta vpřed k prosperitě.

Západem do větru ovšem nešermují jen samozvaní tzv. demokraté. Ve středu v pořadu Českého rozhlasu Souvislosti Plus perlil Zdeněk Škromach. Zapomněli jste? Vanička? Moravák každým coulem a lidový borec v takové míře, že ho moravský lid hnal svinským krokem z politiky.

A je zase zpátky v éteru. Sociální demokrat jak lusk. Ve zmíněném pořadu Českého rozhlasu pořád dokola říkal, že je třeba, abychom to tu měli jako na Západě, aby tu byl sociální dialog s odbory jako v Rakousku, Německu, Francii apod. Ale piráti a TOP09 jsou prý extrémisti. Proč ne ODS nebo SPD? Asi proto, že TOP09 a piráti mají ještě jakousi progresivní, západní agendu, v oblasti lidských práv dokonce blízkou německé nebo rakouské sociální demokracii. To česká tzv. levice neodpouští.

Vrcholem všeho bylo ovšem Škromachovo tvrzení, že když někdo lopatou přemístí hromadu písku z jednoho místa na druhé, tak má dostat solidní mzdu bez ohledu na to, jaký smysl jeho práce měla. Smysl je prý odpovědnost těch nahoře. A poslanci, pokud by chtěli opravdu šetřit, se podle pana Škromacha mají vzdát svých platů. To je Západ jako bič, ne? Kdyby měli na začátku 20. století v Rakousku takovou sociální demokracii, tak tam nebude žádný světem obdivovaný systém nájemního a sociálního bydlení, ale měsíční krajina divokého východu se Škromachem v bazénku, který bude ukazovat „na ty nahoře“, co za všechno můžou.

Ne že by v Souvislostech Plus nezaznělo i něco rozumného. Téměř jako kniha levicových pravd tam hovořil ředitel Masarykovy demokratické akademie, think-tanku sociální demokracie, pan Eichler. Dokonce i ekonom Zahradník přiznal, že souhlasí s většinou toho, co pan Eichler tvrdil. Jenže v politice tyto myšlenky nejsou. A nejsem si jistý, že by zrovna Masarykova demokratická akademie dokázala v tomto směru něco změnit. Jako think-tank sociální demokracie působí tato instituce totiž už mnoho let a vidíme, co se za ty roky právě z téhle strany politicky a také ideově stalo.

