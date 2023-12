Kterak není vyloučeno, že premiér při jednání s lékaři vyloučí mechanismus

1. 12. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Průlom. Den před začátkem kolapsu nemocnic se premiér prý dohodl s lékaři. Na čem? Na penězích. Na čem konkrétně? Na tom, že se bude hledat mechanismus, jak se tyto peníze prý propíšou do příjmů lékařů. Není to skvělé? Konečně máme řešení: bude se hledat řešení. Není vyloučeno a vyloučíme (viz dole).

Zástupce mladých lékařů a viceprezident Lékařské komory v jedné osobě, který vedl klíčová jednání, dnes vyzvat lékaře, aby „v následujících víkendových dnech péči zajistili“. A co pak? V neděli večer se dozvíme, že vyzývá, aby lékaři zajistili péči do úterka? Nebo do středy? A co ve čtvrtek v poledne? A co nemocnice? Plánují péči takhle ze dne na den? Není to strašlivá fraška?