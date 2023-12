The Nation: Netanjahu se snaží získat svolení od Američanů vyhnat z Gazy většinu Palestinců

5. 12. 2023

Bidenovo medvědí objetí Netanjahua je katastrofa, píše americký časopis The Nation.





Humanitární pauza mezi Izraelem a Hamásem, která byla vždy křehká, je nyní u konce. I během pauzy Izrael nadále zabíjel palestinské civilisty, i když v menším počtu než před zahájením výměny rukojmích s Hamásem. Od obnovení bombardování bylo zabito více než 700 palestinských civilistů, čímž se počet obětí zvýšil na více než 15 000 - velkou většinu z nich tvořili civilisté.



Vysoký počet civilních obětí staví do popředí zásadní politický rozpor, který Bidenovu administrativu trápí od začátku konfliktu: jak sladit deklarovanou snahu minimalizovat počet civilních obětí s plnou podporou Izraele, k níž se americká administrativa zavázala v praxi. Humanitární pauza mezi Izraelem a Hamásem, která byla vždy křehká, je nyní u konce. I během pauzy Izrael nadále zabíjel palestinské civilisty, i když v menším počtu než před zahájením výměny rukojmích s Hamásem. Od obnovení bombardování bylo zabito více než 700 palestinských civilistů, čímž se počet obětí zvýšil na více než 15 000 - velkou většinu z nich tvořili civilisté.Vysoký počet civilních obětí staví do popředí zásadní politický rozpor, který Bidenovu administrativu trápí od začátku konfliktu: jak sladit deklarovanou snahu minimalizovat počet civilních obětí s plnou podporou Izraele, k níž se americká administrativa zavázala v praxi.



V sobotu na Národním obranném fóru vystoupil ministr obrany Lloyd Austin a přidal se k veřejným výtkám, které Bidenova administrativa vznáší vůči izraelskému zacházení s civilisty v současném konfliktu. Lloyd posluchačům řekl: "Osobně naléhám na izraelské představitele, aby se vyhnuli civilním obětem, aby se vyhnuli nezodpovědné rétorice a aby zabránili násilí ze strany osadníků na Západním břehu Jordánu."



Jak se sluší na jeho pozici vládního úředníka dohlížejícího na Pentagon, Austinova kritika Izraele se zaměřila nejen na porušování mezinárodního práva, k němuž dochází nevybíravým zabíjením civilistů, ale také na zásadní nesoudržnost izraelské vojenské strategie. Austin poznamenal: "V tomto druhu boje je těžištěm civilní obyvatelstvo. A pokud je zaženete do náruče nepřítele, nahradíte taktické vítězství strategickou porážkou."



Austinovo varování je střízlivé a přesvědčivé, ale ignoruje skutečnost, že nedůsledná politika Izraele je paralelní se stejně nedůsledným jednáním Bidenovy administrativy vůči Izraeli. Od masakru Hamásu 7. října se Biden řídí strategií, která se nazývá "medvědí objetí" a která spočívá v pevné podpoře Benjamina Netanjahua jako způsobu, jak zadržet a usměrnit izraelskou reakci. Stephen Wertheim, vedoucí pracovník programu American Statecraft v Carnegie Endowment for International Peace, tuto strategii shrnuje takto: "Objímání amerického spojence, jak si [Biden] zřejmě myslel, je nejjistější způsob, jak ho zadržet - nebo jediný způsob, který byl ochoten vyzkoušet."



V posledních dnech je medvědí objetí doprovázeno hlasitější veřejnou kritikou Izraele, který nebere ohled na životy civilistů - ostrá slova, která dříve zaznívala pouze v soukromí. Na páteční tiskové konferenci v Tel Avivu, jen několik hodin před přerušením humanitární pauzy, ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem "jsem zdůraznil imperativ Spojených států, aby se masivní ztráty na životech civilistů a vysídlení takového rozsahu, jakého jsme byli svědky na severu Gazy, neopakovaly na jihu".



Tento rétorický důraz na civilní životy však v praxi znamená jen málo, protože v politické rovině Bidenova administrativa odmítá klást jakékoli podmínky pro pomoc Izraeli. Netanjahuova vláda nemá absolutně žádnou motivaci k tomu, aby vyslyšela prosby Austina, Blinkena, nebo dokonce viceprezidentky Kamaly Harrisové, která se vyjádřila v podobném duchu. V neděli Harrisová prohlásila: "Bylo zabito příliš mnoho nevinných Palestinců. Věříme, že zatímco Izrael sleduje své vojenské cíle v Gaze, musí udělat více pro ochranu nevinných civilistů."



Pravou podstatu Bidenova přístupu k Izraeli vystihl titulek listu Wall Street Journal, který zněl: "Po vyslání masivních bomb, dělostřeleckých granátů USA rovněž naléhají na Izrael, aby omezil civilní oběti." Toto je Bidenova strategie medvědího objetí ve své podstatě: "Pošleme větší bomby a přidáme k tomu humanitární fráze".



Strategie medvědího objetí selhala tím nejpřímějším možným způsobem: Izrael zdaleka není omezen, ale vede jednu z nejkrutějších vražedných válek 21. století. Je to válka, která, jak poznamenává Lloyd Austin, nedává strategický smysl. Zdaleka neporazí Hamás, ale zradikalizuje novou generaci Palestinců. Netanjahu si tuto realitu uvědomuje, a proto se nyní zabývá návrhem na "ztenčení" populace Gazy a vyhnání přeživších obyvatel do sousedních zemí - návrh, který předkládá vůdcům obou stran v Kongresu.



Tato politika, která by se rovnala druhé Nakbě, by byla nejen morálním zvěrstvem, ale zničila by pověst Izraele a Spojených států ve světě na celá desetiletí dopředu. Důsledky této politiky, pokud jde o budoucí terorismus a také ztrátu mezinárodní důvěryhodnosti a rozpad spojenectví, by byly nedozírné.





Jediným způsobem, jak může Biden tuto katastrofu zastavit, je odmítnout strategii medvědího objetí a otevřeně Netanjahuovi vyložit důsledky provádění etnických čistek.







Ale je jen málo důkazů, že by Biden měl chuť nebo vůli k takovému kroku.



Z politického hlediska Biden také podkopává své vlastní šance na znovuzvolení. Podpora Izraele stále klesá, zejména mezi klíčovými demografickými skupinami v USA, které tvoří demokratickou koalici: mladými lidmi, barevnými a ženami. Ve čtvrtek zveřejněný průzkum agentury Gallup ukázal, že izraelská politika v Gaze rozdělila zemi téměř na polovinu: 50 procent lidí Izrael podporuje a 45 procent je proti. Ale mezi skupinami, které Bidenovi pomohly zvítězit v roce 2020 - a které potřebuje znovu motivovat v roce 2024 -, jsou čísla mnohem výraznější. Mezi ženami je 52 procent proti a 44 procent Izrael podporuje. Mezi voliči ve věku 18 až 34 let je 67 procent proti a 30 procent Izrael podporuje. Mezi barevnými je 64 procent proti a 30 procent Izrael podporuje. Mezi demokraty obecně je 63 procent proti a 36 procent podporuje.



Jinými slovy, tím, že Biden objímá Benjamina Netanjahua, staví se nepřátelsky k ženám, k mladým lidem, k barevným a k ilné většině své vlastní strany. Pokud tito voliči zůstanou demoralizovaní i za rok, pak jsou Bidenovy šance na znovuzvolení mizivé.



Bidenovo vítězství v roce 2020 bylo silné v lidovém hlasování, ale mimořádně těsné ve sboru volitelů. Posun o méně než 45 000 hlasů ve třech státech (Arizona, Georgia, Wisconsin) by v roce 2020 vedl ke znovuzvolení Donalda Trumpa.



Strategie medvědího objetí již selhala a nadále se vyvíjí jako katastrofa. Ohrožuje dlouhodobou bezpečnost Spojených států i jejich mezinárodní pověst. Rozděluje také koalici, kterou Joe Biden potřebuje ke svému znovuzvolení.



Bidenova administrativa nyní stále hlasitěji kritizuje Izrael. To je vítaný posun. Musí však také začít kritizovat svou vlastní neúspěšnou strategii.











