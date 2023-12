Když zvláštní zpravodajka OSN použije šoa jako zbraň proti Izraeli

6. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

Zvláštní zpravodajka OSN pro palestinská území využívá vraždění milionů Židů Němci k podněcování proti jedinému židovskému státu. Německo by mělo vystoupit z Rady OSN pro lidská práva, pokud tento orgán Albaneseho po relativizaci šoa neodvolá, píše Frederik Schindler. Zvláštní zpravodajka OSN pro palestinská území využívá vraždění milionů Židů Němci k podněcování proti jedinému židovskému státu. Německo by mělo vystoupit z Rady OSN pro lidská práva, pokud tento orgán Albaneseho po relativizaci šoa neodvolá, píše Frederik Schindler.

Zvláštní zpravodajové Organizace spojených národů pracují na základě kodexu chování. Musí "zajistit objektivitu", jak se říká, odstranit "dvojí metr a politizaci" a "dodržovat nejvyšší standardy integrity". "Zvláštní zpravodajka OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinských územích okupovaných od roku 1967" Francesca Albanese všechna tato pravidla ignoruje.

Znovu a znovu démonizuje jediný židovský stát a obviňuje ho z nejhorších zločinů, zatímco zakrývá nebo trivializuje palestinský teror.

Nyní jejich obsedantní nenávist k Izraeli dosáhla nové úrovně. V pondělním tweetu Albanese použil vraždění milionů Židů Němci během nacistické éry jako zbraň proti židovskému státu.

"Po holokaustu bychom měli instinktivně vědět, že genocida začíná dehumanizací druhého," napsala zpravodajka jmenovaná Radou OSN pro lidská práva. "Pokud současný izraelský útok na Palestince nevyvolá naši násilnou reakci, nejtemnější stránka naší nedávné historie nás nic nenaučila."

Albanese přirovnává izraelské akce proti Hamásu v pásmu Gazy k záměrnému, plánovanému a průmyslovému vyhlazení šesti milionů Židů. Stát přeživších šoa a jejich potomků se pro ni stává pachatelem dneška, genocidy.

Nejde jen o urážku obrany Izraele proti teroru Hamásu, ale také o ošuntělou relativizaci nacistických zločinů. Využití šoa k podněcování proti Izraeli je těžké překonat, pokud jde o znechucení.

Nejde o relativizování palestinského utrpení. Obrázky mrtvých civilistů, dětí pokrytých krví a plačících matek v pásmu Gazy, které Hamás záměrně zneužívá jako lidské štíty a obětuje je pro svou vlastní ideologii, vás nemohou nechat chladnými.

Ačkoliv se Izrael snaží co nejvíce vyhýbat civilním obětem, akceptuje je pro svůj cíl zničit teroristickou organizaci Hamás. Hamás, jehož charta vyzývá k vyvraždění všech Židů, operuje v hustě obydlených obytných čtvrtích a opevnil se v nemocnicích, školách a mešitách.

Francesca Albanese je antisemitka

Není to zdaleka poprvé, co italská právní teoretička učinil takové prohlášení. Dříve srovnávala vyhnání Palestinců po založení Státu Izrael s vyhlazováním evropských Židů a obvinila židovský stát z apartheidu, etnických čistek a genocidy.

Poté, co v loňském roce převzala funkci zvláštní zpravodajky, vysvětlila bezpečnostní obavy Izraele v podcastu "Paranoia Thinking". Člověk by rád věděl, jak to ospravedlňuje před rodinami a kruhy přátel, kteří 7. října ztratili své milované.

Předtím, než se Albanese dostala do své současné pozice, používala v roce 2014 letité antisemitské stereotypy. V příspěvku na Facebooku v té době tvrdila, že Amerika byla "podrobena židovskou lobby" a Evropa byla "podrobena vinou za holocaust". V dalším příspěvku z téhož roku Albanese psala o "chamtivosti Izraele". Poté, co Times of Israel zveřejnily příspěvky po jejím jmenování, Albanese popsala svou volbu slov jako "analyticky nepřesnou a neúmyslně urážlivou".

Je třeba říci jasně: Francesca Albanese je antisemitka, která představuje nebezpečí pro Židy svou normalizací antisemitského jazyka, popíráním práva Izraele na sebeobranu a relativizací palestinského teroru. Rada OSN pro lidská práva by musela zpravodajku odvolat poté, co relativizovala šoa.

To je však nepravděpodobné: Tento orgán ve svých rezolucích odsuzuje Izrael častěji než všechny ostatní země světa dohromady – což je groteskní bilance. Na každém zasedání je Izrael neschválen samostatně, ve svém vlastním povinném bodu programu týkajícím se situace v oblasti lidských práv na palestinských územích. "Nikdy nejde o porušování lidských práv Hamásem v pásmu Gazy nebo Fatahem na Západním břehu Jordánu, ale vždy výhradně o židovský stát a jeho údajné zločiny," píší Alex Feuerherdt a Florian Markl v knize "Organizace spojených národů proti Izraeli".

Vzhledem k tomu, že německá vláda slíbila, že projeví solidaritu s Izraelem, je pro Německo účast v Radě pro lidská práva sporná. Pokud by se tento orgán nyní podržel Albanese, bylo by načase, aby Německo na protest Radu opustilo.

Zdroj v němčině: ZDE

0