Rusko: Po třech letech "nové strategie" boje s AIDS má země nejméně polovinu nemocných v Evropě

6. 12. 2023

Padesát procent všech případů HIV / AIDS v Evropě se nachází v Rusku. Na konci loňského roku podle vládních statistik trpělo touto nemocí 1,2 milionu Rusů. Situace je však pravděpodobně ještě horší, protože stále menší procento lidí ve vysoce rizikových skupinách je testováno.

Je namístě mluvit o epidemii HIV/AIDS v Rusku - vzhledem k tomu, že v loňském roce bylo ve vysoce rizikových skupinách testováno o 200 000 lidí méně než předloni a že zhruba ve třetině ruských regionů se nemoc rozšířila mimo tyto skupiny do běžné populace.

Zdá se, že pokles počtu nových případů má více co do činění s poklesem testování. To odráží jak činnost úředníků, kteří nejsou nakloněni testování potenciálně infikovaných jedinců, tak samotných ohrožených, kteří nevěří ruským představitelům, a proto se nenechají testovat. To připravuje scénu pro explozivní nový růst HIV/AIDS v Rusku.

Nepomáhá ani to, že Moskva prosadila snížení výdajů na testování a na léky pro osoby s HIV/AIDS, s cílem financovat Putinovu válku na Ukrajině.

Podíl nakaženého obyvatelstva v některých regionech, jako je Kemerovo, Tver, Samara a Tomsk, je již srovnatelný s tím, co se děje v některých z nejhůře postižených zemí Subsaharské Afriky. Také situace v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny je zřejmě stále hrozivější.

