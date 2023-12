Izrael: Hamás 7 října 2023 vraždil, avšak četná zvěrstva, všeobecně popisovaná a šířená, se nestala

6. 12. 2023

Izraelský list Haaretz vydal pečlivou a rozsáhlou analýzu vraždění, které páchal Hamás dne 7. října 2023. Dospívá k závěru, že zabíjení bylo samo o sobě dostatečně hrozné, avšak četná děsivá zvěrstva, o nichž se všeobecně rozšířily "informace", se nestala.

Pozor, článek obsahuje četné znepokojující podrobnosti.



Hamás se dopustil zdokumentovaných zvěrstev. Ale několik falešných příběhů poskytuje argumentaci popíračům těchto zvěrstev



Rozsáhlé důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných teroristy Hamásu 7. října by neměly být kontaminovány neověřenými historkami, které šíří izraelské pátrací a záchranné skupiny, armádní důstojníci a dokonce i Sara Netanjahuová



Varování: Tento článek obsahuje zprávy, které mohou být pro některé čtenáře znepokojivé.





Svědectví o zvěrstvech Hamásu ze 7. října poskytli politici, armádní důstojníci, pátrací a záchranářští dobrovolníci i aktivisté na sociálních sítích. Většina z nich je podložena rozsáhlými důkazy, ale několik z nich se ukázalo jako nepravdivých, což poskytuje munici popíračům tohoto historického masakru.



Členové Hamásu a Palestinského islámského džihádu, stejně jako další obyvatelé Gazy, kteří vstoupili na území Izraele, se dopustili válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Krutě zavraždili přibližně 1 200 lidí, většinou neozbrojených civilistů. Unesli asi 240 lidí - civilistů i vojáků - včetně žen a dětí, dokonce i kojence.



O krutosti Hamásu, která zahrnuje i vraždění rodičů před očima jejich dětí a dětí před očima jejich rodičů, existuje celá řada důkazů. Docházelo k sexuálním útokům, znásilňování a mrzačení, přičemž některé oběti byly svázány a někteří mrtví byli znesvěceni. Některé domy byly vypáleny i s lidmi uvnitř.



Nic z toho není sporné. Někteří lidé však o událostech toho dne šíří neověřené informace.



Podle reportérky i24News jí jeden z armádních velitelů řekl, že bylo zabito nejméně 40 dětí, některým z nich byly useknuty hlavy.



Televizní stanice uvedla: "Zprávy o zvěrstvech a odhadované počty jsou založeny na svědectvích důstojníků, kteří odváželi těla z pohraničních obcí v Gaze." Uvedla, že tato svědectví byla shromážděna během prohlídky jednotky mluvčího IDF pro zahraniční zpravodaje po čtyřech dnech války.



Stanice dodala: "Podobné zprávy se opakovaly ve svědectvích pracovníků Zaka. [Zaka je ultraortodoxní židovská organizace, jejíž členové vyzvedávají těla po teroristických útocích]. Naši zpravodajové přinášeli hlasy z terénu; vedli jsme rozhovory s důstojníky a podávali zprávy z místa činu, obklopeného zvěrstvy z krutého útoku. Vždy jednáme tak, abychom zajistili přesnost detailů a doplnili je o upřesnění a opravy."



Výše uvedená zpráva byla později citována na sociálních sítích, často se na ni odkazovalo jako na "desítky sťatých dětí", i když někdy šlo o "upálené děti" nebo "oběšené děti". Ministerstvo zahraničních věcí například zveřejnilo zprávu plukovníka Golana Vacha z velitelství domácí fronty, který uvedl, že v jednom domě našel těla osmi upálených nemluvňat.



Účet úřadu předsedy vlády na Twitteru se rovněž zmiňoval o vraždění kojenců a ukazoval velmi názorné obrázky. Podle tweetu ukázal premiér Benjamin Netanjahu snímky americkému ministru zahraničí Antony Blinkenovi.



Minulý týden Ishay Coen, novinář ultraortodoxních webových stránek Kikar Hašabbat, poskytl rozhovor podplukovníkovi Yaronu Buskilovi z divize izraelských obranných sil v Gaze. Buskila hovořil o dětech, které byly pověšeny na prádelní šňůry; jeho výroky citovala řada osobností na Twitteru po celém světě.

Tweet Ishaye Coena, novináře ultraortodoxních webových stránek Kikar Hašabbat, týkající se jeho rozhovoru s podplukovníkem Yaronem Buskila.



Coen napsal, že byl později informován, že příběh je nepřesný, a příspěvek smazal. "Proč by si armádní důstojník vymýšlel tak děsivý příběh? Mýlil jsem se," dodal.



Tato historka byla nepravdivá, ale teroristé Hamásu skutečně během masakru znesvěcovali mrtvoly, zejména těla vojáků. Docházelo také ke stínání hlav a případům rozčtvrcení.



Podle zdrojů včetně izraelského Národního ústavu pojištění, vedoucích kibuců a policie bylo 7. října zavražděno jedno dítě, desetiměsíční Mila Cohenová. Byla zabita spolu se svým otcem Ohadem v kibucu Be'eri.



Při dalším incidentu 7. října ráno byla těžce těhotná beduínka na cestě do lékařského centra Soroka v Be'er Ševě, protože jí začaly kontrakce. Teroristé ji střelili do břicha. Později personál nemocnice přivedl na svět holčičku, která o několik hodin později zemřela.



Podle Národního ústavu pojištění bylo zavražděno dalších pět dětí ve věku do šesti let, včetně dvouletého Omera Kedema Siman Tova a jeho šestiletých dvojčat Arbel a Šachar, kteří byli zabiti v kibucu Nir Oz. Dále pětiletý Yazan Zakaria Abu Jama z Arary v jižním Negevu, který byl zabit při raketovém útoku Hamásu, a pětiletý Eitan Kapshetar, který byl zavražděn spolu se svými rodiči a osmiletou sestrou Aline poblíž Sderotu.



Čtrnáct dětí ve věku 12 až 15 let bylo v Izraeli zabito při raketových úderech z Gazy, nikoliv na místech masakru v jihoizraelských obcích. Většina ostatních zavražděných dětí byla zabita ve svých domovech nebo v jejich blízkosti, obvykle s dalšími členy rodiny.



Neexistují žádné důkazy o tom, že děti z několika rodin byly zavražděny společně, což činí nepřesným Netanjahuův výrok přednesený před americkým prezidentem Bidenem, že teroristé Hamásu "unesli desítky dětí, svázali je, spálili a popravili". Přesto tam bylo mnoho svázaných těl. Podle lidí z organizace Zaka a další pátrací a záchranné organizace United Hatzalah byla svázaná těla, ale jejich počet není znám.



Mluvčí jednotky IDF nepopírá, že výroky podplukovníka Buskila o dětech pověšených na prádelních šňůrách neodpovídají skutečnosti. Uvedl: "Tento důstojník slouží jako operační důstojník v záloze. Po útoku se dostavil na velké množství míst a v rámci svých povinností viděl mnoho obtížných pohledů. Podrobnosti incidentu budou s důstojníkem vyjasněny a bude mu vysvětleno, že by neměl popisovat události, jejichž detaily jsou nejasné a neoficiální."



Pokud jde o výroky plukovníka Vacha o tělech osmi popálených dětí, mluvčí útvaru IDF uvedl, že "popsal obtížné pohledy, které viděl během svých různých misí při evakuaci těl na začátku války. Prohlídka byla vedena v angličtině a důstojník použil slovo 'babies' k popisu řady nalezených dětských těl. Chyba byla učiněna v dobré víře a nijak nezlehčuje závažnost spáchaných zvěrstev."



Některé z nesprávných popisů provedli pracovníci Zaka; jeden z nich opakovaně hovořil o 20 svázaných a spálených dětských tělech v kibucu.



Pro Haaretz uvedl, že se jednalo o chlapce a dívky ve věku 10 až 15 let, kteří byli nalezeni za jídelnou kibucu Kfar Azza. Na jiném místě uvedl, že viděl 20 dětí z kibucu Be'eri položených vedle sebe a spálených se svázanýma rukama.



Tento popis neodpovídá seznamu mrtvých. Teenagery zavražděnými ve Kfar Azze byli čtrnáctiletý Yiftach Kutz a jeho šestnáctiletý bratr Yonatan. Spolu s nimi byla zavražděna i jejich sestra Rotem, osmnáctiletá vojačka. V Be'eri bylo zavražděno devět nezletilých; přinejmenším někteří z nich byli se svými rodiči a byli zabiti v jejich domovech, takže je možné, že všech 20 těl bylo na jednom místě.



Většina zavražděných dětí byla ve společnosti alespoň jednoho z rodičů ve svých domovech nebo vedle nich. K jednomu případu, který zní podobně jako popis člena Zaku, nedošlo na Kfar Azze, ale za jídelnou v Be'eri, kde desítky teroristů Hamásu držely 15 Izraelců v domě Pessiho Cohena a domě č. 424 ve čtvrti Ashelim a v jeho okolí. Třináct rukojmích bylo zavražděno, včetně dvanáctiletých dvojčat Yanai a Liel Hetzroniových.



Tentýž člen Zaka také opakovaně hovořil o těle těhotné ženy nalezené v kibucu Be'eri, jejíž břicho bylo rozříznuto.



Své svědectví zopakoval pro Haaretz a dodal, že tuto ženu viděl v domě č. 426 v kibucu. "Byla plná krve," řekl. "Když jsme ji otočili, viděli jsme, že má otevřené břicho. Vedle ní ležel nůž a viděli jsme plod připojený pupeční šňůrou, který byl střelen zezadu."



Tweet "FakeReporter" vyvrátilí toto video, na kterém je zřejmě týrána těhotná žena: "Toto těžko sledovatelné video nebylo natočeno v Izraeli," stojí v tweetu v hebrejštině.



Tvrdil, že ženu našel vedle vchodu do domu a že v trezorové místnosti byl nalezen zastřelený šesti- nebo sedmiletý chlapec.



Sedmaosmdesát lidí z kibucu Be'eri bylo zavražděno 7. října a v Gaze bylo nalezeno tělo unesené členky kibucu Yehudit Weissové. Minulý týden byla oznámena smrt členky kibucu Ofry Keidarové, která byla unesena z oblasti Be'eri.



V Be'eri však nebylo zabito žádné dítě ve věku 6 nebo 7 let nebo blízkém tomuto věku. Dům č. 426 se nachází ve čtvrti Ašelim, kde žijí převážně veteráni kibucu - starší lidé. Dům č. 426 je také dvojdomek, kde žily starší rodiny; Rafi Mordo byl zavražděn a jeho sousedka Simcha Šani byla zraněna.



Šani a její manžel se nezmínili o těhotné ženě ani o rodině s malými dětmi, která by byla v jejich domě hostem. Na sociálních sítích se objevil klip popisující vraždu těhotné ženy, ale podle webu Fake Reporter a dalších zdrojů nebylo video natočeno v Izraeli.



Kibuc dodává, že "příběh těhotné ženy, o kterém informoval Zaka, se Be'eri netýká". Policie tvrdí, že jí případ není znám, a zdroj z patologie na armádní základně Šura řekl Haaretzu, že o případu neví.



Zaka uvedla:"Dobrovolníci nejsou odborníci na patologii a nemají profesionální nástroje k tomu, aby identifikovali zavražděnou osobu a její věk nebo prohlásili, jak byla zavražděna, s výjimkou svědectví očitých svědků."



Pokud jde o těhotnou ženu, Zaka uvedla, že vzhledem ke stavu těl v době nálezu mohli dobrovolníci špatně interpretovat to, co viděli.



V jiném příběhu, který se rozšířil před několika týdny, prezident United Hatzalah Eli Beer vyprávěl o nemluvněti, které bylo vloženo do trouby a spáleno. Beer to uvedl na dárcovské konferenci ve Spojených státech. Britský deník Daily Mail změnil slovo z "baby" na "babies", tedy na "nemluvňata".



Ale ani tento příběh není pravdivý. Při masakru byla zavražděna desetiměsíční Mila Cohenová a dítě ještě v děloze své matky, které zemřelo poté, co byla matka zastřelena cestou do nemocnice. Policie nemá žádné důkazy o tom, že by byly zabity další děti. Zdroj z United Hatzalah uvedl, že dobrovolník chybně interpretoval případ na základně Šura a nepřesnost předal Beerovi.



Další pochybné tvrzení uvedla premiérova manželka Sara Netanjahuová v dopise první dámě USA Jill Bidenové. Sara Netanjahuová napsala, že jedna z žen byla v devátém měsíci těhotenství, když byla unesena do Gazy, kde porodila. Lidé na sociálních sítích zveřejnili fotografii rukojmí Nutthawaree Munkanové, thajské občanky.



Její přátelé, zaměstnavatel a rodina v rozhovoru pro Haaretz popřeli, že by byla těhotná. Munkanová byla propuštěna před více než týdnem; těhotná nebyla a neporodila. Armáda v současné době nemá žádné informace o unesené těhotné ženě a představitelé obrany považují tuto historku za nepodloženou fámu. Úřad předsedy vlády nereagoval.



Zaka reagoval: "Před dvaapadesáti dny šli dobrovolníci Zaka do pekla [7. října] s nasazením pod palbou, aby mohli být mrtví respektováni. Z úcty k mrtvým se v 'běžných' dobách dobrovolníci Zaka starají o to, aby hrůzy, které vidí, nefotografovali ani nepopisovali, ale tentokrát úcta k živým vyžadovala, aby dobrovolníci podali svědectví a zabránili tak popírání zvěrstva."



Zaka uvedla, že "dobrovolníci sbírali ostatky lidí, kteří byli zmasakrováni, svázáni, upáleni a znásilněni způsobem, který duše nedokáže pochopit, pod strašlivým tlakem raketové palby a střelby ze vzdálenosti několika metrů.



"V Be'eri dobrovolníci manipulovali s více než 100 těly zavražděných a padlých, z nichž 90 bylo členy kibucu. Od začátku války se dobrovolníci postarali o více než 1 000 těl zavražděných a padlých. Práce dobrovolníků ze Zaka spočívá v tom, že přinesou každého člověka a kapku krve k pohřbení.





"V pohraničních kibucech Gazy byl spáchán strašlivý masakr, který nikdo nemůže popřít, a dobrovolníci Zaka jsou lidé, kteří se zabývali zvěrstvy, aby přinesli zmasakrované lidi k pohřbení."







Zdroj v angličtině ZDE

