Zelenskyj zrušil svůj úterní rozhovor s americkými senátory

6. 12. 2023

Očekávalo se, že v úterý ukrajinský prezident bude přes Zoom hovořit s americkými senátory, ale "na poslední chvíli se něco přihodilo"





Volodymyr Zelenskyj zrušil plánovaný úterní projev před americkými senátory, zatímco Bidenova administrativa naléhá na Kongres, aby schválil miliardovou podporu Ukrajině.





Zpráva přišla den poté, co Bílý dům zaslal naléhavé varování, že válečné úsilí Kyjeva bránit se ruské invazi se může bez další americké vojenské a ekonomické pomoci zastavit.



Zpráva přišla den poté, co Bílý dům zaslal naléhavé varování, že válečné úsilí Kyjeva bránit se ruské invazi se může bez další americké vojenské a ekonomické pomoci zastavit.



Schumer uvedl, že administrativa pozvala Zelenského, aby před senátory promluvil, aby "mohli přímo od něj slyšet, co přesně je v sázce".



"Pokud Ukrajina padne, Putin bude pokračovat dál," řekl Schumer v pondělí. "Autokraté po celém světě budou mít více odvahy. Demokracie, tento velký a vznešený experiment, vstoupí do éry úpadku."



Bidenova administrativa varovala, že Ukrajina je na pokraji ztráty kritických pozic ve prospěch Ruska, pokud jí USA neposkytnou další finanční pomoc. Očekává se, že Senát bude již ve středu procedurálně hlasovat o balíku finančních prostředků zahrnujícím Ukrajinu, Izrael, Tchaj-wan a ochranu hranic.













