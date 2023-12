Podívejte se na všechny kopce, na nichž se má umřít. Tenhle je z nich nejabsurdnější

8. 12. 2023

Namísto toho, aby řešila skutečné problémy Británie, jako je obrovské zchudnutí obyvatelstva po brexitu, neb třeba nefunkčnost zdravotnictví, kde osm milionů lidí čeká na vyšetření od specialisty, nebo rozpadávající se železnice (ve čtvrtek vypadla elektřina na tratích západně od Londýna a cestující uvázli ve vlacích ve tmě a v zimě na ČTYŘI hodiny), Sunakova konzervativní vláda je posedlá fiktivním problémem přicházejících žadatelů o azyl. Navzdory rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, že je to nezákonné, se snaží začít posílat příchozí žadatele o azyl do Rwandy, a už této zemi na to dala obrovské finanční částky, v pátek ráno vyšlo najevo, že Namísto toho, aby řešila skutečné problémy Británie, jako je obrovské zchudnutí obyvatelstva po brexitu, neb třeba nefunkčnost zdravotnictví, kde osm milionů lidí čeká na vyšetření od specialisty, nebo rozpadávající se železnice (ve čtvrtek vypadla elektřina na tratích západně od Londýna a cestující uvázli ve vlacích ve tmě a v zimě na ČTYŘI hodiny), Sunakova konzervativní vláda je posedlá fiktivním problémem přicházejících žadatelů o azyl. Navzdory rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, že je to nezákonné, se snaží začít posílat příchozí žadatele o azyl do Rwandy, a už této zemi na to dala obrovské finanční částky, v pátek ráno vyšlo najevo, že celkem za deportaci pár uprchlíků (neví se kolik, ale sotva to mají být stovky) zaplatí Rwandě 290 milionů liber. Celé je to neuvěřitelné pokrytectví.

Osmdesát procent žadatelů o azyl azyl v Británii dostává, protože ti lidé jsou autentičtí uprchlíci. Sunakovi ministři pokrytecky tvrdí, že jim jde o to, aby lidé neumírali v kanálu na La Manche na malých člunech. Jednoduchým řešením by však bylo zavést v Calais ve Francii britský úřad, který by posuzoval žádosti o azyl. To britská vláda udělat odmítá. Kromě toho je naprosto nefunkční ministerstvo vnitra a v Británii čeká na zpracování svých žádostí o azyl asi 150 000 lidí, léta, kterým je zabráněno pracovat, což je taky nesmyslné. Zdá se, že fiasko s posedlostí britské vlády posílat žadatele o azyl do Rwandy výrazně přispěje k volební prohře konzervativců. Ve čtvrtečním televizním diskusním pořadu Question Time na BBC 1 vystoupil takto komentátor George Monbiot. Sledujte reakce publika. Kupodivu, BBC se odvážila jeho vystoupení zveřejnit na Twitteru, kde mělo od čtvrtečního večera více než 200 000 zhlédnutí. (JČ)

“Of all the hills to die on this is got to be the most ridiculous”



Writer, George Monbiot says the government have no intention of implementing the Rwanda Policy, but instead are using it as a distraction#bbcqt https://t.co/QJXFRczwhj pic.twitter.com/VIw4LVkA6z — BBC Question Time (@bbcquestiontime) December 7, 2023





Podívejte se na všechny kopce, na kterých se má umřít. Tenhle je z nich nejabsurdnější. Celý smysl rwandské politiky této vlády není v tom, že by se snažila něco vyřešit. Jde o to, aby se performativně zmlátili někteří z těch nejzranitelnějších a nejztraumatizovanějších. lidí na světě, aby se odvedla pozornost od vlastních selhání této vlády, a Johnny Mercer tady říká, že to dává pracujícím této země něco. Jediné, co to dává pracujícím této země, je, že jim to ukazuje, že někdo jiný je na tom hůř než jak jsou na tom oni, protože ten někdo je performativně bit vládou. To je smysl té politiky. A máme tu taky tenhle absurdní nový zákon, první tohoto druhu, jaký jsem kdy viděl, který se snaží uzákonit podstatu reality. Tvrdí, že uzákoníme, že Rwanda je bezpečná země. Bez ohledu na to, jestli Rwanda je, nebo není bezpečná země, dáme do zákona, že je to bezpečná země. Stejně tak můžete mít zákon, který uzákoní, že Měsíc je vyroben ze zeleného sýra.





Po třinácti letech těchto fiasek jsme dospěli do bodu, kdy už to nejde. Naprostá absurdita. Oni to ani nemají v úmyslu uvést do praxe. Nehodlají z toho udělat životaschopnou politiku. Jen zoufale chrlí mračna prachu, aby odvedli pozornost od naprosté katastrofy, kterou se tato vláda stala pro většinu obyvatel této země. A pro bohaté lidi, jako jsme my, co tu sedíme za tímto stolem, by mohl být jen zdroj pouhého pobavení. Ale pro skutečné lidi to má reálné důsledky. A mezi těmito lidmi jsou i lidé, kteří již utrpěli strašlivé věci. Nevýslovné věci a zoufale touží po útočišti, po bezpečném útočišti. A co dostanou? Místo toho dostanou vládu sadistů, kteří je záměrně bijí, aby ukázali jak jsou tvrdí.

