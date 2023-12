Gaza se "dostává do bodu, odkud není návratu", varuje představitel OSN

8. 12. 2023

čas čtení 15 minut

V době, kdy izraelská armáda obnovuje své útoky a obviňuje Hamás z četných porušení příměří, roste mezi izraelskou veřejností obava o osud zbývajících více než 130 rukojmích držených v Gaze.



Izraelský válečný kabinet vedený Benjaminem Netanjahuem a nejvyšší vojenské špičky budou muset začít kreativně uvažovat. Od hrůzných událostí ze 7. října, kdy teroristé z Hamásu zaútočili na části jižního Izraele, pouze reaguje na události a reaguje na opatření a akce Hamásu, který diktuje tempo, načasování a počet propuštění rukojmích. Je nejvyšší čas, aby Izrael převzal iniciativu a formuloval lepší strategii.

Izraelskou pasivitu bylo možné pochopit v prvních dnech války, kdy byli političtí a vojenští představitelé ochromeni a veřejnost traumatizována rozsahem, velikostí a krutostí Hamásu. Neexistuje však žádné ospravedlnění pro to, aby se Izrael nadále choval, jako by se z tohoto šoku stále ještě nevzpamatoval.

Stejný postoj podle něj zaujal i americký ministr zahraničí Antony Blinken a dodává: "Oslovili jsme naše americké kolegy" s tím, že musí prozkoumat, jak by to mohlo fungovat v praxi.

Počet mrtvých se zvýšil oproti 67 ve stejném období roku 2022 - včetně 12 mrtvých na Ukrajině - a je dvojnásobný oproti celkovému počtu 47 mrtvých zaznamenaných za celý rok 2021. Skupina vyzvala k lepší ochraně pracovníků médií a k pohnání útočníků k odpovědnosti. Její předseda Dominique Pradalié řekl:"Ještě nikdy nebylo tak nutné zavést nový globální standard ochrany novinářů a účinně jej prosazovat na mezinárodní úrovni."Skupina uvádí, že 68 novinářů bylo zabito při pokrývání konfliktu Izrael-Hamáus, což odpovídá více než jednomu novináři denně a představuje 72 % všech úmrtí novinářů na celém světě v tomto roce. Převážná většina z nich byli palestinští novináři v pásmu Gazy, kde izraelské síly pokračují v ofenzivě.Válka v Gaze byla pro novináře smrtelnější než jakýkoli jiný konflikt od roku 1990, kdy IFJ začala evidovat novináře zabité při výkonu služby.Skupina dodává, že úmrtí přicházejí v "rozsahu a tempu ztrát na životech pracovníků médií, které nemají obdoby".Skupina dodává, že odpovědné osoby musí být pohnány k odpovědnosti.Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek uvedl, že je důležité, aby izraelské vyšetřování zabití dospělo k závěru a aby byly vidět jeho výsledky.Již dříve jsme informovali, že izraelská armáda prohlásila, že k zabití novináře agentury Reuters Issama Abdalláha v Libanonu došlo v aktivní bojové zóně. Izraelské ozbrojené síly nyní uvedly:"Dne 13. října 2023 zahájila teroristická organizace Hizballáh útok na několik cílů na izraelském území podél libanonské hranice.Jeden z incidentů zahrnoval odpálení protitankové střely, která zasáhla hraniční plot u vesnice Hanita. Po odpálení protitankové střely vznikly obavy z možného průniku teroristů na izraelské území.V reakci na to použily IDF dělostřeleckou a tankovou palbu, aby infiltraci zabránily. IDF si je vědoma tvrzení, že byli zabiti novináři, kteří se v oblasti nacházeli.Oblast je aktivní bojovou zónou, kde probíhá aktivní střelba a pobyt v této oblasti je nebezpečný. Incident je v současné době prověřován."Podle vyšetřování agentury Reuters izraelská posádka tanku zabila Abdalláha, novináře pracujícího s obrazovým materiálem, a zranila šest reportérů tím, že z Izraele vypálila dva granáty v rychlém sledu, zatímco novináři natáčeli přeshraniční ostřelování.Dva zásahy zabily Abdalláha a těžce zranily fotografku agentury Agence France-Presse (AFP) Christinu Assiovou něco málo přes kilometr od izraelské hranice, poblíž libanonské vesnice Alma al-Chaab.Úřad izraelského vojenského mluvčího uvedl, že zprávu prověřuje, informovala agentura Reuters. Na Západním břehu došlo k prudkému nárůstu násilí souběžně s válkou Izraele s islamisty z Hamásu v Gaze; dalším území, kde Palestinci usilují o stát.Podle agentury Reuters brigády Al-Kassám tvrdí, že jejich bojovníci záchrannou operaci odhalili a střetli se s jednotkou; to vedlo ke smrti a zranění několika příslušníků izraelských sil. Jejich počet neupřesnily.Zajatého vojáka identifikovali jako 25letého Sa'ar Barucha a uvedli jeho identifikační číslo, píše agentura Reuters.Izraelské obranné síly na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly. Izrael koncem října zachránil zajatého vojáka z Gazy a uvedl, že by mohl uskutečnit podobné operace k získání zbývajících rukojmích, pokud to bude možné.. Guterres ve středu v dopise radě učinil mimořádný krok a odvolal se na článek 99 Charty OSN, podle něhož může generální tajemník upozornit radu na "jakoukoli záležitost, která podle jeho názoru může ohrozit udržení mezinárodního míru a bezpečnosti". Poté, co Guterres zaslal svůj naléhavý dopis, připravily Spojené arabské emiráty návrh rezoluce, o němž se bude hlasovat v pátek, jak uvedla delegace Ekvádoru, který tento měsíc radě předsedá a rozhoduje o otázkách rozvrhu, informovala agentura France-Presse. Poslední verzi tohoto dokumentu, kterou ve čtvrtek viděla agentura AFP, označuje humanitární situace v Gaze za "katastrofální" a "požaduje okamžité humanitární příměří".Blinken na tiskové konferenci ve Washingtonu po setkání s britským ministrem zahraničí Davidem Cameronem prohlásil: "Je i nadále nezbytné, aby Izrael kladl důraz na ochranu civilistů."Agentura Reuters uvádí, že Izrael na žádost USA souhlasil s otevřením hraničního přechodu Kerem Šalom pouze pro kontrolu a inspekci humanitární pomoci dodávané do Gazy přes přechod Rafáh, uvedl ve čtvrtek vysoký americký představitel. Nebyl uveden žádný časový rámec, kdy by mohl být přechod otevřen.Griffiths ve čtvrtek na tiskovém brífinku v Ženevě uvedl, že tempo vojenského útoku na jihu Gazy "je opakováním" útoku na severu Gazy, a varoval, že v jižní části obléhaného území není pro civilisty nikde bezpečno.. "Mám zlomené srdce, můj přítel a kolega Refaat Alareer byl před několika minutami zabit se svou rodinou," napsal na Facebooku jeho přítel, gazanský básník Mosab Abu Toha.. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že během 24 hodin, které skončily ve čtvrtek ráno, zasáhly v Gaze přibližně 250 cílů. Na severním konci pásma Gazy probíhaly těžké boje v uprchlickém táboře Džabalíja., uvedlo ve čtvrtek ve své poslední aktualizaci ministerstvo zdravotnictví tohoto území, které je řízeno Hamásem. Od začátku války 7. října zemřelo podle ministerstva kumulativně 17 177 Palestinců a 46 000 jich bylo zraněno. Při leteckých útocích, které zasáhly dva domy v obytné části Rafáhu na jihu Gazy, bylo podle svědků zabito asi 20 lidí. Rafah, město na jižní hranici s Egyptem, je místem, kam IDF vyzvala lidi, aby se přestěhovali a vyhnuli se tak oblastem, které budou pravděpodobně bombardovány.Ti, kteří uprchli do "humanitární zóny" vyhlášené IDF v al-Mawasi v jihozápadním cípu pásma Gazy, líčí zoufalou scénu bez přístřeší a téměř bez jídla. IDF mezitím nevyloučily bombardování této oblasti.uvedl Bílý dům. Biden během hovoru s izraelským premiérem "zdůraznil zásadní potřebu chránit civilisty a oddělit civilní obyvatelstvo od Hamásu, a to i prostřednictvím koridorů, které lidem umožní bezpečný pohyb z vymezených oblastí bojů", uvádí se v přečteném záznamu hovoru.Bílý dům uvedl, že Izrael a Hamás nejsou blízko další dohodě o nové humanitární pauze. Diskuse o možné nové dohodě probíhají "doslova každý den", řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Pentagon uvedl, že americká armáda obnovila lety pozorovacích dronů nad Gazou, aby pomohla při pátrání po rukojmích zajatých Hamásem.Řekl, že američtí židé se "cítí osamělí" a "trpí", a odsoudil rostoucí antisemitismus v USA i v zahraničí, zejména v souvislosti s probíhající válkou mezi Izraelem a Hamásem."Mé srdce je zlomené, můj přítel a kolega Refaat Alareer byl před několika minutami zabit i se svou rodinou," napsal na Facebooku jeho přítel, gazanský básník Mosab Abu Toha."Nechci tomu uvěřit. Oba jsme spolu rádi sbírali jahody."Alareer několik dní poté, co Izrael v říjnu zahájil pozemní ofenzivu, prohlásil, že odmítá opustit severní Gazu, uvedla agentura France-Presse.Poctu mu vzdala také webová stránka Literary Hub, zatímco spisovatel a novinář Ramzy Baroud napsal na X: "Odpočívej v pokoji Refaat Alareer. Budeme se nadále řídit tvou moudrostí, dnes i na věky."Alareer, profesor anglické literatury na Islámské univerzitě v Gaze, byl také jedním ze spoluzakladatelů projektu "Nejsme čísla", který spojuje autory z Gazy s mentory v zahraničí, kteří jim pomáhají psát příběhy v angličtině o jejich zkušenostech.Zdroj v angličtině ZDE