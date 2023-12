Ruský vojensko-průmyslový komplex trápí zaostávající výroba obráběcích strojů a dílů

8. 12. 2023

Ruský vojensko-průmyslový komplex jako celek je silně závislý na dovozu průmyslového vybavení z Německa, Francie, Japonska, Tchaj-wanu, Itálie, Švédska, Jižní Koreje a Spojených států. Čím sofistikovanější a pokročilejší je zbraňový systém, tím více je jeho výroba závislá na dováženém průmyslovém vybavení. V průběhu let 2000 a 2010 Rusko důsledně nakupovalo zařízení mimo jiné od společností Siemens, Fanuc, Mycronic, Akira Seiki, Mazatrol a Delta Electronics. Od invaze Moskvy na Ukrajinu v roce 2022 a následných západních sankcí byla schopnost Kremlu získávat kritické součástky pro obrannou výrobu z tradičních zdrojů výrazně omezena. V důsledku toho se Rusko stále více obrací k alternativním zdrojům kritických strojních součástí a nástrojů v naději, že pokryje rostoucí deficity.

