USA upozorňují na rozpor v závazku Izraele chránit civilisty v Gaze

8. 12. 2023

8. 12. 2023





V jedné z nejostřejších kritik postupu Izraele ve válce s Hamásem Antony Blinken znovu zdůraznil, že Izrael musí klást "důraz na ochranu civilistů".





Spojené státy vyslovily jednu z nejostřejších kritik postupu Izraele ve válce proti Hamásu arostoucí tlak na urychlení dodávek humanitárních zásob do Gazy vyústil v prohlášení vlády Benjamina Netanjahua, že na toto území bude otevřen další přechod.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že existuje rozpor mezi deklarovanými záměry izraelské vlády chránit civilisty a rostoucím počtem obětí, které jsou vidět na místě.



"Když tu stojíme téměř týden po této kampani na jihu ... je nadále nezbytné, aby Izrael kladl důraz na ochranu civilistů," řekl Blinken na tiskové konferenci po setkání s britským ministrem zahraničí Davidem Cameronem ve Washingtonu.



"A stále přetrvává rozdíl mezi ... záměrem chránit civilisty a skutečnými výsledky, které vidíme na místě," řekl Blinken.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od 7. října, kdy Izrael začal bombardovat území v reakci na přeshraniční řádění bojovníků Hamásu, kteří enklávu ovládají, v Gaze zabito více než 17 000 lidí.



Izrael tvrdí, že má v úmyslu Hamás zlikvidovat a prý dělá vše pro to, aby se civilisté dostali mimo nebezpečí, včetně varování před vojenskými operacemi.



Ve čtvrtečním telefonátu s Netanjahuem americký prezident Joe Biden "zdůraznil zásadní potřebu chránit civilisty a oddělit civilní obyvatelstvo od Hamásu", uvedl Bílý dům v prohlášení.



Navzdory varováním byly ve čtvrtek podle ministerstva zdravotnictví Hamásu zabity další stovky Palestinců a Izrael pokračoval v ofenzivě v hlavních městech Gazy a jejich okolí.



V pátek brzy ráno ministerstvo zdravotnictví informovalo o dalších 40 mrtvých při úderech poblíž města Gazy a o "desítkách" dalších v Džabalíji a Chán Júnisu.



Izraelská armáda pokračovala v těžkém bombardování uprostřed intenzivních bojů v Gaze, protože válka s Hamásem dosáhla hranice dvou měsíců a následná humanitární krize hrozila zhroucením veřejného pořádku.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že během 24 hodin, které skončily ve čtvrtek ráno, zasáhly v Gaze přibližně 250 cílů.



Podle OSN v posledních dvou měsících opustilo své domovy v Gaze asi 1,87 milionu lidí, tedy více než 80 % z 2,3 milionu obyvatel. Mnoho rodin bylo vysídleno opakovaně a žije ve stanech a přeplněných provizorních přístřešcích.



Hromadné civilní oběti konfliktu vyvolaly celosvětové znepokojení, které ještě umocnil zoufalý nedostatek způsobený izraelským obléháním, kvůli němuž je v Gaze jen omezený přístup k potravinám, vodě, palivu a lékům.



Ve čtvrtek Izrael na žádost Spojených států souhlasil s otevřením hraničního přechodu Kerem Šalom na jihu Gazy pro kontrolu a inspekci nákladních vozidel a jejich nákladu, a to poprvé od vypuknutí války.



Pokud by se tak stalo, znamenalo by to podle šéfa humanitární pomoci OSN Martina Griffitha výraznou podporu humanitárních operací. "Byl by to první zázrak, který jsme viděli po několika týdnech, ale také by to byla obrovská podpora logistického procesu a logistické základny humanitární operace," řekl.



Egypt spolu s OSN lobbuje u Izraele za urychlení inspekčního procesu, který vyžaduje, aby vozidla jela k egyptské hranici s Izraelem a pak se smyčkou vracela zpět do Rafáhu. Podle OSN se počet kamionů, které denně projíždějí přes hranice, snížil na méně než 100 z téměř 200 během krátce trvajícího příměří.



Plukovník Elad Goren z izraelské vojenské spojky Cogat pro Palestince neuvedl datum otevření přechodu a řekl, že přechod bude využíván ke zvýšení kapacity pro kontrolu nákladních vozidel s pomocí, ale ne k přímému vpuštění pomoci do Gazy.



Bílý dům uvedl, že Biden ve čtvrtečním rozhovoru s Netanjahuem vyzval k větší pomoci civilistům v Gaze.



Americký prezident dodal, že "je naléhavě zapotřebí mnohem větší plošná pomoc".





V pátek se sejde Rada bezpečnosti OSN, aby hlasovala o výzvě k okamžitému příměří.







