"Velmi frustrující": mezinárodní média se snaží překonat izraelský zákaz vstupu do Gazy

12. 12. 2023

Novináři, kterým byl znemožněn vstup přes Izrael a Egypt, se musí spoléhat především na novináře z Gazy a na sociální média





Mezinárodní novináři, kteří se zabývají válkou mezi Izraelem a Hamásem, jsou stále více frustrováni zákazem vstupu do Gazy, což jim znemožňuje poskytovat komplexní zpravodajství o dopadech konfliktu na tomto území přímo na místě.



Přechod Erez z Izraele do Gazy, který kontroluje izraelská armáda, je uzavřen od 7. října, kdy Hamás zaútočil na budovy a infrastrukturu a zabil nebo unesl několik vojáků, kteří hranici střežili.



Přechod Rafáh z Egypta do Gazy na jižním konci území, který kontroluje egyptská armáda, je od začátku války pro novináře rovněž uzavřen.



Asociace zahraničního tisku (FPA), nezávislá izraelská organizace, která zastupuje členy mezinárodních médií, podnikla první kroky v "právním postupu" pro přístup mezinárodních novinářů do Gazy poté, co byla původní žádost adresovaná Izraelským obranným silám (IDF) a tiskovému úřadu izraelské vlády ignorována.



Mezinárodní média se spoléhají na palestinské novináře a pracovníky médií v Gaze, na kontakty s palestinskými civilisty, pracovníky humanitárních agentur a zdravotníky a na zprávy ze sociálních sítí, které je třeba pečlivě ověřovat. Podle Výboru na ochranu novinářů bylo od začátku války v Gaze zabito nejméně 63 novinářů a pracovníků médií.



Někteří mezinárodní novináři se od 7. října přišli do Gazy jako součást jednotek izraelské armády. IDF však zakazuje kontakt s Palestinci na místě a trvá na tom, aby byly zprávy před zveřejněním nebo odvysíláním předloženy armádě ke kontrole.



Riziko úmrtí nebo zranění znamená, že mnoho mezinárodních mediálních organizací by se zdráhalo vyslat své zaměstnance do Gazy v době pokračujících bojů, i kdyby tam byl možný přístup.



"FPA si je vědoma jedinečných bezpečnostních problémů, které současná válka představuje. Nicméně Izrael vždy umožnil přístup do Gazy během předchozích bojů i po nich. Podle předchozího rozhodnutí Nejvyššího soudu je k tomu také právně povinen," uvedla FPA v prohlášení.



"FPA očekává, že izraelská vláda a IDF zůstanou věrné svým závazkům umožnit novinářům svobodné zpravodajství a umožní přístup nad rámec omezeného počtu kontrolovaných možností vyslání, které armáda nabídla."



Tiskový úřad izraelské vlády, který od 7. října vydal pověření pro média přibližně 2 800 zahraničním novinářům, uvedl, že přechod Erez byl až do útoku Hamásu "plně funkční".



"Od té doby přes něj nikdo nepřešel - ani palestinští pracovníci, ani diplomaté, ani nevládní organizace, ani novináři. Jediným aktivním pozemním přechodem pro lidi do Gazy je Rafáh, který je pod výhradní egyptskou kontrolou," řekl Ron Paz, vedoucí zahraničního tiskového oddělení.



Jakékoli rozhodnutí o umožnění přístupu novinářů je "záležitostí politiky, která je mimo mou působnost na vládním tiskovém oddělení," dodal.



Jeremy Bowen, mezinárodní redaktor BBC, který se izraelsko-palestinským konfliktem zabývá již desítky let, řekl: "Nebýt na místě je pro zpravodajství mnohem těžší. Ve válečném zpravodajství není nic lepšího než používat vlastní oči a uši."



Palestinští novináři v Gaze to také považují za frustrující, "protože pohyb je velmi obtížný a nebezpečný".



Bowen řekl, že by "pravděpodobně do Gazy jel", kdyby mu byl umožněn přístup. "Ale bylo by to s určitými obavami."



Dodal: "Pochybuji, že Izrael pustí novináře dovnitř dříve než po nějaké době po uzavření příměří. Obě strany chtějí kontrolovat mediální bojiště, ale Izrael je v lepší pozici, protože kontroluje přístup do Gazy - a vedení Hamásu je pod útokem a skrývá se.



"To, co skutečně změnilo situaci, je rozšíření videí, která lidé zveřejňují na internetu. Úplně zablokovat přistup k informacím je v dnešní době nemožné."



Secunder Kermani, zahraniční zpravodaj Channel 4 News, který se válce věnuje od jejího začátku, řekl: "Je nesmírně frustrující, že nemůžeme z první ruky dokumentovat strašlivé scény v Gaze. Samozřejmě je zde mnoho palestinských novinářů, kteří odvádějí zásadní a nebezpečnou práci a buď sami vytvářejí silné reportáže, nebo nám poskytují materiály.



Všechno v této válce je tak sporné, že možnost nezávislého přístupu do Gazy by nám umožnila proniknout hlouběji do mnoha konkurenčních tvrzení a protinávrhů a také lépe pochopit vnitřní dynamiku v Gaze v současnosti.



"Důsledky této války budeme pociťovat po mnoho let a na mnoha místech po celém světě. Je nezbytné, aby ji mezinárodní novináři mohli podrobně zkoumat."





Jiný vysoce postavený zahraniční novinář, který si nepřál být jmenován, uvedl, že potíže se shromažďováním informací se zhoršují, "protože telefonní sítě jsou nyní většinu času nefunkční".



Tento novinář však dodal, že "představa, že kdyby se otevřely hranice, všichni by se na ně vrhli - nejsem si jistý, že je to pravda, vzhledem k otázkám bezpečnosti".



V jiných konfliktech bylo možné ustoupit z frontové linie, ale v Gaze není nikde bezpečno. Zpravodajství o této válce je "jednou z největších novinářských výzev, které kdokoli z nás čelil".



Jamie Wilson, vedoucí mezinárodního zpravodajství v deníku Guardian, řekl: "Pro mediální organizace je to obtížné téma. Chceme poskytovat komplexní zpravodajství přímo na místě, ale situace v Gaze je extrémně nebezpečná.





Nicméně toto rozhodnutí by měly zpravodajské organizace zvážit samy, a ne aby izraelská vláda odepřela přístup mezinárodním novinářům."



Během války v Gaze v letech 2008-9, která trvala tři týdny, Izrael odepřel mezinárodním novinářům přístup na toto území, dokud nebylo vyhlášeno příměří. V pozdějších konfliktech v letech 2012 a 2014 byl pracovníkům médií umožněn vstup přes přechod Erez.



Izraelští novináři mají vstup do Gazy zakázán od roku 2006, kdy Hamás zvítězil ve volbách.







