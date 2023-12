Rusko začíná trpět čínskými ekonomickými problémy

11. 12. 2023

čas čtení 1 minuta

Mezi finančními specialisty se již dlouho říká, že "když Amerika kýchne, zbytek světa onemocní." Ale redaktoři portálu Důležité příběhy tvrdí, že pro Rusko je nyní důležitější ekonomický blahobyt Číny spíše než Ameriky – a čínská ekonomika se v současné době potýká s mnoha problémy a zpomaluje. Mezi finančními specialisty se již dlouho říká, že "když Amerika kýchne, zbytek světa onemocní." Ale redaktoři portálu Důležité příběhy tvrdí, že pro Rusko je nyní důležitější ekonomický blahobyt Číny spíše než Ameriky – a čínská ekonomika se v současné době potýká s mnoha problémy a zpomaluje.

Proto Čína je možná ještě méně ochotná pomoci Rusku, než by tomu bylo z politických důvodů. A čínské ekonomické obtíže, se kterými by se Peking mohl vyrovnat, se mohou stát ruskými. Avšak Moskva se nebude schopna se jich zbavit bez radikální změny zahraničněpolitického a ekonomického kurzu.

Tento aspekt čínského rozhodování by měl být zahrnut do všech hodnocení toho, co dělá ve vztahu k Rusku, včetně dvou nedávných kroků, které byly do značné míry interpretovány jako přání Pekingu nesbližovat se příliš s Ruskem, aby si nepřidělal problémy se západními zeměmi.

Jedná se o rozhodnutí nestavět další ruský plynovod na Sibiři a požadavek, aby Rusko ještě dále snížilo cenu, kterou účtuje Číně za zemní plyn.

Ale víc než to: Zdá se, že vlastní ekonomické problémy Číny přinesou pravděpodobně z toho vyplývající negativní důsledky pro Vladimira Putina a jeho sázku na Peking. Potíže budou pravděpodobně mnohem větší a udeří mnohem dříve, než si on nebo mnozí další představují.

Zdroj v ruštině: ZDE

0