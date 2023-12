Děsivě nebezpečný precedens: Když bohatí dárci vyhánějí rektory univerzit kvůli tomu, jak odpovídají na otázky Kongresu

11. 12. 2023

čas čtení 5 minut



Přátelé,



Prestižní americké univerzity hrají velkou roli při určování toho, kdo se dostane mezi americkou bohatou elitu, píše bývalý americký ministr Robert Reich.

Titul z Harvardu, Pensylvánie nebo M.I.T., abychom uvedli tři příklady, je vstupenkou k lukrativní práci na Wall Street nebo v právnické firmě a k nejbohatším a nejvlivnějším lidem v zemi.



Jak se však Amerika stále více majetkově rozvrstvuje, jsou tyto vstupenky snadno zneužitelné.



Univerzity, které při přijímání upřednostňují děti nebo vnuky významných dárců, slouží k dalšímu prohlubování nerovnosti. Přátelé,Titul z Harvardu, Pensylvánie nebo M.I.T., abychom uvedli tři příklady, je vstupenkou k lukrativní práci na Wall Street nebo v právnické firmě a k nejbohatším a nejvlivnějším lidem v zemi.Jak se však Amerika stále více majetkově rozvrstvuje, jsou tyto vstupenky snadno zneužitelné.Univerzity, které při přijímání upřednostňují děti nebo vnuky významných dárců, slouží k dalšímu prohlubování nerovnosti.





Univerzity, které umožňují významným dárcům ovlivňovat výuku nebo projevy na univerzitní půdě, by mohly být považovány za instituce potlačující myšlenky, které ohrožují bohaté - což by mohlo ochromit svobodu projevu a podnítit společenskou nelibost.



Tím se dostáváme k nejnovějšímu sporu.



Minulé úterý se rektoři Pensylvánské univerzity, Harvardu a M.I.T. snažili přesně odpovědět na otázky členů Kongresu, zda jejich univerzitní kultura nepodporovala nepřátelství vůči židům - nepřátelství, které se zvýšilo po útoku Hamásu na Izrael 7. října a izraelském útoku na Gazu v reakci na něj.



V úvodních projevech to všichni tři popřeli a opakovaně odsoudili antisemitismus.



Poté Elise Stefaniková, republikánská poslankyně z New Yorku (a sama absolventka Harvardu), položila otázku "ano" nebo "ne": Porušily výzvy ke genocidě židů na akademické půdě jejich kodexy chování nebo zásady obtěžování?



Předsedové univerzit se vyjádřili odmítavě. "Pokud se projev změní v chování, ano, může to být obtěžování," odpověděla právnicky prezidentka Pennsylvánské univerzity M. Elizabeth Magillová, bývalá děkanka Stanfordské právnické fakulty.



"Ptám se, jestli konkrétně výzva ke genocidě židů - představuje to šikanu nebo obtěžování?" "Ano," odpověděla. Stefaniková na ni naléhala.



"Pokud je to cílené a závažné nebo všudypřítomné, je to obtěžování," řekla Magillová.



"Takže odpověď zní ano?"



"Je to rozhodnutí závislé na kontextu, paní kongresmanko," řekla Magillová.



Tváří v tvář stejné otázce se dočasně vyjádřila i prezidentka Harvardu Claudine Gayová. "Může to tak být," řekla, "záleží na kontextu."



Rektorky univerzit měli odpovědět jednoznačně, že výzvy ke genocidě jakékoli skupiny jsou nepřípustné.



Jejich selhání podnítilo ohnivou bouři.



Ross Stevens, manažer hedgeového fondu, prohlásil, že stáhne dar ve výši 100 milionů dolarů pro University of Pennsylvania. Další bohatí dárci Penn vyzvali Magillovou, aby odstoupila.



Ještě před slyšením zahájili někteří z nejmocnějších představitelů Wall Street kampaň za sesazení všech tří rektorů univerzity za to, že dostatečně neodsoudili útok Hamásu na Izrael ze 7. října.



Vlivná rada poradců Penn's Wharton School's, které předsedá Marc Rowan z Apollo Global Management, jedné z největších soukromých kapitálových společností na světě, vyzvala absolventy, aby na univerzitu v Pennsylvánii nepřispívali.



Miliardář a investor Bill Ackman, absolvent Harvardu a šéf newyorského hedgeového fondu Pershing Square Capital Management, vyzval k propuštění všech tří rektorů univerzity.



Den po jejich výpovědi vydali Magillová a Gayová prohlášení, v nichž se snažili zmírnit škody.



V sobotu večer, po mimořádném zasedání správní rady Penn, však Magillová pod tlakem rezignovala.



O víkendu sílily výzvy dárců, aby odstoupila Claudine Gayová z Harvardu, protože prominentní dárci požadují i její odvolání.



Dobře chápu hněv a frustraci těchto dárců. Rektoři univerzit měli ve svých výpovědích v Kongresu jasněji říci, že jejich instituce netolerují výzvy ke genocidě. Tečka.



Ale využívat své moci významných dárců k tomu, aby si vynutili odvolání těchto prezidentů nebo o ně usilovali, je téměř stejně odporné jako to, že tito prezidenti jednoznačně neodsoudili výzvy ke genocidě. Ohrožuje to autonomii amerických univerzit.



Kdo si z koho dělá legraci? Ti z nás, kteří strávili život výukou na prestižních univerzitách, si jsou dobře vědomi vlivu velkých dárců. Hlavním úkolem rektorů dnešních univerzit je získávat peníze a jejich největšími cíli jsou obvykle lidé z Wall Street.



Ze stejného důvodu jsou správní rady plné bohatých absolventů, často z ulice, kteří běžně vetují kandidáty na rektory univerzit, kteří zastávají názory, jež považují za urážlivé.



Ale až dosud velcí dárci tak bezostyšně nevyužívali svého finančního vlivu k tomu, aby pronásledovali prezidenty, kteří se nevyjádřili tak jasně, jak by si dárci přáli, v otázce projevu nebo vyjadřování na univerzitě.



Jako žid si nemohu pomoci, ale také se obávám, že jednání těchto dárců podpoří právě ten antisemitismus, proti němuž údajně vystupují - založený na nebezpečném stereotypu bohatých židovských bankéřů ovládajících svět.

0