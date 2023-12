Česká republika opět ostudně hlasovala v OSN proti příměří v Gaze

13. 12. 2023 / Jan Čulík

Česká republika a Rakousko byly ostudně jediné dvě evropské země, které hlasovaly v úterý v OSN proti příměří v Gaze, a tedy pro další masové vyvražďování tamějšího civilního obyvatelstva. Povede to k její mezinárodní ostrakizaci.



Celkem hlasovalo proti příměří jen 10 států, kromě USA a Izraele pak už jen různé na Americe zcela závislé tichomořské ostrovy (Mikronésie, Nauru, Papua Nová Guinea), pak už jen Guatemala, Paraguay a Libérie.



Pro okamžité humanitární příměří v Gaze a za okamžité a bezprostřední propuštění všech rukojmích hlasovalo 153 zemí světa.



Hlasování se zdrželo 23 zemí, z nich v Evropě Německo, Bulharsko, Slovensko, Itálie, Holandsko, Rumunsko, Ukrajina a Velká Británie.



/ Joe Biden na tiskové konferenci s Volodymyrem Zelenským zopakoval podporu USA Izraeli a poukázal na "brutalitu" útoku Hamásu ze 7. října



V souladu se svými dřívějšími kritickými v7roky vůči Izraeli však dodal: "Dali jsme Izraelcům jasně najevo, že bezpečnost nevinných Palestinců nám stále velmi leží na srdci."



Americký prezident označil každou smrt civilisty za "tragédii".



- Nejnovější hlasování Valného shromáždění OSN ukazuje rostoucí podporu humanitárnímu příměří v Gaze.



Pro příměří hlasovalo o 32 zemí více ve srovnání s hlasováním z 27. října.





Zatímco v říjnu hlasovalo proti příměří 14 zemí, dnes bylo proti rezoluci pouze 10 zemí.



- Zatímco se OSN scházela k hlasování o rezoluci o humanitárním příměří, před zasedáním Valného shromáždění v New Yorku pokračovali propalestinští protestující.



- Zástupce Rakouska u OSN předložil pozměňovací návrh k rezoluci o příměří.



V pozměňovacím návrhu se žádalo, aby bylo uvedeno, že rukojmí jsou drženi "Hamásem a dalšími skupinami".



Rakouský zástupce uvedl, že pozměňovací návrh podporuje, protože současná rezoluce je nedostatečná a nejmenuje Hamás ani nezajišťuje, že Izrael má právo se bránit.



Rakouský pozměňovací návrh neprošel, nezískal potřebnou dvoutřetinovou většinu.



Pozměňovací návrh požadoval upřesnění, že rukojmí drží "Hamás a další skupiny".



Osmdesát devět členů OSN hlasovalo pro, zatímco 61 hlasovalo proti.



Dvacet členů se zdrželo hlasování.





- USA rovněž předložily pozměňovací návrh, který by odsoudil útok ze 7. října a únos rukojmích.



Linda Thomas-Greenfieldová, zástupkyně USA v OSN, uvedla, že podporují pozměňovací návrh předložený Rakouskem, ale příměří označila za "nebezpečné".



"Podporujeme potvrzení toho, že Izrael, stejně jako každá jednotlivá země na Zemi, má právo a odpovědnost bránit se před terorismem," řekla Thomas-Greenfieldová.



"Dokud se Hamás bude řídit svou vražednou ideologií, bylo by jakékoli příměří v tuto chvíli v nejlepším případě dočasné a v nejhorším nebezpečné," dodala.



Americký pozměňovací návrh rovněž neuspěl, neboť nezískal potřebnou dvoutřetinovou většinu.



Pro hlasovalo 84 poslanců, 62 bylo proti. Dvacet pět členů se zdrželo hlasování.



Pozměňovací návrh měl odsoudit útok ze 7. října a únos rukojmích.



- Munir Akram, zástupce Pákistánu v OSN, prohlásil, že nepodpoří ani jeden z pozměňovacích návrhů předložených USA a Rakouskem, a označil izraelské útoky na Palestinu za "jednostranné vraždění".



Akram označil za příčinu útoků ze 7. října zacházení Izraele s palestinským obyvatelstvem:



Akram rovněž kritizoval argumenty USA a dalších zemí, že by Izraeli mělo být umožněno jednat v sebeobraně.



"Je to nějaká legitimní sebeobrana, když můžete beztrestně zabít 18 00 civilistů a těšit se ochraně [Rady bezpečnosti] před zásahem?" řekl.



- Usáma Mahmúd Abdelchálek Mahmúd, zástupce OSN pro Egypt, hovořil o široké podpoře rezoluce mezi ostatními členy OSN, a to i přes veto USA.



"Je to známka toho, že si mezinárodní společenství dobře uvědomuje vážnost současné situace a její tragické důsledky pro národní mír a bezpečnost," řekl.



Mahmúd varoval, že neschválení rezoluce by legitimizovalo genocidu jako nástroj války a vedlo by k válce v blízkovýchodním regionu.



"To bude bohužel znamenat, že genocida bude použita jako nástroj války, a to zcela bez ohledu na mezinárodní právo," řekl Mahmúd.



"To povede region k plnohodnotné válce a ohrozí to kredibilitu této mezinárodní organizace," dodal.





- Předseda Valného shromáždění OSN Dennis Francis uzavřel své vystoupení závěrečnou výzvou:



"Ve jménu lidskosti vás všechny znovu žádám: Žádám vás, abyste okamžitě zastavili toto násilí."







Podrobnosti v angličtině ZDE

