Izrael použil v Libanonu široce zakázané kazetové munice, dokazují fotografie jejích zbytků
20. 11. 2025
Fotografie jsou prvním důkazem toho, že Izrael použil kazetové munice poprvé za téměř 20 let
Izrael použil široce zakázané kazetové munice během své nedávné 13měsíční války v Libanonu, dokazujíá fotografie zbytků munice v jižním Libanonu.
Tento důkaz je prvním dúkazem toho, že Izrael použil kazetovou munici poprvé za téměř dvě desetiletí od jejího nasazení v libanonské válce v roce 2006. Bylo by to také poprvé, co by Izrael použil dva nové typy nalezené kazetové munice – 155mm M999 Barak Eitan a 227mm Ra’am Eitan řízené střely.
Kazetová munice jsou kontejnerové bomby, které uvolňují mnoho menší munice, malé „bomby“, na široké ploše o velikosti několika fotbalových hřišť. Použití kazetové munice je široce zakázáno, protože až 40 % této malé munice při dopadu nevybuchne, což představuje nebezpečí pro civilisty, kteří by na ni později mohli narazit a při výbuchu zahynout.
K dnešnímu dni se 124 států připojilo k úmluvě o kazetové munici, která zakazuje její použití, výrobu a převod. Izrael není smluvní stranou úmluvy a není jí vázán.
„Použití kazetové munice je vždy v rozporu s povinností armády dodržovat mezinárodní humanitární právo, protože je při použití i po něm nevybíravá,“ uvedla Tamar Gabelnick, ředitelka Koalice proti kazetové munici. „Její široký dopad znamená, že nedokáže rozlišit mezi vojenskými a civilními cíli a zbytky kazetové munice zabíjejí a mrzačí civilisty ještě desítky let po použití.“
Izraelská armáda použití kazetové munice ani nepotvrdila, ani nepopřela, ale tvrdí, že „používá pouze legální zbraně v souladu s mezinárodním právem a při minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu“.
Izraelská válka s Hizballáhem, která začala v říjnu 2023 a při které zahynulo téměř 4 000 lidí v Libanonu a asi 120 lidí v Izraeli, zanechala libanonskou militantní skupinu v troskách. Velká část jižního Libanonu zůstává v troskách a Izrael i přes loňské podepsání příměří stále provádí téměř denní letecké údery v této zemi.
Zejména Libanon má bolestivou historii s kazetovou municí. Izrael v posledních dnech války v roce 2006 zasypal Libanon 4 miliony kazetových bomb, z nichž podle odhadů 1 milion nevybuchl. Přítomnost nevybuchlých kazetových bomb nadále ohrožuje život na jihu Libanonu, kde od roku 2006 zahynulo více než 400 lidí.
Obrovský počet nevybuchlých kazetových bomb v Libanonu byl hlavním faktorem, který vedl k vypracování úmluvy o kazetové munici v roce 2008.
Přestože Izrael není smluvní stranou této úmluvy, izraelští představitelé odsoudili použití kazetové munice Íránem v Izraeli během 12denní války tohoto léta. „Teroristický režim se snaží ublížit civilistům a dokonce použil zbraně s širokým rozptylem, aby maximalizoval rozsah škod,“ řekl mluvčí izraelské armády brigádní generál Effie Defrin poté, co Írán použil kazetovou munici v obydlených oblastech na jihu Izraele.
Snímky zbytků první kazetové munice, pokročilé protipěchotní munice 155 mm M999 Barak Eitan vyrobené v roce 2019 zbrojovkou Elbit Systems, ověřilo šest různých odborníků na zbraně, včetně Briana Castnera, vedoucího krizového výzkumu Amnesty International, a NR Jenzen-Jones, ředitel Armament Research Services, technické zpravodajské poradenské společnosti specializující se na analýzu zbraní a munice. Společnost Elbit Systems na žádost o komentář nereagovala.
Fotografie zbytků druhé munice byly identifikovány jako kazetová bomba pěti různými odborníky na zbraně, ačkoli většina z nich nebyla schopna identifikovat přesný model kvůli nedostatku veřejně dostupných materiálů o této konkrétní raketě.
Jenzen-Jones a další analytik zbraní uvedli, že se jednalo o řízenou střelu Ra'am Eitan ráže 227 mm, nový typ kazetové munice vyvinutý společností Elbit Systems. Tato konkrétní střela byla vyrobena v roce 2017, o čemž svědčí její kód šarže.
Izraelská média popsala Ra'am Eitan jako řízené střely, které obsahují 64 bombiček, které „se rozptýlí v širokém okruhu a zabijí všechny přítomné“. Podle tiskové zprávy IDF z února 2024 byly izraelské jednotky operující na severní hranici země vybaveny Ra'am Eitan v rámci přípravy na boj s Hizballáhem.
Zákonnost použití kazetové munice pro země, které nejsou signatáři úmluvy, závisí na okolnostech útoků, při nichž byla použita, a také na záměrech vojenského personálu zapojeného do jejího použití. Guardian nemá informace o útocích, při nichž byly tyto granáty použity, protože jejich zbytky byly nalezeny až po události.
Zbytky byly nalezeny v hustě zalesněných údolích v jižním Libanonu, které Izrael obvinil Hizballáh, že je během války využíval jako úkryt před leteckými útoky a sledováním.
Kazetová munice múže být díky svému širokému rozptylu užitečná proti vojákům rozptýleným po rozsáhlých zalesněných oblastech. Americké síly použily kazetové munice podobným způsobem ve Vietnamu, kde pokryly husté džungle, ve kterých se nacházeli vojáci Vietcongu.
Podle izraelských médií byly obě nalezené kazetové munice vyvinuty v posledních letech tak, aby zanechávaly méně nevybuchlých bomb, přičemž se tvrdí, že Ra'am Eitan měl „míru selhání“ 0,01 %. Izrael vyvinul tuto munici poté, co její použití v libanonské válce v roce 2006 vyvolalo pobouření v zahraničí i doma – hledal způsob, jak pokračovat v používání kazetových bomb a zároveň minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu.
Gabelnick a další odborníci na zbraně varovali, že míra neúspěšnosti uváděná zbrojními společnostmi je v praxi často mnohonásobně vyšší. Izraelské vojenské průmyslové podniky uváděly míru neúspěšnosti 0,06 % pro kazetovou munici M85 použitou ve válce v roce 2006; pozdější analýzy naznačily, že tato míra byla asi 10 %.
Lidskoprávní organizace svědčí, že je nemožné používat kazetové munice tak, aby se minimalizovalo poškození civilistů.
Diskuse