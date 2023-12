Po potopení lodi u Libye se předpokládá smrt více než 60 lidí, konstatuje OSN

17. 12. 2023

Oběti pocházely z Nigérie, Gambie a dalších afrických zemí a byly mezi nimi ženy a děti, uvedla agentura OSN



Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že desítky lidí se pohřešují a jsou pravděpodobně mrtví poté, co se jejich loď potopila u libyjského pobřeží, což je nejnovější migrační tragédie u severní Afriky.



Předpokládá se, že 61 lidí zahynulo v důsledku vysokých vln, které zaplavily jejich plavidlo poté, co vyplulo ze Zuwaru na severozápadním pobřeží Libye, uvedla v sobotním prohlášení libyjská kancelář IOM.

S odvoláním na přeživší uvedla, že na palubě bylo asi 86 lidí.



IOM uvedla, že plavidlo vyplulo od břehů Zuváry v noci z 13. na 14. prosince.



Libye a Tunisko jsou hlavními výchozími body pro lidi, kteří riskují nebezpečnou plavbu po moři v naději, že se dostanou do Evropy přes Itálii.



Při posledním incidentu byla většina obětí - mezi nimiž byly ženy a děti - z Nigérie, Gambie a dalších afrických zemí, uvedl úřad IOM a dodal, že 25 osob bylo zachráněno a převezeno do libyjského záchytného střediska.





Tým IOM "poskytl lékařskou pomoc" a všichni přeživší byli v dobrém stavu, uvedl úřad IOM.





"I když je nesporně trestným činem obchodníků s lidmi posílat v tomto ročním období lodě plné lidí na rozbouřené moře, je také nezbytné, aby evropské orgány Středozemní moře monitorovaly, zejména v tomto období," řekl Di Giacomo. "Říkáme to již několik let. Na této trase chybí řádný monitorovací systém, a to často vede k takovým tragédiím.''







Podrobnosti v angličtině ZDE

Mluvčí IOM Flavio Di Giacomo na X napsal, že na centrální středomořské migrační trase letos dosud zemřelo více nežlidí, což je "dramatické číslo, které ukazuje, že se bohužel nedělá dost pro záchranu životů na moři".Adriana, rybářská loď se 750 lidmi na cestě z Libye do Itálie, se 14. června potopila v mezinárodních vodách u jihozápadního Řecka. Podle přeživších se na lodi nacházeli především Syřané, Pákistánci a Egypťané. Přežilo pouze 104 osob a 82 těl bylo nalezeno.Podle agentury OSN pro uprchlíky dorazilo letos do Itálie z Tuniska a Libye více než 153 000 uprchlíků a migrantů.Italská krajně pravicová premiérka Giorgia Meloniová loni vyhrála volby poté, co slíbila zastavit nelegální přistěhovalectví.Dne 6. listopadu italská vláda oznámila plány na zřízení středisek v Albánii pro žadatele o azyl a Meloni ová to označila za "historickou" dohodu s Tiranou o řízení migračních toků.Dohoda zahrnuje vytvoření albánských středisek, která budou schopna ubytovat až 3 000 osob. Do Albánie budou převezeni pouze ti, které italské lodě zachránily na moři; centra nebudou přijímat žadatele o azyl, kteří připlují k italským břehům. Nezletilé osoby, těhotné ženy a zranitelné osoby, které připlují na moři, budou i nadále převáženy do Itálie.Albánský ústavní soud však minulou středu pozastavil ratifikaci nedávné dohody, kterou měl ve čtvrtek schválit parlament. Soud tak reagoval na dvě samostatné stížnosti, z nichž jednu podala Albánská demokratická strana a druhou 28 poslanců podporujících bývalého středopravicového premiéra Saliho Berishu.V odvoláních se tvrdí, že dohoda porušuje ústavu a mezinárodní úmluvy, k nimž Albánie přistoupila. Ratifikace je pozastavena do doby, než soud vydá rozsudek, na což má tři měsíce.Více než deset let násilí v Libyi od svržení a zabití diktátora Muammara Kaddáfího v povstání podporovaném NATO pomohlo zemi proměnit v živnou půdu pro obchodníky s lidmi, kteří jsou obviňováni z týrání lidí, od vydírání po otroctví.