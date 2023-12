Ke stavu americké obranné průmyslové základny

15. 12. 2023

čas čtení 12 minut

Ruská invaze na Ukrajinu spolu se zvýšeným napětím na Blízkém východě a v indicko-tichomořském regionu vyvolala mnoho debat. Debaty o stabilitě mezinárodního řádu, soudržnosti NATO a mnoha dalších. Pro Spojené státy je však významná debata o velikosti a rozšířitelnosti americké obranné průmyslové základny. Je to diskuse, která už dávno skončila, píše M. Thomas Davis. Ruská invaze na Ukrajinu spolu se zvýšeným napětím na Blízkém východě a v indicko-tichomořském regionu vyvolala mnoho debat. Debaty o stabilitě mezinárodního řádu, soudržnosti NATO a mnoha dalších. Pro Spojené státy je však významná debata o velikosti a rozšířitelnosti americké obranné průmyslové základny. Je to diskuse, která už dávno skončila,

V loňském roce náměstek ministra obrany Colin Kahl svědčil před Kongresem, že "konflikt na Ukrajině ukázal, že, upřímně řečeno, naše obranná průmyslová základna nebyla na úrovni, kterou jsme potřebovali k výrobě munice". Problém s municí je však spíše symptomem než příčinou, z ekonomického hlediska je jakýmsi "předběžným ukazatelem".

Nedostatek munice odráží realitu výrobní základny, která se za posledních třicet let zmenšila ze šestnácti na pět muničních závodů. To je však pouze konkrétní odraz obecného zájmu aplikovatelného na letadla, hladinové lodě, ponorky, rakety a pozemní bojová vozidla.

Jednoduše řečeno, základní otázka zní takto: Je současná americká obranná průmyslová základna dostatečně velká? A pokud ne, co bychom s tím měli dělat?

Vraťme se k počátkům přetrvávajícího mýtu – k enormní velikosti amerického "vojensko-průmyslového komplexu".

Když prezident Dwight Eisenhower pronášel v lednu 1961 svůj projev na rozloučenou, jeho komentáře obsahovaly varování: "Musíme se mít na pozoru před získáním neoprávněného vlivu, ať už hledaného nebo neusilovaného, vojensko-průmyslovým komplexem." Ačkoli Eisenhower také varoval před nedostatkem vojenské připravenosti, jeho poznámka o "vojensko-průmyslovém komplexu" se stala větou, pro kterou je tento projev připomínán. A navzdory tomu, že uplynulo více než šedesát let, fráze přetrvala, i když samotný "komplex" nikoliv.

V době Eisenhowerova projevu bylo do obranného úsilí zapojeno asi patnáct společností z žebříčku Fortune 100. Jako skupina však těchto patnáct pracovalo se ztrátou, protože společnosti a jejich zákazníci z Pentagonu stále sledovali pohyblivý "cenový bod". Obranný byznys se po 2. světové válce změnil a přesunul se z převážně vládní domény – nyní známé jako "systém arzenálu" – do komerčního sektoru. Výmluvné je, že první dva Eisenhowerovi ministři obrany, Charles Wilson a Neil McElroy, byli bývalí ředitelé korporací.

Když prezident Ronald Reagan v roce 1981 zahájil své "budování obrany", obranná průmyslová základna zažívala enormní růst. Zabývalo se jím přes čtyřicet významných společností, čtrnáct z nich dokázalo navrhnout a vyrobit vysoce výkonná vojenská letadla. Dnes existují pouze tři.

Od konce studené války se americká obranná průmyslová základna smrskla z těchto čtyřiceti či více firem na pět, a to v důsledku měnících se strategických okolností a priorit federálního rozpočtu.

Údaje časopisu Fortune za rok 2023 zjistily, že v jeho top 100 jsou pouze tři firmy kótované v sektoru letectví a obrany (A&D) – Raytheon Technologies, Boeing a Lockheed Martin. Ve větším žebříčku Fortune 500 jich je osm a v žebříčku Fortune 1000 šestnáct.

A proč se to stalo? Začalo to na začátku podzimu 1993, kdy ministr obrany Les Aspin pozval skupinu patnácti lídrů obranného průmyslu na večeři do Pentagonu. William Perry, tehdejší Aspinův náměstek ministra (a případný nástupce), přednesl prezentaci. Jak se předpokládalo, vedoucím představitelům odvětví se to nelíbilo. V celém obranném průmyslu vešlo toto setkání ve známost jako "poslední večeře".

Perryho poselství bylo prosté. Ačkoliv administrativa prezidenta George H. W. Bushe již provedla velké škrty v programech obranných akvizic, další přicházely. S pádem Berlínské zdi v listopadu 1989 a snížením napětí studené války již bylo mnoho dříve plánovaných obranných programů omezeno nebo zrušeno, ale Perry ukázal, že tyto předchozí škrty nebyly koncem, ale jen začátkem.

Stručně řečeno, mnoho velkých projektů, které si manažeři účastnící se večeře objednali, mělo skončit předčasně kvůli "pohodlí vlády".

Dva programy se staly pozoruhodnými příklady: Stealth bombardér B-2 společnosti Northrop – seškrtaný ze 132 letadel na 20, a ponorka Seawolf společnosti General Dynamics – ssškrtaná z 30 lodí na 3. Tyto škrty zanechaly obě společnosti bez pracovních sil a infrastruktury, které nemohly podporovat.

Zdálo se, že konec studené války mnohé z těchto škrtů ospravedlňuje. Pozastavení modernizačních snah bylo považováno za přiměřené riziko. Použitý kalkul rizika však plně nezohledňoval možnost, že jakmile budou jednou uzavřena sofistikovaná výrobní zařízení, bude obtížné je znovu zavést.

Na večeři Aspin a Perry řekli vedoucím představitelům obrany, aby snížili režijní náklady, uzavřeli zařízení a zvážili konsolidaci. Nenabídli však žádný návod, jak by tato konsolidace měla probíhat; Prostě řekli: "Udělejte to." A dalších pět let se jim to dařilo.

Někteří představitelé Pentagonu tvrdí, že průmyslové čerpání a konsolidace byly "plánované". Nebyly. Americká vláda tento proces zahájila a pak ho zastavila. To, co se stalo v letech 1993 až 1998, byl nahodilý soubor rozhodnutí učiněných podnikatelskými lídry na základě tržních a firemních finančních podmínek, bez velkého plánu poskytnutého vládou, který by byl jen začátkem a koncem.

Sám William Perry se k tomu v roce 2016 přiznal. Když se Perry ohlížel zpět, měl pocit: "Bylo by nám lépe s více menšími firmami než s několika velkými." Ale Norm Augustine z Lockheed Martin oponoval, že Perryho výsledek nebyl nikdy ve hře, a uvedl: "Volba, kterou jsme dostali, je přesněji charakterizována jako volba mezi deseti slabými konkurenty s pochybnou budoucností a dvěma silnými s nadějnou budoucností."

Redukce započatá při poslední večeři pro soukromé subjekty je však jen jednou částí příběhu. Současně probíhal kongresový proces přeskupování a uzavírání základen – běžně známý jako "BRAC". Pět "kol" BRAC uzavřelo asi 350 vojenských zařízení, včetně několika státem vlastněných výrobních závodů, což je nejdůležitější – muniční továrny a loděnice.

To byla také velká změna. Během 1. světové války a později během 2. světové války zřídila vláda Spojených států asi 92 muničních závodů. Ale po 2. světové válce, jak by se dalo očekávat, bylo mnoho z nich rychle uzavřeno. V roce 1964 bylo v provozu 26 zařízení, ale na konci studené války už jen 16. Dnes je jich pět, všechny jsou ve vlastnictví státu a jsou provozovány dodavateli.

Situace v loděnicích je ještě výmluvnější. Na konci 2. světové války námořnictvo udržovalo a provozovalo dvanáct námořních loděnic, které byly schopné navrhovat i stavět válečné lodě. Dnes jsou čtyři, hlavně díky BRAC.

V současné době je námořnictvo závislé pouze na devíti loděnicích – pěti soukromě vlastněných a provozovaných plus čtyřech veřejných loděnicích. Veřejné loděnice však nedělají originální design a konstrukci. Jejich úloha je omezena na doplňování jaderného paliva, opravy a generální opravy. Pět soukromých loděnic, všechny vlastněné velkými společnostmi obranného průmyslu General Dynamics a Huntington Ingalls, se stará o počáteční návrh a výstavbu.

Tak malá základna ztěžuje dostatečné rozšíření stavby lodí, aby se námořnictvo mohlo zvětšit na flotilu 320 lodí, kterou si přeje. To vše v době, kdy se čínské námořnictvo stalo největším na světě a udržuje si mnohem větší základnu loděnic, aby se ještě zvětšilo.

Od 2. světové války americký loďařský průmysl – povolaný během války do služby – z velké části zmizel a nahradily ho asijské loděnice. Několik zbývajících amerických loděnic existuje z velké části jen díky Jonesovu zákonu, části legislativy z 1. světové války, která vyžaduje, aby lodě převážející zboží mezi americkými přístavy byly postaveny a opatřeny posádkou v Americe. Snaha námořnictva využít několik zbývajících menších loděnic nebyla úspěšná.

Tato omezení jsou umocněna jinou realitou. Vzhledem k tomu, že moderní vojenské a námořní systémy jsou mnohem sofistikovanější než v minulosti, jejich výstavba trvá podstatně déle. Během 2. světové války se letadlové lodě třídy Essex staly hlavní oporou tichomořského tažení. Čtrnáct z celkových čtyřiadvaceti lodí této třídy vstoupilo do služby před koncem války.

Příběh třídy Essex kontrastuje se současnou produkcí letadlových lodí třídy Ford. Loděnici Newport News, která během čtyř let mezi lety 1941 a 1945 postavila osm letadlových lodí třídy Essex, trvalo osm let mezi lety 2009 a 2017, než postavila USS Gerald R. Ford. Současné plány počítají s deseti lety na stavbu druhé lodi třídy Ford. A dnes je Newport News jedinou loděnicí, která může vyrábět americké letadlové lodě. Naproti tomu lodě třídy Essex se vyráběly v pěti různých loděnicích.

Co z toho všeho plyne? Jak mnozí řekli, prvním krokem k vyřešení problému je uvědomit si, že existuje. Takové uznání není vždy zřejmé. Ačkoli mnoho analytiků národní bezpečnosti nebylo invazí ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu v únoru 2022 zdaleka překvapeno, samotný průběh války byl něco jako zjevení. Málokdo předpokládal, že vydrží tak dlouho, ani to, že spotřebuje tak obrovské množství munice a dělostřelecké munice. Globální ambice Číny jsou předvídatelnější.

Pět let po skončení 1. světové války prezident Calvin Coolidge na naléhání newyorského finančníka Bernarda Barucha, který během 1. světové války předsedal Radě válečného průmyslu, založil Armádní průmyslovou akademii pro výcvik vojenských důstojníků pro interakci s průmyslem a doufal, že zajistí, aby se pomalá mobilizace z 1. světové války neopakovala. Baruch prohlásil: "Chci založit malou školu... abychom si uchovali zkušenosti a zůstali v kontaktu s průmyslem."

Původně měla Baruchova "malá škola" hlavní poslání: Studovat průmyslovou mobilizaci v době války. Původní koncept školy se podařil. V prosinci 1940, kdy Evropu opět zachvátila válka a nad Pacifikem se stahovala temná mračna, prezident Franklin Roosevelt prohlásil, že Spojené státy budou muset být "arzenálem demokracie". A byly.

Postupem času se však poslání "malé školy" posunulo od studia průmyslové mobilizace k pouhému vzdělávání lídrů v oblasti řízení logistických zdrojů.

Možná nadešel čas, aby se průmyslové mobilizaci opět dostalo pozornosti, kterou Baruch zamýšlel. Potřebujeme vědět, "co máme, co potřebujeme a jak a kde to můžeme získat". Musíme plně porozumět klíčovým zdrojům surovin i klíčových komponentů. Ministerstvo obrany musí lépe porozumět finančním motivacím a hodnocení rizik komerčních firem na obranném trhu. Může se stát, že vláda bude muset uvažovat o udržení nadbytečných kapacit v určitých klíčových oblastech, kapacit, které zdánlivě nemají okamžitou potřebu, ale během složitého a vleklého konfliktu by byly nezbytné.

Pentagon brzy zveřejní revidovanou Národní obrannou průmyslovou strategii. Stejně jako podobné snahy bude pravděpodobně spíše aspirační než operativní – ale je to nezbytný začátek. A musíme začít.

Zdroj v angličtině: ZDE

0