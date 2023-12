Třídní společnost v Česku

18. 12. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Pokud chceme, jako společnost, pro nějakou skupinu lidí cosi udělat, měli bychom si nejprve uvědomit (přiznat), že a v jakém prostoru existuje. Pokud si budeme nalhávat, že třídní společnost, politická levice a pravice atp. jsou už jen rezidua minulosti, těžko se dostaneme dál - ven z našeho průšvihu. Dovolte tedy neumělý pokus o pojmenování věcí - snad by mohl posloužit jako nultý podklad k diskusi.





Třídy občanů v Česku

extrémně chudí - „pod mostem“ super chudí - na dávkách chudí - částečně na dávkách běžní - „z ruky do huby“, jen to nejnutnější, téměř nic neušetří, bez dávek, často několik zaměstnání průměrní - průměrná mzda, mírně ušetří, většinou v nájmu, děti mají peníze na kroužky, solidní auto, solidní dovolená, chatka nadprůměrní – průměrní, kteří se dostali o level výš, buď jako vyvolení nebo jako schopnější, někdy i všeho bohatí - příjem dostatečný na krytí všeho krom úplných extrémů, vily, kvalitní auta, drahé dovolené, chaty, chalupy, milenky, milenci, rozmařilost, určitý politický vliv super bohatí – navíc třeba jachta, podzemní bunkr, dividendy, podíly, správní rady, okázalost, značný politický vliv extrémně bohatí – cokoli, kdykoli, jakkoli s kýmkoli (např. letadlo, významný podíl v nadnárodní společnosti...), velký či extrémní politický vliv

Logicky se nabízí, že čtyři skupiny nad průměrem by se měly s přiměřenou progresí směrem nahoru podílet na sanování státního rozpočtu, tedy na navyšování jeho příjmů. Ten by pak svými výdaji měl s přiměřenou progresí směrem dolů pomáhat čtyřem nejchudším skupinám. Standardně toho lze jednoduše docílit daněmi - někomu je lze zvýšit, jinému snížit či odpustit (je paradox pobírat od státu dávky a současně mu platit daně). A tady je ten zakopaný pes a zaklínadlo = diskuse o „nezvyšování daní“... namísto potřebné diskuse o tom, komu na daních ubrat a komu naopak přidat. Tedy ne plošné snižování či zvyšování, ale moudrý postup národohospodáře.

I neekonom si odvodí, že by to muselo rozpohybovat ekonomiku, protože peníze doposud umrtvené na účtech či využívané na méně smysluplné věci, by byly použity na jídlo, oblékání, investice do dětí, budování skromných domků svépomocí atp. Samozřejmě leckdo namítne, že daňové ráje..., nezbytnou součástí by tak mělo být ztrestnění amorálního vyvádění kapitálu z Česka.

