Al Džazíra: Kdo je Yahya Sinwar, "mozek" Hamásu v Gaze?

20. 12. 2023

Here's what you need to know about Yahya Sinwar, the Hamas leader in the besieged Gaza Strip ⤵️ https://t.co/w8NzasHbpJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 19, 2023 Někteří označují vůdce Hamásu s izraelským terčem na zádech za psychopata, jiní za pragmatika, který byl kdysi otevřený míru



Od 7. října, kdy hnutí Hamás v rámci operace Al-Aksa Flood prorazilo bariéru, kterou Izrael kolem Gazy postavil, vtrhlo do izraelských měst, zabilo 1 200 lidí a dalších 240 vzalo jako rukojmí, mají izraelské úřady na mušce jednoho muže: Yahyu Sinwara.



Podle izraelských představitelů byl Sinwar, vůdce Hamásu v Gaze a od roku 2013 člen jeho politbyra, spolu s Mohammedem Deifem, velitelem vojenského křídla Hamásu Brigády Kásám, a Marwanem Issou, Deifovým zástupcem, jedním ze strůjců útoku ze 7. října. Největší terč na zádech má však zřejmě Sinwar, kterého Netanjahu a další izraelští představitelé označili za "chodící mrtvolu".





Téměř mystický padouch

Kolem Sinwara, známého také jako Abú Ibrahim, se točí nespočet příběhů, které většinou přispívají k tomu, že je téměř mystickým padouchem.



Podplukovník Richard Hecht, mluvčí izraelské armády, označil Sinwara za "tvář zla", zatímco prezident Spojených států Joe Biden popsal útok, který Sinwar údajně plánoval, jako "čiré zlo". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím varoval, že pokud nebude Hamás poražen, "Evropa bude další na řadě a nikdo nebude v bezpečí", a soustředěně se snažil spojit Hamás s ISIL (ISIS).



Tento muž vykreslovaný jako "tvář zla" se narodil v roce 1962 v uprchlickém táboře v Chán Júnisu na jihu Gazy v rodině, která byla vysídlena sionistickými gangy během Nakby neboli "katastrofy" v roce 1948. Pocházeli z palestinské vesnice al-Majdal, která byla srovnána se zemí a zastavěna, aby zde vzniklo izraelské město Aškelon.



Ještě před dovršením 20 let, v roce 1982, byl Sinwar poprvé zatčen izraelskými úřady za "islámské aktivity". V roce 1985 byl zatčen znovu a právě během tohoto druhého pobytu ve vězení se seznámil se zakladatelem Hamásu šejchem Ahmedem Jásinem a sblížil se s ním.



Sinwar byl přitahován Hamásem a ve svých 25 letech pomáhal založit al-Majd, vnitřní bezpečnostní organizaci skupiny, která si získala nekompromisní pověst při jednání s Palestinci, kteří kolaborovali s Izraelem.



K této pověsti přispěl i rozhovor bývalého důstojníka Šin Bet Micha Kobiho pro Financial Times, který vyprávěl, jak se mu Sinwar koncem 80. let chlubil, že donutil bratra údajného informátora pohřbít obviněného muže zaživa.



V roce 1988 byl Sinwar ve svých 26 letech zatčen a obviněn z přípravy vraždy dvou izraelských vojáků a zabití 12 Palestinců. Dostal čtyři doživotní tresty.



Během následujících 22 let ve vězení byl Sinwar přísně disciplinovaný, naučil se plynně mluvit a číst hebrejsky a stal se vůdcem mezi vězni a ústředním bodem pro vyjednávání s vězeňským personálem. Podle BBC izraelský vládní posudek z doby jeho pobytu ve vězení popisuje Sinwara jako charismatického, krutého, manipulativního, spokojeného s málem, mazaného a tajnůstkářského.



Ehud Yaari, pracovník Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku, který se Sinwarem ve vězení čtyřikrát vedl rozhovor, řekl BBC, že Sinwar je psychopat. "[Ale] říci o Sinwarovi: 'Sinwar je psychopat, tečka', by byla chyba," řekl, "protože pak byste tuto zvláštní, složitou postavu přehlédli".



Dne 18. října 2011 Izrael vyměnil více než 1 000 palestinských vězňů za Gilada Šalita, izraelského vojáka uneseného Hamásem, a Sinwar byl mezi Palestinci vyměněnými za Šalita.



Mimo vězení Sinwar rychle stoupal po žebříčku v Hamásu. Jeho jméno přistálo na Netanjahuově stole jako cíl atentátu, ale izraelský premiér údajně plány na Sinwarovo zabití několikrát odmítl. V roce 2013 byl zvolen členem politbyra Hamásu v pásmu Gazy a v roce 2017 se stal vůdcem hnutí v Gaze, kde nahradil Ismaila Haníju.



"Sinwar se projevil jako zkušený vůdce," řekl Daniel Byman, vedoucí pracovník Centra pro strategická a mezinárodní studia, "a politická sázka pro Izrael je o to vyšší, že byl propuštěn v rámci předchozí výměny vězňů."



Po nástupu do nejvyšší funkce se Sinvar účastnil usmiřovacích rozhovorů s Palestinskou samosprávou. Rozhovory však nakonec zkrachovaly. Sinwar od té doby pohlíží na Palestinskou samosprávu s nevraživostí.



Přesto Sinvar v roce 2018 signalizoval, že taktika Hamásu se posouvá směrem k neozbrojenému odporu. Další válka s Izraelem "rozhodně není v našem zájmu", řekl tehdy.



"Sinvár je pragmatik, který podle okolností přechází mezi politickou angažovaností a ozbrojeným násilím," řekl Hugh Lovatt, vedoucí politický pracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy.





Koncem roku 2022 se však Sinwarova kalkulace zřejmě změnila. Dne 14. prosince 2022 Sinwar a další představitelé Hamásu sdělili početnému davu v Gaze, že předpovídají "otevřenou konfrontaci" poté, co Izrael zvolí nejpravicovější vládu ve své historii. Sinwarovy hrozby se opakovaly i na začátku roku 2023.







Jako šéf skupiny pracoval na zahraničních vztazích, včetně obnovení vazeb s egyptským vedením a obnovení vztahů s Íránem po neshodách v souvislosti se syrskou občanskou válkou. Dnes je Sinwar v hierarchii Hamásu druhý po Ismailu Haníjovi.



"Je považován za jednu z klíčových postav, které posunuly Hamás k militantnějšímu postoji," řekl Byman.



Je to možná proto, že je viditelnější než ostatní vůdci Hamásu. Analytici jako Lovatt se například domnívají, že skutečným strůjcem útoku ze 7. října byl Deif. Ale na rozdíl od Sinvara, který je známý svými plamennými projevy na veřejnosti, Deifa už léta nikdo veřejně neviděl.



Analytici se domnívají, že Sinwar hraje klíčovou roli v současných jednáních o výměně zajatců a vězňů mezi Hamásem a Izraelem.



Pětaosmdesátiletá izraelská mírová aktivistka, která byla mezitím propuštěna, uvedla, že v době, kdy byla v zajetí, konfrontovala Sinwara, když vůdce Hamásu navštívil tunely, kde byli zajatci drženi.



"Zeptala jsem se ho, jak je možné, že se nestydí udělat něco takového lidem, kteří celé ty roky podporovali mír," řekla Jocheved Lifshitzová izraelským novinám. "Neodpověděl. Mlčel."



Zdá se však, že mír je vzdálen i mnoha izraelským a americkým představitelům, říkají další analytici.



Tvrdí, že snahou vykreslit Sinwara a Hamás jako nihilisticky násilnické hnutí Izrael a Západ záměrně odsouvají na vedlejší kolej veškeré legitimní politické cíle Hamásu, jako je propuštění politických vězňů nebo zastavení rozšiřování osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.



"To je standardní aspekt civilizačního diskurzu," říká Osamah F. Khalil, autor knihy America's Dream Palace: Khalil, autor knihy Middle East Expertise and the Rise of the National Security State (Blízkovýchodní expertiza a vzestup státu národní bezpečnosti)..



"Je v něm zabudována orientalistická představa, která definuje Hamás a Sinwara jako něco natolik mimo, že to ospravedlňuje smrt 9 000 dětí a rozsáhlé ničení Gazy."



'Hitlerovci' v průběhu let



Podle Tamira Sorka, profesora zaměřeného na konflikty a odpor v kontextu Palestiny a Izraele na Pensylvánské státní univerzitě, bylo v průběhu dějin mnoho nepřátel Izraele srovnáváno s Hitlerem.



Mezi tyto "nepřátele" patřil Jásir Arafat, bývalý předseda Organizace pro osvobození Palestiny, který se stal klíčovým partnerem při vyjednávání o míru s Izraelci, a bývalý egyptský prezident Gamál Abdel Násir, který byl, jak zdůrazňuje Khalil, "popisován jako Hitler na Nilu".



"Zvěrstva Hamásu ze 7. října měla obrovský dopad na izraelskou společnost [a] aktivovala kolektivní vzpomínky na holocaust a obavy z vyhlazení u židů na celém světě," řekl Sorek..



Přesto však odkazy na Sinwara jako na postavu podobnou Hitlerovi, které Netanjahu a další izraelští představitelé činí, jsou také politickým rozhodnutím, naznačil.



"[To] také snímá jakoukoli odpovědnost z Izraele jako politického subjektu a ze sionistického projektu, protože pokud jsou židé napadáni proto, že jsou židé, není třeba brát masakr ze 7. října v historickém kontextu, mluvit o obléhání Gazy, o 8 000 Gazanech zabitých Izraelem od roku 2000 do 7. října, o okupaci nebo o širším režimu apartheidu, který byl v Palestině-Izraeli vybudován."



Od 7. října bylo v Gaze zabito více než 18 000 lidí.



Dehumanizace nepřátel - včetně obyčejných Palestinců v širším slova smyslu - pomáhá Izraeli posílit jeho argumenty pro pokračování útoků v Gaze navzdory mezinárodním výzvám k humanitárnímu příměří.



"Jeho zabití nebo zajetí by Izraeli umožnilo nárokovat si určitou formu vítězství, i když velká část vedení Hamásu zůstane nedotčena," řekl Byman.



Aby se Hamás přizpůsobil izraelské taktice cílených atentátů, upravil svou strukturu vedení tak, aby byla méně centralizovaná.



"Bez Sinwara, a dokonce i po ztrátě velké části vysokého vedení Hamásu, by organizace stále ovládala Gazu, protože soupeři jsou slabí a protože má velký počet vůdců a bojovníků, takže zabití nebo zajetí mnoha z nich by organizaci zásadně neporazilo," dodal Byman.



Zároveň, pokud by se Sinwar vyhnul smrti nebo zajetí, mohlo by to hrát roli při dlouhodobém trestání Gazy ze strany Izraele.



"Izrael nepotřebuje žádnou záminku k leteckým úderům proti Gaze," řekl Khalil. "Vždycky tam může mít toho strašáka."



