Humanitární organizace důrazně požadují, aby USA zabránily dalšímu izraelskému vyvražďování civilistů v Gaze

21. 12. 2023

- Humanitární organizace Lékaři bez hranic, Amnesty International USA, Human Rights Watch a další zaslaly v USA dopis ministru obrany USA Lloydu Austinovi, v němž ho naléhavě vyzývají, aby "přijal naléhavé kroky k zajištění ochrany civilistů při izraelských vojenských operacích v Gaze podporovaných Spojenými státy", a to v souvislosti s "ničivou mírou civilních škod".



Dopis poukazuje na pevnou podporu USA Izraeli v jeho trestné válce v Gaze, kde se izraelská vláda zavázala zničit kontrolní síly Hamásu po jeho vražedném útoku na jižní Izrael 7. října.



Kopie dopisu byla poslána americkému ministru zahraničí Antony Blinkenovi a poradci pro národní bezpečnost Jake Sullivanovi. Dopis požaduje, aby Bidenova administrativa "rétoriku o ochraně civilistů podpořila činy a pákami" v Gaze.



V dopise se píše: "Ocenili jsme vaše nedávné komentáře zdůrazňující zásadní význam ochrany civilistů a zajištění volného toku humanitární pomoci v Gaze. Tyto komentáře se však zdají být odtržené od probíhající reality izraelských operací, které nadále způsobují ničivé škody a ničení civilního obyvatelstva a brání poskytování životně důležité humanitární pomoci - to vše za podpory USA."



- Hlasování OSN o příměří se odkládá na čtvrtek



Rada bezpečnosti OSN opět odložila hlasování vyzývající k novému příměří v Gaze, protože diplomaté se snaží dohodnout na znění návrhu rezoluce.



Návrh rezoluce OSN, který vypracovaly Spojené arabské emiráty, byl několikrát změněn kvůli údajným politickým neshodám uvnitř Bidenovy administrativy.



Hlasování bylo původně naplánováno na pondělí, ale bylo opakovaně odloženo ve snaze vyhnout se třetímu americkému vetu od začátku konfliktu před více než dvěma měsíci.



- Podle nejnovějších údajů mediálního úřadu vlády Hamásu bylo od začátku války 7. října v Gaze zabito nejméně 20 000 Palestinců. Mezi zabitými je podle něj asi 8 000 dětí a 6 200 žen.



- Joe Biden prohlásil, že neočekává brzkou dohodu mezi Izraelem a Hamásem ohledně propuštění rukojmích držených v Gaze. "Tlačíme na to. V tuto chvíli se nic neočekává," řekl americký prezident novinářům. Bílý dům již dříve ve středu uvedl, že mezi Izraelem a Hamásem probíhají "velmi vážná" jednání o humanitární přestávce v Gaze a propuštění rukojmích.



- Vůdce Hamásu Ismail Haníja ve středu poprvé po více než měsíci navštívil Egypt, což byla mimořádná osobní intervence v diplomacii uprostřed toho, co zdroj označil za intenzivní jednání o novém příměří, které by umožnilo přísun pomoci do Gazy a propuštění rukojmích. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však podle všeho příměří vyloučil a slíbil, že Izrael bude ve válce proti Hamásu pokračovat "až do konce".



- Světový potravinový program OSN uvedl, že první konvoj s pomocí, který od začátku války putoval přímo z Jordánska do Gazy, dopravil na palestinské území 750 tun potravin. Konvoj o 46 kamionech projížděl přes hraniční přechod Kerem Šalom mezi Izraelem a Gazou, přes který Izrael minulý týden schválil dočasné dodávky pomoci do Gazy, čímž se po týdnech nátlaku otevřela nová cesta pro dodávky. Izraelský ministr zahraničí mezitím uvedl, že Izrael chce urychlit dodávky humanitární pomoci do Gazy prostřednictvím námořního koridoru z Kypru.





- Izraelské síly uvedly, že zastřelily Palestince, který se na okupovaném Západním břehu Jordánu pokusil provést "útok autem". Basel Wajeeh al-Muhtasib "zemřel v důsledku střelby okupačními kulkami [izraelské armády]", když projížděl křižovatkou Bayt Inun severně od města Hebron, uvedla oficiální palestinská tisková agentura Wafa.

President Biden, @potus, please, please intervene to stop this senseless carnage of innocent civilians in Gaza.



"Chceme, aby válka skončila," řekl listu Wall Street Journal Husam Badran, člen politického byra Hamásu v Kataru, uprostřed zostřujících se rozporů s vojenskou frakcí Hamásu.V příspěvku na sociálních sítích uvedla, že izraelští odstřelovači jsou na střechách okolních budov a "ohrožují bezpečnost" 127 lidí včetně zdravotníků, dobrovolníků a jejich rodin.V dřívějším příspěvku PRCS uvedl, že obdržel několik telefonátů týkajících se ostřelování Džabalíje, a dodal, že jeho týmy se nemohly dostat k jednotlivcům, kteří tam byli obleženi.Francesca Albanese se v příspěvku na sociálních sítích obrátila přímo na amerického prezidenta a požádala ho, aby "prosím, prosím, zasáhl a zastavil toto nesmyslné masakrování nevinných civilistů v Gaze".Každý další den, kdy mezinárodní společnost válku nezastaví, je "dalším hřebíčkem do rakve lidskosti a mezinárodního právního řádu", dodala.



- Izraelská armáda se nachází v "další významné fázi" ofenzívy v Gaze, uvedl šéf jižního velení Izraelských obranných sil (IDF).



Generálmajor Yaron Finkelman při prohlídce frontové linie na jihu Gazy řekl:



Tato ofenziva bude pokračovat a bude postupovat vpřed. Bude pokračovat tlakem proti nepříteli nad zemí i pod zemí.



Od Emanuela Fabiana z deníku Times of Israel:



The head of the IDF Southern Command, Maj. Gen. Yaron Finkelman, says the military is at "another significant phase of the offensive, in new areas."



- Rozpory mezi politickým křídlem Hamásu se sídlem v Dauhá a jeho představiteli uvnitř Gazy, včetně vojenské frakce, se od začátku války v říjnu vyostřily.



Podle zprávy deníku Wall Street Journal vyvolala napětí jednání mezi politickým vedením Hamásu a Fatahem, dominantní frakcí Palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu.



Jahjá Sinvár, šéf vojenského křídla Hamásu sídlícího v Gaze, nechce, aby Hamás v Gaze nadále vládl, ale domnívá se, že válka ještě není prohraná a že na kompromisy je příliš brzy, uvádí zpráva. Sinwar požadoval zastavení rozhovorů, když se o nich dozvěděl, uvedly zdroje listu.



Političtí představitelé Hamásu zahájili rozhovory s vojenským křídlem skupiny o tom, jak vládnout v Gaze a na Západním břehu Jordánu po skončení války s Izraelem, uvádí se ve zprávě.



Rozhovory, o nichž informoval deník Wall Street Journal, jsou nejjasnějším znamením, že politické křídlo Hamásu začíná plánovat, co se stane po skončení konfliktu.



"Chceme, aby válka skončila," řekl listu Husam Badran, člen politického byra Hamásu v Kataru, a dodal:



Nebojujeme jen proto, že chceme bojovat. Nejsme stoupenci hry s nulovým součtem.



Uvedl, že politická frakce Hamásu chce "vytvořit palestinský stát" v Gaze, na Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě.



Političtí představitelé Hamásu údajně prohlásili, že by byli ochotni připojit se k Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP). "Bude to národní dialog," řekl Badrán.



Vždy jsme říkali, že OOP by měla obsahovat jakoukoli palestinskou frakci.



- Hamás nemá zájem "hrát hru" na propuštění rukojmích držených v Gaze a přerušení bojů jen proto, aby Izrael zahájil nové kolo bojů, uvedl vysoký představitel Hamásu.



Ghazi Hamad, člen politického byra Hamásu, řekl pro Al Džazíru, že "prioritou" militantní skupiny je uprostřed probíhajících rozhovorů ukončení války. V rozhovoru s agenturou řekl: "Naše vize je jasná: chceme zastavit agresi.



"To, co se děje, je velká katastrofa," dodal Hamad a upozornil na "masové ničení a masové zabíjení" způsobené izraelskými útoky na Gazu.



Řekl, že "někteří lidé" hledají krátké přestávky v bojích, ale to není v zájmu Hamásu ani Palestinců, a dodal:



"Izrael si vezme rukojmí a poté zahájí nové kolo masového zabíjení a masakrů proti našemu lidu. Tuto hru hrát nebudeme."



Dodal, že jakmile válka ustane, Hamás je "připraven se všemi jednat" a dosáhnout "velkého kompromisu" ohledně rukojmích v Gaze

