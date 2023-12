Vánoce ve stínu genocidy

21. 12. 2023 / Daniel Veselý

Monumentální destrukci Pásma Gazy zahájil útok militantů a dalších ozbrojených skupin na území Izraele 7. října, kde podle aktualizovaných údajů zahynulo 1068 Izraelců, včetně 695 civilistů. Patrně se už nikdy nedozvíme, kolik Izraelců ten osudný den při bojích s palestinskými militanty usmrtila izraelská armáda, přestože je zabíjela v “ohromných počtech”, abychom citovali překvapivě sdílné izraelské armádní zdroje. Nepotvrdily se ani hrůzostrašné zkazky o obludných zvěrstvech Hamásu líčící stínání miminek a pečení dětí v troubě, jimiž západní mediální ekostystém zaplavila izraelská propaganda, aby měl Tel Aviv volnější ruku při decimaci Pásma Gazy.

Západní sdělovací prostředky tato obvinění bez uzardění publikovala, aniž by zdůraznila fakt, že oficiální izraelské zdroje vykazují nadměrnou míru účelového lhaní. Zvláštní kapitolu pak představuje česká mediální scéna, kde se odchýlení od rigidní proizraelské propagandistické linie v některých případech trestá ztrátou zaměstnání.

Ať tak či onak, zcela zjevné válečné zločiny Hamásu a Palestinského džihádu včetně únosu asi 250 Izraelců v žádném případě nemohou ospravedlnit izraelský genocidní útok a zostřenou blokádu Gazy, notabene když tato biblicky barbarská strategie povede k rekrutu zoufalých a rozezlených lidských bytostí do řad palestinských militantů. Izrael (a jeho západní donoři a stoupenci) si takto na několik let či možná desetiletí vytváří obrovskou hrozbu, aniž by dosáhl něčeho jiného než ukojení své krvežíznivosti.

Plán Netanjahuova gangu pro Pásmo Gazy je poměrně jasný: vytvořit takové podmínky, které vyloučí snesitelnou existenci pro tamní populaci, snížit počet obytelstva na minimum, nejlépe jeho exodem do Egypta a evropských a afrických zemí, jak se dozvídáme z izraelských médií, jež citují oficiální vládní dokumenty.

Konečným cílem izraelské vlády a establishmentu je vytvoření velkého Izraele, kde na území “od řeky až k moři” bude žít pouze židovská populace prostá palestinského elementu. V tomto světle je tuze komické, že se české soudy zabývají údajným genocidním podtextem tohoto sloganu, když jej v reálu izraelský kabinet zcela beztrestně realizuje.

Izraelské ozbrojené síly v odvetě za palestinský útok ze 7. října v Gaze zabily přes 20 tisíc lidí, v drtivé míře civilistů. Více než 8 000 dalších osob zemřelo nebo umírá pomalou trýznivou smrtí pod troskami bombardovaných domů. Izraelská válečná mašinérie vyhnala téměř 1,9 milionů lidí z domovů, což zhruba odpovídá 83 procentům gazanské populace. Bomby, dělostřelecké granáty nebo tanková munice nemusí být ultimátním zabijákem za situace, kdy polovina Gazy hladoví, přičemž v její severní části 9 lidí z 10 nemá jídlo každý den. Hlad a nemoci mohou nakonec připravit o život desítky, neřku-li statistíce Gazanů.

Human Rights Watch (HRW) před pár dny Izrael obvinila z používání “hladovění” jako zbraně v Gaze: Izraelské okupační síly záměrně blokují dodávky vody, potravin a pohonných hmot, úmyslně brání humanitární pomoci; ničí zemědělské oblasti a připravují civilní obyvatelstvo o věci nezbytné k přežití. Zdá se tedy, že genocidně naladění izraelští předáci dostávají svým nelidským slibům o nutnosti krutě potrestat za zločiny Hamásu a Palestinského džihádu všechny obyvatele Pásma Gazy - i nevinná novorozeňata.

Izraelské válečné zločiny v Gaze přitom o řád převyšují ruské válečné zločiny na Ukrajině, jak dokládá neúprosná aritmetika. IDF v rekordních počtech vraždí děti, humanitární pracovníky, novináře a zdravotníky, a to s nezbytnou diplomatickou, finanční a vojenskou podporou Spojených států, které v OSN opakovaně zamítají rezoluce požadující příměří v Pásmu. Hovoříme o otřesných zvěrstvech, o nichž je zapovězeno informovat v českých médiích: “Okupační buldozery brutálně rozdrtily stany vysídlených lidí na dvoře nemocnice. Desítky vysídlených a zraněných lidí byly pohřbeny zaživa. Viděl jsem kočky, jak požírají těla mučedníků. Scény z nemocnice jsou děsivé a nepopsatelné,” líčí apokalyptický obraz zkázy novinář Anas AlSharif. Katarská televizní stanice Al Džazíra nedávno zveřejnila videoznáznam ze školy na severu Pásma, v němž svědkové hovoří o tom, jak izraelští vojáci popravili palestinské civilisty - včetně žen a batolat - kteří zde nalezli dočasné útočiště.

Blíží se Vánoce. Užijme si tedy svátky klidu a míru - ve stínu genocidy.

