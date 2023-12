USA: Mladí voliči preferují Palestince – a Trumpa

22. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

48 % lidí ve věku 18 až 29 let si myslí, že Izrael záměrně zabíjí civilisty, a 55 % je proti další americké pomoci židovskému státu, upozorňuje Benyamin Cohen. 48 % lidí ve věku 18 až 29 let si myslí, že Izrael záměrně zabíjí civilisty, a 55 % je proti další americké pomoci židovskému státu,

Téměř polovina mladých amerických voličů, 46 %, uvedla, že sympatizuje více s Palestinci než s Izraelem, což je mnohem více než 27 % těch, kteří se postavili na stranu židovského státu. To je v ostrém kontrastu s voliči celkově, kde průzkum zjistil, že 47 % z nich sympatizuje více s Izraelem a 20 % s Palestinci.

Průzkum mezi 1 016 registrovanými voliči, který byl zveřejněn v úterý ráno, provedl deník The New York Times a Siena College od 10. do 14. prosince. Má chybovou toleranci plus minus 3,5 procentního bodu.

Průzkum také ukazuje, že mladí voliči poprvé dávají přednost bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi před prezidentem Joem Bidenem, a to v poměru 49 % ku 43 %. Deník The Times uvádí válku jako jedno z vysvětlení tohoto posunu. Mezi voliči ve věku 18 až 29 let si podle průzkumu 49 % myslí, že Trump by v izraelsko-palestinském konfliktu odvedl lepší práci, ve srovnání s 30 %, kteří preferují Bidenův přístup.

"Je možné, že mladí voliči, kteří jsou proti Izraeli, se postavili proti Bidenovi už před válkou," napsal ve své analýze průzkumu Nate Cohn, hlavní politický analytik deníku. "To se nedá vyloučit. Ale stále je to důkaz, že odpor k samotné válce pravděpodobně přispívá k neobvyklé slabosti Bidena mezi mladými voliči."

Průzkum zahrnoval řadu dalších údajů, které ukázaly, že názory mladších voličů na Izrael se liší od voličů celkově, včetně:

55 % je proti poskytnutí další ekonomické a vojenské podpory Izraeli, ve srovnání s 38 % celkově.

59 % si myslí, že Izrael nemá vážný zájem o mírové řešení konfliktu s Palestinci, ve srovnání s 38 % celkově.

67 % si myslí, že Izrael by měl zastavit své současné vojenské tažení, i když nebyli propuštěni všichni izraelští rukojmí, ve srovnání s 44 % celkově.

74 % se domnívá, že Izrael nepřijímá dostatečná opatření, aby se vyhnul civilním obětem, ve srovnání s 48 % celkově.

48 % věří, že Izrael úmyslně zabíjí civilisty, což je více než dvojnásobek oproti 22 % všech dotázaných voličů.

Nový průzkum se připojuje k dalším nedávným průzkumům, které zaznamenaly odklon od generací americké podpory židovského státu od jeho založení v roce 1948 mezi mladšími voliči. Průzkum Harvard CAPS/Harris provedený minulý týden zjistil, že 51 % lidí ve věku 18 až 24 let si myslí, že Izrael by měl být "zrušen a předán Hamásu a Palestincům".

Izraelsko-palestinský konflikt není jediným židovským tématem, kde se mladší Američané rozcházejí se staršími generacemi. Studie zveřejněná tento měsíc společnostmi YouGov a The Economist zjistila, že 1 z 5 mladých Američanů věří, že holokaust je mýtus, ve srovnání se 7 % Američanů celkově.

Generace TikToku

Někteří analytici se domnívají, že tento posun je zakořeněn ve zdrojích, na které se mladí lidé spoléhají při získávání zpráv. Největší kontingent lidí ve věku 18 až 29 let v průzkumu Times/Siena, 35 %, uvedl, že konzumuje zprávy na sociálních sítích, přičemž 72 % používá TikTok.

"Ti, kteří se identifikují jako pravidelní uživatelé TikToku, byli nejneústupnější ve své kritice" Izraele, poznamenal deník - tedy platformy, kde "brutální obrázky zabitých Palestinců bombardují mladistvé oči".

Více než dvě třetiny uživatelů TikToku jsou ve věku 18 až 34 let. Na této platformě měl hashtag #standwithpalestine mezi 23. a 30. říjnem 285 milionů zhlédnutí ve srovnání s #standwithisrael 64 miliony. Studie společnosti Humanz mezitím zjistila, že během měsíce války bylo na TikToku a Instagramu 109 miliard příspěvků s propalestinskými hashtagy, což je patnáctkrát více než 7 miliard s proizraelskými.

Senátor John Fetterman, demokrat z Pensylvánie, který byl během války silným zastáncem Izraele, v úterý na dotaz CNN řekl: "Pokud získáváte svůj pohled na svět na TikToku, bude to mít tendenci být trochu pokřivené."

"Bylo zcela jasné, že Izrael by si velmi přál, aby byl mír," dodal Fetterman. " Opravdu věřím, že prezident je v této otázce na správné straně," řekl. "Někdy si můžete některé voliče odcizit, ale v tom je opravdu nejdůležitější být na správné straně."

Zdroj v angličtině: ZDE

