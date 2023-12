Rada bezpečnosti OSN schválila jakousi rezoluci, ale příměří v Gaze nebude

22. 12. 2023

Foto: Dá se dodávat humanitární pomoc pod izraelským bombardováním do takovéhoto prostoru?



Moderátorka, Channel 4 News, pátek 22. prosince 2023, 19 hodin: Dobrý večer. Trvalo několik dní usilovného vyjednávání, než se OSN dohodla na rezoluci, která nevyzývá k ukončení války, nebo dokonce k dočasnému příměří, ale pouze ke zvýšení objemu pomoci, která se do Gazy dostává.

V někdy těžko pochopitelném světě globální diplomacie, je považováno za známku pokroku, že se Spojené státy a Rusko zdržely hlasování.

Mezitím se v Gaze, která jistě působí jako paralelní vesmír, bezprostředně rozhodují o tom, jak se pokusit zůstat naživu, jak najít jídlo a vodu, maličký prostor pro úkryt ve stále stísněnějším a přelidněném pásmu.

Nyní poprvé od říjnového útoku na Hamás schválila Rada bezpečnosti OSN rezoluci o válce v Gaze, která vyzývá k urychlenému dodání humanitární pomoci a k okamžitému propuštění všech rukojmích.

Nezarhnula však požadavek na okamžité příměří, které je podle šéfa OSN Antonia Guterrese jediným způsobem, jak ulehčit pokračující noční můře obyvatel Gazy. Máš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brian přináší tuto reportáž, která obsahuje znepokojivé záběry od samého začátku.





Reportér: Dveře v márnici Násirovy nemocnice v Chán Unisu nezůstávají zavřené dlouho. Pokud zde pracujete, profesionální bilancování je následující. Pracujte s respektem. Ale pracujte rychle. Způsob, jakým ministerstvo zdravotnictví v Gaze vypočítává počet mrtvých, se stal předmětem velkého zkoumání. Bylo zabito přes 20 000 lidí, většinou žen a dětí. A toto je jedno z míst, kde se mrtví počítají Logistika ztrát na životech, Hamad Al Najjar vysvětluje, že například neidentifikovaná těla nejsou do počtu mrtvých započítávána.





"Tady, jak vidíte, ten muž zabit 16. prosince, a je 20. prosince. Dnes už jsou to čtyři dny a on nebyl identifikován."





Dnes v Radě bezpečnosti OSN jiný výpočet: Budou Spojené státy, hlavní spojenec Izraele, pro vetovat konečnou rezoluci, která vyzývá k povolení větší pomoci do Gazy, anebo se zdrží hlasování? USA se zdržely hlasování, a tak byla rezoluce přijata.





Americká velvyslankyně: "Dnes tato Rada poskytla záblesk naděje uprostřed moře nepředstavitelného utrpení. Dnes tato Rada vyzvala k naléhavým krokům k okamžitému umožnění bezpečného nerušeného, rozšířeného přístupu humanitární pomoci. Ano, a k vytvoření podmínek pro udržitelné zastavení nepřátelských akcí."





Reprotér: Přijetí rezoluce je důležitým momentem, ale je to jen dohoda o rámci, v němž může být poskytována další pomoc. Problém? Je nemožné efektivně dodávat pomoc na místo, které je bombardováno.









Humanitární pracovník: Není důležité jen otevřít dveře, tedy hranice, ale je také zásadní vytvořit bezpečný humanitární prostor, kde můžeme působit a kam mohou přijít civilisté.

Humanitární pracovník: Ne, ne. Vůbec ne.





Reportér: A tady je to, co je v sázce. Existuje věda, která hodnotí hladovění obyvatelstva. Něco přes 700 000 lidí na celém světě spadá do nejvyšší klasifikace, katastrofické úrovně hladu. Z nich je nyní 577 000 obyvatel Gazy.





Humanitární pracovník: Čtyři z pěti lidí, 80 % lidí v této katastrofální situaci na celém světě, je v Gaze. A to při počtu obyvatel pouhých 2,2 milionu. To je závažnost, o které mluvíme.









Reportér: Na číslech v Gaze záleží, a ne víc než tam v márnici v Násirově nemocnici. Protože pokud jste dostali alespoň nějaké číslo, znamená to, že jste byli spočítáni.





Logistika v této oblasti pro vás musí být noční můrou, že? Existuje v Gaze bezpečná humanitární zóna?