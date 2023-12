Severní Gaza: Už nejsou funkční nemocnice. Pacienti bez lékařské péče jen čekají na smrt

22. 12. 2023

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, čtvrtek 21. prosince 2023, 13 hodin: Co se týče pomoci v Gaze, je tam Sean Casey, koordinátor záchranných týmů. Včera byl součástí mise OSN v nemocnicích na severu Gazy a řekl mi o důležitém vývoji, protože právě tento týden Izrael povolil znovuotevření Karem Šalom, velkého přechodu s Gazou, čímž se zvýšil objem pomoci, která může do Gazy proudit. I když samozřejmě agentury OSN říkají, že to stále nestačí.



Světová zdravotnická organizace dostává do Gazy nějakou pomoc. Sean Casey je koordinátorem jejich pohotovostních zdravotnických týmů a včera byl součástí mise OSN v nemocnicích na severu Gazy. A řekl mi o tom.

Sean Casey, WHO: Nemocnice Al Šifa, která byla dříve terciární instancí, se nyní zredukovala na traumatologické stabilizační místo s pouhými 10 nebo 11 zaměstnanci, kteří podporují stovky pacientů a tisíce vnitřně vysídlených osob žijících v nemocnici. Včera ráno, jen několik hodin před mou návštěvou, byl na nádvoří nemocnice, přímo před pohotovostním oddělením, zabit ostřelovačem člověk a v nemocnici je nyní zařízení zredukováno na něco, co by se dalo stěží považovat za hospic. Co se týče pomoci v Gaze, je tam Sean Casey, koordinátor záchranných týmů. Včera byl součástí mise OSN v nemocnicích na severu Gazy a řekl mi o důležitém vývoji, protože právě tento týden Izrael povolil znovuotevření Karem Šalom, velkého přechodu s Gazou, čímž se zvýšil objem pomoci, která může do Gazy proudit. I když samozřejmě agentury OSN říkají, že to stále nestačí.Nemocnice Al Šifa, která byla dříve terciární instancí, se nyní zredukovala na traumatologické stabilizační místo s pouhými 10 nebo 11 zaměstnanci, kteří podporují stovky pacientů a tisíce vnitřně vysídlených osob žijících v nemocnici. Včera ráno, jen několik hodin před mou návštěvou, byl na nádvoří nemocnice, přímo před pohotovostním oddělením, zabit ostřelovačem člověk a v nemocnici je nyní zařízení zredukováno na něco, co by se dalo stěží považovat za hospic.









Moderátorka: Takže mluvíte o obrovské poptávce, ale ani v jedné z těchto lokalit není, vlastně není funkční nemocnice.





Sean Casey, OSNWHOřebují porodit císařským řezem. Žádné místo pro pooperační péči a v důsledku toho jsme svědky obrovského utrpení. Včera jsem viděl pacienty, kteří v podstatě jen čekají na smrt. Pokud neexistuje nějaký způsob, jak je dostat ven, což je nesmírně náročné. Leží na kostelních lavicích. Dostává se jim nějaké podpůrné péče od zdravotníků, kteří dělají, co mohou, a lidé doufají, že dojde k nějaké úlevě v podobě příměří nebo lékařské evakuace, která jim umožní přístup k péči, která -







Moderátorka: Jak se vám podařilo tuto cestu zorganizovat? Doprovázeli vás příslušníci IDF? Jak se to všechno plánovalo? Jaký jste měli přístup?





Sean Casey, WHO: Nebyli jsme vůbec doprovázeni ani eskortováni. Veškeré přesuny do severní Gazy plánujeme se všemi stranami, takže strany konfliktu informujeme o tom, že se budeme pohybovat, že pojedeme do konkrétních míst, pokud dostaneme náznaky, že v těchto místech může docházet k aktivitám, které by mohly ohrozit misi, přesuny do těchto míst odložíme.





Moderátorka: V těchto rozhovorech se často neptáme na emoce, ale pro vás ta včerejší cesta, měl jste strach, a když jste tam přijel a vidíte, co je potřeba? Jaký je to pocit? Je to pocit pouhé bezmoci?







Sean Casey, WHO: Boje vidím a slyším téměř každý den. Když jsme včera přijeli na náměstí, kam jsme přijeli, běžel tam dav a v pozadí se ozývala automatická střelba. Takže víte, vidíme, jak stoupá kouř z ostřelování nebo nějakého bombardování. Nejsem vojenský expert, takže nevím, co to je, ale slyšíme zvuky a vidíme dopady každý den. Boje vidím a slyším téměř každý den. Když jsme včera přijeli na náměstí, kam jsme přijeli, běžel tam dav a v pozadí se ozývala automatická střelba. Takže víte, vidíme, jak stoupá kouř z ostřelování nebo nějakého bombardování. Nejsem vojenský expert, takže nevím, co to je, ale slyšíme zvuky a vidíme dopady každý den.





Moderátorka: Zrovna včera jsme v tomto pořadu slyšeli, jak je ředitel nemocnice Al Šifa, ve které jste včera byli, držen v zajateckém táboře v Izraeli. Byl z Gazy odvezen, protože, jak nám včera v pořadu řekl izraelský mluvčí, byl Hamásem pověřen, aby pro Hamás vedl Al Šífu. Že prý věděl o tunelech a o rukojmích, kteří byli nyní odvezeni do této nemocnice, souhlasíte s tím, že Al Šífa a možná i velká část dalších nemocnic je řízena pro Hamás?





Moderátorka: Uvedl jste, že jste neměl žádný přehled o tunelech, Hamásu nebo spojeních. Zjevně patříte ke zdravotnické organizaci a jste neutrální, ale není relevantní, pokud se Hamás podílí na provozu těchto nemocnic a mají dvojí účel, například s řídicím centrem pod nimi?





Sean Casey, WHO: Nemám žádný přehled o tom, co se děje pod povrchem jakékoli nemocnice nebo jakékoli budovy. A a nehledám to, nejsem vyšetřovatel a není to moje práce. Naší prací je Světová zdravotnická organizace.





Moderátorka: Považujete to prostě za nepodstatné?









Sean Casey, WHO: Naším úkolem jako Světové zdravotnické organizace je zajistit, aby v takové situaci mělo obyvatelstvo i nadále přístup ke zdravotní péči, aby zdravotníci mohli bezpečně vykonávat svou práci, aby zdravotnická zařízení byla chráněnými místy, aby byla chráněna podle mezinárodního humanitárního práva, které se vztahuje na všechny části.





No a kardinál Vincent Nichols je westminsterský arcibiskup, nejvyšší katolický duchovní v Anglii a Walesu, a je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne. Jak reagujete? Jak se cítíte? Jaká je vaše reakce, když slyšíte obraz toho, co se děje v Gaze? Jak jsme to slyšeli od Seana Caseyho.





Kardinál Vincent Nichols: Je to zoufalé. Je to hluboce znepokojující. To, co on dodává, je ten skvělý lidský tón k nepřetržitým obrazům, které vidíme v televizi o rozsahu zkázy. Rozsah, v jakém jsou lidé vysídleni a ponecháni, jak řekl, bez bezpečného místa, kam by mohli jít, a je prostě těžké si představit hloubku, nejen fyzickou destrukci, ale i psychickou destrukci lidí, trauma, se kterým žijí, a jestli se z toho vůbec někdy vzpamatují, a také mě mrzí, že to může sloužit jen k prohloubení zášti a hněvu lidí, kteří jsou , podle mých omezených zkušeností, dlouhodobě nesmírně omezeni v pohybu a také v Gaze pod kontrolním vlivem Hamásu, a víte, že akce Hamásu na začátku října byly prostě strašné, ale obávám se, že záměrně provokativní a tato provokace vyústila v tuto hromadnou destrukci. A zmaření tolika životů? Je to 8000 mrtvých dětí.







Moderátorka: Myslíte si, že Izrael zde dělá chybu s rozsahem svého útoku?





Kardinál Vincent Nichols: Já ano. Jen bych řekl, že pokud vím, a to nejsem žádný vojenský taktik, nemyslím si, že by teroristické organizace byly někdy poraženy tanky. Musí se proti nim postupovat jiným způsobem. Je třeba odstranit příčiny i pachatele a postavit je před soud.





Moderátorka: Takže když mluvíme o roli církve a jsme v situaci, kdy máte v Gaze samozřejmě převážně muslimskou komunitu, v Izraeli převážně židovskou, ale mezinárodně velmi významnou osobnost, a to je prezident Biden, který je katolík.





Kardinál Vincent Nichols: Ano. Pro mě by byl významnou postavou už jeruzalémský patriarcha, který má přímou odpovědnost za katolíky nejenom na Západním břehu, ale i v Gaze a jedna z věcí, která byla tento týden tak rozrušující, i když se to popírá, je to zřejmě pravda, je přímý útok IDF na zbývající katolickou farnost v Gaze a ti lidé tam byli -







Moderátorka: A my bychom to měli vysvětlit. Byly tam dvě křesťanky, které byly zabity. Teď jasně kladete vinu IDF, izraelská armáda ale tvrdí, že se zaměřila na lidi, které považovala za pozorovatele Hamásu. Nemáme nejnovější vysvětlení od nich a a je to v šetření. Vojáci tam identifikovali tři osoby, které operovaly jako pozorovatelé Hamásu a řídily jejich útoky, a izraelští vojáci stříleli směrem k těmto pozorovatelům.





Kardinál Vincent Nichols: No, to je upřímně řečeno, nepřesvědčivé, je tam spousta vizuálních důkazů od lidí na místě, které byly předány patriarchovi a on zcela veřejně prohlásil, že je to jeho přesvědčení, že to byli odstřelovači IDF a zabili starší ženu a její dceru a zranili sedm dalších lidí v tomto konkrétním okamžiku a to je hrozné.





Ale také na tom místě bylo zařízení, které se staralo o 54 těžce zraněných dětí a které bylo terčem raket, solární panely, nádrže na vodu, sklad paliva byly zničeny. A ta skupina lidí tam, 2-3 stovky lidí, kteří byli v tom areálu od začátku října schovaní. Nejsou to všichni katolíci, protože v Gaze není mnoho katolíků. Ale teď mají omezené dny zdrojů a nemají kam jít.





Takže chci říct, že tohle je, myslím, že je to zvláštní ohnisko, které se stalo velmi zřejmým, protože existuje tento jedinečný komunikační kanál prostřednictvím patriarchy v Jeruzalémě, který nám říká, chcete-li, velmi svobodným objektivním způsobem, co se děje.





Moderátorka: Ale existuje také komunikační kanál, který si papež a katolická církev musí uvědomovat, pokud něco řeknou, jsou v pozici, kdy mohou ovlivnit někoho, kdo je otevřeně katolík, amerického prezidenta. A já si jenom říkám, víte, když byly zabity ty dvě ženy, křesťanky, jestli katolická církev nemohla být daleko hlasitější už dříve. Jsme na dvaceti tisících mrtvých Palestinců.





Kardinál Vincent Nichols: Chci říct, že se neustále objevuje řada prohlášení, částečně i mých, ale určitě i Svatého otce, a ten používá velmi silné výrazy. Chci říct, že tyto akce označil za akce jako terorismus. Což je ještě dál, než bych zašel já.





Moderátorka: Akce Izraele.





Kardinál Vincent Nichols: Američané hrají velmi důležitou roli, a je zřejmé, že jazyk, ať už jde o zastavení nepřátelských akcí nebo o příměří, prosím, nezasekávejme se u toho. Ale poskytněme lidem, kteří tam uvízli, úlevu a pomoc. Ta se tam musí dostat. To je prostě katastrofální situace.





Moderátorka: Vždyť jsme několik dní před Vánocemi. Vánoce. Samozřejmě narození Ježíše Krista v Betlémě, kde byly Vánoce zrušeny. V Betlémě, samozřejmě, na Západním břehu Jordánu, byly Vánoce zrušeny, ne vlastně z bezpečnostních důvodů, ale ze solidarity s lidmi v Gaze.





Kardinál Vincent Nichols: Ano. A myslím, že když říkáme zrušeny, tak tím myslíme, že všechny veřejné oslavy byly zrušeny, náboženské oslavy v bazilice a na místě Kristova narození budou pokračovat. Ale ve velmi omezené míře a je tam jedna maličkost, jestli se o ní mohu zmínit, že je tam krásná píseň, která byla nahrána a připravena pro ty lidi na vánočních oslavách, která spojuje anglického zpěváka a arabského zpěváka a byla vydána teď v této zemi na znamení, že se spojují také. hlasy z Východu a Západu, a podpořil to i papež.





