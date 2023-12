Vánoce jsou odpovědí na všechny masakry, všechno utrpení světa

23. 12. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Foto: Letošní Ježíšek v Betlémě

Možná si někdo řekne, že to strašlivé vraždění ukázalo bezvýznamnost Vánoc jako jakýchsi iluzorních zvyků. Stromečky, kapři, cukroví, neuroticky povinná pohoda, vedoucí k hádkám, jaké nemají v jiné roční době (snad kromě cestování na dovolené) obdoby. Trhy, punče, ruská kola, čokoládové kolekce a Ježíšek, dávající dárky, kvůli němuž se už malé děti smějí těm, kdo v něho ještě věří. Jenže tohle nejsou Vánoce.

Vánoce jsou právě odpovědí na to, co se stalo na Filozofické fakultě ve čtvrtek. Do světa plného krve a násilí přišel Bůh v podobě malého dítěte, aby odpověděl na hrůzu a násilí tím, že se sám vydá jako oběť za hříchy světa. Opravdu nepřišel před dvěma tisíci lety kvůli zvykům, které jsme si v českých zemích osvojili od Němců v 19. století. Časový horizont jeho dobré zprávy, evangelia, je tisíce let dlouhý a ukazuje svoje plody už zde na zemi. Máme šanci vytvářet společnost, v němž On a jeho zvěst dostanou podobu skutečné péče o bližní, která na mnoha úrovních minimalizuje utrpení. A jde to, o tom nemůže být pochyb. Jde to, když nám jde skutečně o bližní a jejich konkrétní život.

Jenže co ti, kteří byli zastřeleni? Co ty miliardy lidí a bytostí, které semlely krvavé dějiny lidstva? Jsou i tady Vánoce odpovědí? Ano, a právě tady nejvíce. Bůh se v Betlémě nevtělil kvůli tomu, aby přinesl ráj na zemi. Jeho království není z tohoto světa. Milostí své lásky na Golgotě vyrval u kořene nejen hřích, ale i smrt. Zcela bychom pokřivili jeho zvěst, kdyby se měla stát jen jakousi hygienou zlepšující se společnosti. On zvítězil i nad smrtí svou láskou, pro kterou se dal ukřižovat. Ještě pořád si myslíte, že Vánoce jsou stromeček a kapr, rodinná pohoda, že nejde o kosmické drama lásky a smrti?

Co se vlastně stalo v Betlémě? Bůh se vtělil. Je to možné? Ne. Stejně jako je reálných mnoho věcí, které jsme kdy měli za nemožné. Tuberkulóza nebude nikdy léčitelná! To slyšel můj otec jako mladý lékař v Tatrách od staré paní primářky, vysoce vzdělané a úctyhodné ženy. Co znamená, že Bůh se vtělil, kromě toho, že to není možné? Že vstoupil na cestu, na jejímž konci porazí hřích a smrt. Na Golgotě. Všechno činí nové. Nemožné ukazuje možným. Smrtí obětí všech masakrů, mučení a hrůz se nic neskončilo. Žijí a budou žít, setkáme se s nimi. To je to, oč jde o Vánocích, o nic méně.

