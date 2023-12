Izrael rozšiřuje ofenzivu v centrální části Gazy, Netanjahu odmítá diskutovat o poválečném plánu

28. 12. 2023

Izraelští bezpečnostní představitelé chtějí uspořádat schůzku, protože "čas běží"



Izraelská armáda rozšířila svou pozemní ofenzívu v pásmu Gazy na hustě obydlené městské uprchlické tábory v centrální části území, zatímco premiér Benjamin Netanjahu údajně odmítl žádosti bezpečnostních představitelů o vypracování plánů na ovládání Gazy po skončení války s Hamásem.



V posledních několika dnech byly do kanceláře premiéra předány tři žádosti jménem ředitelů Mosadu, Šin Betu, náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil (IDF) a ministerstva obrany o uspořádání schůzky ohledně rozhodnutí týkajících se "dne poté", kdy Izrael prohlásí, že dosáhl svých cílů proti palestinské militantní skupině ovládající pásmo Gazy, informoval v úterý večer izraelský kanál 12.

Všechny tyto žádosti byly odmítnuty, uvedla televize. "Čas běží a je třeba již nyní rozhodnout, jak postupovat vůči všem relevantním aktérům uvnitř i vně pásma Gazy. Američané chtějí vysvětlení," citovala nejmenovaného bezpečnostního činitele.



Netanjahu si možná přeje takové rozhovory odložit, aby ochránil svou pozici premiéra: jeho válečná vláda jednoty se po skončení konfliktu rozpadne a jakékoli řešení pro Gazu, které by zahrnovalo palestinské aktéry, například návrat Palestinské samosprávy na Západní břeh, ohrožuje stabilitu jeho krajně pravicové koaliční vlády.



Mluvčí premiérova úřadu uvedl, že termín vládní diskuse na téma "den poté" byl stanoven již před měsícem a uskuteční se v nejbližších dnech.



Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás ve svém prvním rozhovoru od vypuknutí bojů v úterý večer prohlásil, že válka je "více než katastrofou", a obvinil Netanjahua, že plánuje "zbavit se Palestinců".



V Gaze Izrael rozšířil svou ofenzívu na několik přeplněných uprchlických táborů poblíž centrálního města Deir al-Balah a také zahájil těžké letecké údery na jižní města Khan Younis a Rafah - což jsou všechno oblasti, které armáda Palestincům před válkou doporučila, aby tam hledali úkryt.



Ve středu si tisíce palestinských rodin, které uprchly z tábora Bureij, jenž byl přes noc těžce napaden, postavily stany v ulicích Deir al-Balah.



"Byla to pekelná noc. Takové bombardování jsme nezažili od začátku války," řekl Rami Abu Mosab, který hovořil z Bureij, kde se ukrýval od útěku ze svého domova na severu Gazy.



Řekl, že nad jeho hlavami létala válečná letadla a z východního okraje tábora se ozývala střelba a výbuchy. Nedaleko jeho přístřešku byl zasažen dům, ale nikdo se tam nedostal, řekl. Zdravotnický úřad v pásmu ovládaném Hamásem uvedl, že za posledních 24 hodin bylo zabito více než 200 lidí.



Boje od domu k domu byly hlášeny také na severu Gazy, a to navzdory víkendovým vyjádřením náčelníka generálního štábu IDF, že armáda z velké části dosáhla operační kontroly nad řekou Gazou.



Od Štědrého dne zažilo obléhané palestinské území jedny z nejsmrtonosnějších dnů v dosavadním průběhu 12 týdnů trvajícího konfliktu.



Odvetná válka Izraele proti Hamásem kontrolovanému pásmu Gazy se již stala jedním z nejničivějších konfliktů 21. století - podle odhadů bylo zabito více než 20 900 lidí, 55 000 jich bylo zraněno a 85 % z 2,3 milionu obyvatel palestinského území muselo opustit své domovy.



Ve svém prvním rozhovoru od vypuknutí bojů Abbás v úterý večer prohlásil, že válka je "více než katastrofou", a obvinil Netanjahua, že plánuje "zbavit se Palestinců".



Navzdory rostoucímu mezinárodnímu rozhořčení nad humanitární katastrofou, včetně rostoucí kritiky ze strany USA, nejdůležitějšího spojence Izraele, Netanjahu prohlásil, že Izrael bude pokračovat až do "úplného vítězství" nad Hamásem.



Ron Dermer, člen izraelského válečného kabinetu, se měl ve středu setkat s americkými představiteli ve Washingtonu. Rozpory v Bidenově administrativě ohledně izraelské politiky narůstají, někteří představitelé tvrdí, že USA podcenily rozsah rozčarování na globálním jihu kvůli vnímanému pokrytectví, které se projevilo v tom, že USA kritizují ruské válečné zločiny na Ukrajině, ale našly množství důvodů, jak ospravedlnit rozsáhlé zabíjení Palestinců v Gaze Izraelci.



Ve středu také OSN jmenovala Sigrid Kaagovou, odstupující nizozemskou ministryni financí, koordinátorkou pomoci palestinskému území, a to v návaznosti na oslabenou rezoluci Rady bezpečnosti z minulého týdne, která vyzvala k dodávkám pomoci do Gazy "ve velkém rozsahu".



V současné době do Gazy vjíždí asi 200 nákladních aut denně, ale podle humanitárních organizací je to jen zlomek toho, co je potřeba. Před vypuknutím tohoto nejnovějšího konfliktu vjíždělo na toto území denně asi 500 nákladních aut se zbožím a pomocí.



Válka v Gaze také vykazuje nové známky nebezpečné regionální eskalace, když se zdá, že jednání o příměří zprostředkovaná Egyptem a Katarem uvázla na mrtvém bodě.



Na okupovaném Západním břehu Jordánu izraelské síly podle palestinského ministerstva zdravotnictví zabily při nočním zásahu v uprchlické čtvrti Nur Šams nejméně šest Palestinců, čímž se celkový počet obětí na tomto území zvýšil na 300.



Izrael a mocná libanonská skupina Hizballáh podporovaná Íránem si od 7. října téměř denně vyměňují raketové salvy, letecké útoky a ostřelování na druhé straně hranice: podle místních představitelů a státních médií izraelský útok na dům v noci zabil bojovníka Hizballáhu a jeho dva příbuzné.





V zákulisí vedou Spojené státy intenzivní jednání, aby se pokusily o deeskalaci nepřátelských akcí na modré linii, která obě země odděluje a kde je nejvyšší riziko, že chybný odhad vyvolá regionální válku, do níž se zapojí Írán a jeho zmocněnci v Libanonu, Sýrii, Iráku a Jemenu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

