Podomní obchodník s prošlou nadějí, aneb premiér Fiala opět zasahuje

29. 12. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Bulíky, bulíky, bu Copak se nám to náš submisivní neodpovědný premiér a státník po roce vládního trápení pokusil nabulíkovat? Projev mdlý, protkaný přísnou stranickou cenzurou, oligarchicky závislý, pravicově ideový, s přehršlí záměrných nepravd a nezáměrných lží. Narcis s ručením omezeným přednesl víru v sebe sama samotného a stranu přestárlých kmotrů, nikoli realitu dění v naší zemi.

Rok strázně a hany

Po dvou létech beznadějné beznaděje vlády ODS je prý na obzoru nadějná naděje. Spásná naděje krásná ze stran vlády jedné strany v koalici mlčících. Bohužel, žádná naděje, žádné nadějné vyhlídky na lepší zítřky, natož pozítřky. Naopak, čekají nás další kruté dva roky neoliberálního marasmu v podání přehrávajícího maňáska Fialy. Jako odměna za přežití martyria nás následně čeká návrat pana Koblížky, další to pravicové jedovaté zmije. Pak snad nastane čas na demokracii, právní stát a skon oligarchického kremelského kapitalismu vyrostlého ze zahnívajícího českého komunismu. Po téměř 40 letech dominance pravicové zvůle smíme možná doufat. Snad se své moci, vlivu a koryt pustí dobrovolně a nepovolají tankovou brigádu a pohotovostní pluky.

Vánoce jsou, když…

Premiér tomuto národu, co někde ztratil sebevědomí, připomněl, co že to jsou vlastně ony Vánoce. Ví přeci On ze všech nejlépe na světě, jak přicházejí, k čemu slouží, co má každý jeden i druhý o Vánocích dělat, a co nedělat.

Po objasnění co a jak s Vánocemi nastal čas na další objasnění, protože bez profesorské rady bychom byli zatraceni a svrženi do tenat nevědomosti. Zjevil nám On sám zjevený pravdu o všeobecně známých věcech. Ukázal, jak správně truchlit, jak se modlit a jak věřit v Ježíše i v Krista.

Kupodivu po tragédii v Praze ani zmínka o problematice zbraní v Česku. Jak truchlit, to On poradí, jak správně trpět, to také ví, jak předcházet tragédiím a smutku, leč On neví. Možná mu napoví paní Jana, co se ráda fotí po zuby ozbrojená a za právo držet zbraň by obětovala téměř cokoli i kohokoli. Zde Netřeba zmiňovat, jak litý boj ODS svedla a jak po orbánovsku spílala Evropské komisi stran omezení držení zbraní. Dnes navazuje sám předseda: „Síla dobra přemůže zlo“. Masový vrah je zlo a vláda, která dva roky činí zlo, je dobro. Zlo je ozbrojený střelec, dobro pak strana, která se za ozbrojování bila hlava nehlava. Není nic jednoduššího než zařadit problém českého masového vraha na tutéž úroveň jako covid, Putinovu agresi, energo krizi a inflaci s tím, že za nic nemůžeme.

Vděčnost na věčnost

Jakou vděčnost mají v naší neoliberální mstivé společnosti pociťovat tisícové zástupy bezdomovců? Vděčnost za strach? Vděk za vyhnání z domu, za exekuce a lichvu? Vděk, že ještě nějak žijí? I k těmto systémem semletým občanům hřímal o vděčnosti a naději nadutý premiér Fiala? Jakou přesně vděčnost chce po třech milionech lidí, kteří se potácejí nad pádem do propasti? Nějakou vděčnost otroka či poddaného? Po těžkých časech způsobených jeho vládou prý již nastává čas nadějí.

Bolestná naděje

Nikdo to neměl lehké, ani já, váš premiér, vždyť co jsem si s vámi užil nadávek a naříkání. Celá vláda jeden za druhým, ministryně za ministrem trpěli jako světci na mučidlech. Ve sboru trpěli jsme my za vás. Trpěli všichni oligarchové, trpěla celá Poslanecká sněmovna, od pravice po pravici.

Snažili jsme se přijímat taková opatření, abychom byli ve všem nejhorší a abyste si to řádně, den za dnem, užili. Snažili jsme se, abychom zajistili fakt dobrý pokles životní úrovně, abychom zesměšnili reálné platy a zostudili rodinné úspory. Snažili jsme se, aby inflace byla nejvyšší v EU a také nejdelší. Povedlo se na výbornou.

A proč, no přeci, abyste si nesnáze řádně vychutnali. Za ceny nájmů, energií a potravin jsme sklízeli úspěchy u všech hladových oligarchů. Těm jsme přinesli naděje plný pytel a těm dáváme dál naději na úplné ovládnutí této malé a hloupé země. Snažili jsme se, pracovali jsme, chtěli jsme a plánovali jsme. Dělali jsme nezbytné reformy ožebračující většinu. Sebrali jsme státu od roku 2021 už téměř bilion korun a jsme na to právem hrdi.

Hrdí jsme, protože jsme zařídili, abyste dluhy vy zaplatili. Vím, bylo to pro vás těžké, ale, co jste si zvolili, to také máte.

Copak jste nás neznali? Kdo se neumí postarat o sebe a o rodinu, ať je mu ulice lehká, ať zhyne.

Inflace, ne my, vám sežrala úspory a vysmála se platům. Přinutili jsme vás šetřit na energiích, aby se dobře dařilo našim energo šmejdům. Poslali jsme jim společně s vámi stovky a stovky miliard. Kupují si zbytečnosti za vaše úspory, za vaše životní náklady, za ukrajinskou krev a vaše bezdomovectví. Je jim z toho moc dobře u srdíček.

Nebojte, na charitu a na dobročinnost ta dobračiska přispějí a z daní odečtou. Celá vláda jeden za druhým, ministryně za ministrem jsme jim pomáhali, jak jsme jen mohli, naděje do nás vložené jsme vůbec nezklamali. Sebrali jsme vám poslední jistoty a přinesli nové hrozby.

Já samojediný a moje vláda si to uvědomujeme, uvědomujeme si vaši strázeň, nejistotu a bolest a jsme rádi, že trpíte, protože jinak bychom to přeci nedělali. Jsme rádi, že se naši sociálně ubozí s naší krizí tak srdnatě vyrovnali. Obdivně vzhlížíme k vám, k občanům, za jak směšné výplaty tady dřete, abyste nezaplatili ani životní náklady, které jsme vám nařídili platit.

Jsme rádi, že jsme vám zajistili jistotu šedé ekonomiky, neregulovaného volného trhu a kartelu nejvyšších cen.

Rovněž i naším důchodcům, rodičům naším, jsme zdražením všeho pro ně nezbytného připravili zajímavé chvilky a pro mnohé i pobyt na ulicích jako poděkování pro ty nejstatečnější z nich.

Ale nezapomněli jsme ani na děti a studenty. Ba ne, těm jsme také sebrali, co šlo. Nejslabším jsme dali padáka a sežrali i obědy. Zvlášť jsme se vláda jako celek a já premiér s ministrem financí a ministrem sociálních věcí vybodli na zdravotně postižené. A za to nám přeci náleží velký poděkování a dík, ale i vám, i vám… cha, cha, cha.

Oligarchická smetánka požírá českou zem jako zhoubná rakovina a my na vládě a ve straně tančíme a skotačíme radostí. A přednášíme fakt skvělé projevy, jak máte správně trpět a jak je nám to zatraceně úplně jedno.



Za poslední roky jsem vám již tolikrát řekl a říkám znova a zas, vše jsem zvládl, každou krizi jsem statečně zvládl a některou i dvakrát. Říkal jsem vám i vám, že to nebude snadné, ale pravdivě si to přiznejme, zvládl jsem to na jedničku. Dnes tak pak přináším naději. Budeme vás i nadále škrtit, dřít z finanční kůže, budete dál platit oligarchům výpalné a budete makat v jedné, druhé i třetí robotě.

A od ledna 2024 ještě zrychlíme. Nebojte, opravdu nedovolíme, aby vám bylo lépe! Možná porostou mzdy a rodinné úspory a možná ne. Necháme vás plně zaplatit za ozdravný nemocný balíček, protože, kdo jiný by měl platit za chyby ODS? My snad? Ne, vy. Budeme už zase rekordně investovat do infrastruktury (už zase) a už zase víme, jak investice dopadnou. Nebojte, do vás, do občanů, nebo do vzdělání dětí nebudeme investovat fakt ne. Proč? Protože, proč bychom sakra měli?

Bude předražené jádro, bude OZE pro fosilní barony, bude opožděná digitalizace, bude efektivita, bude i produktivita, bude placené školství pro 21. století, bude privatizovaná kvalita a dostupnost zdravotní péče, bude důchodová antireforma, všechno bude až z vás nezbude vůbec nic.

PF, Petr Fiala, Pour féliciter 2024

Stranické soudružky a straničtí soudruzi, zbyla nám zde v prázdné truhle jen ta spásná naděje. A tu my vám, milí občané, budeme stále rok za rokem, dráž a dráž, s úsměvem na rtu dál prodávat. Nic jiného nám tady nezbylo, vše ostatní jsme dočista zpeněžili a k sobě odklonili. Dobré příležitosti a pozitivní vyhlídky, které jsme vám naslibovali u voleb, jsme nikdy nemysleli vážně, chtěli jsme jen znova vládnout. Tak slibujeme a přísaháme na naši konzervativní pravicovou hanbu a zhovadilost a na vaši námi zajištěnou bídu s nouzí, která vám tady po nás zbude.

Ježíšek, Santa Claus a Děda Mráz v jednom tedy Petr Fiala HO, HO, HO.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na arogantní projev arogance moci jedné strany

