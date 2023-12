Budou USA vtaženy do širšího konfliktu na Blízkém východě?

28. 12. 2023

Hnutí Húsíů, které vládne v severním Jemenu, v úterý oznámilo, že opět zaútočilo dronem na obchodní loď. Plavidlo třikrát odmítlo reagovat na varování húsíjského námořnictva. Podle Al-Džazíry nebyl žádný člen posádky zabit. Loď pokračovala v plavbě, během níž převážela zboží z přístavu krále Abdulláha v Saúdské Arábii do Karáčí v Pákistánu. Suezským průplavem proudí asi 10% světového obchodu, a to na přibližně 17 000 lodích ročně, což představuje 30% světového námořního obchodu. Přibližně 12% světových dodávek energie rovněž prochází Rudým mořem. Útoky Húsíů na lodní dopravu se zdají být nerozlišující, protože je málo pravděpodobné, že by náklad putující ze Saúdské Arábie do Pákistánu obsahoval izraelské zboží, píše Juan Cole.

Mluvčí Húsíů Yahya Sarea uvedl, že Húsíové také vypouštěli bezpilotní letouny na Ejlat a další oblasti, které označil za okupovanou Palestinu. Sdělil, že tyto akce byly provedeny na obranu palestinského lidu. Al Džazíra informovala, že v úterý bylo u jemenského přístavu Hudájdá zasaženo další plavidlo, ale neposkytla žádné podrobnosti.

Al Džazíra rovněž uvedla, že desítky nákladních lodí uvízly v přístavu Džibuti. Jejich posádky hledají způsob, jak Húsíúm sdělit, že nepřevážejí izraelské zboží.

Čím déle bude izraelský útok na Gazu pokračovat, tím pravděpodobnější je, že se USA nechají vtáhnout do války o Saná. Prezident Biden provedl několik úderů na šíitskou iráckou milici v odvetě za útoky na americké vojáky, čímž rozzlobil Bagdád. Vzhledem k tomu, že irácké šíitské milice a Húsíje zásobuje a podporuje Írán, je otázkou, jak dlouho se podaří tuto zástupnou válku zvládnout a zda se nerozvine do větší konfrontace mezi USA a Íránem. Jedním ze způsobů, jak se tomuto scénáři vyhnout, je zastavení izraelské destrukce Gazy.

Jak již bylo uvedeno, Spojené státy oznámily vytvoření koalice několika států, které by v Rudém moři od takových útoků odrazovaly. Žádná regionální země kromě Bahrajnu však nesouhlasila s tím, že by se k této koalici veřejně připojila, pravděpodobně proto, že arabské vlády nechtějí být považovány za obránce izraelských zájmů v době, kdy Izrael páchá genocidu na Palestincích. Tato koalice má zahrnovat také Velkou Británii, Bahrajn, Kanadu, Francii, Itálii, Nizozemsko, Norsko, Seychely a Španělsko. Ve skutečnosti však Francie sdělila, že bude v Rudém moři operovat jako obvykle a že její lodě zůstanou pod francouzským velením. Španělsko se k ad hoc misi odmítlo připojit s tím, že se bude účastnit pouze plnohodnotných iniciativ NATO. Středolevicová vláda Pedra Sáncheze se k ničení Gazy ze strany Izraele vyjadřuje kriticky. Itálie uvedla, že vyšle jednu fregatu.

Takže vlastně žádná mnohonárodní koalice neexistuje: je to jen kouřová clona. Pokud je mi známo, húsíjské drony prozatím sestřelují jen USA a možná Británie.

CNN informovala, že Húsíové nechali v úterý vzlétnout 17 dronů a raket, které byly zachyceny zbraněmi vypálenými "torpédoborcem s řízenými střelami USS Laboon a stíhačkami F/A-18 letícími z letadlové lodi USS Eisenhower". Protiraketové zbraně, které USA používají, však stojí dva miliony dolarů za kus. USA jich nemají ve výzbroji zase tolik, takže pokud budou Húsíové pokračovat v odpalování dronů, americkému námořnictvu by mohly dojít odstrašující prostředky, tvrdí CNN.

Dánská společnost Maersk, která je významnou korporací, dosud Afriku obeplouvala, ale její představitelé tvrdí, že postupně obnoví trasy přes Rudé moře. Ale bude tomu tak? Není jasné, zda se její představitelé jen nesnaží rozmluvit prudce rostoucí náklady na pojištění a další služby.

Jemen je v současné době rozdělen na tři politické regiony: Húsíové na severu, mezinárodně uznávaná vláda v centru země a Jižní přechodná rada podporovaná Spojenými arabskými emiráty podél pobřeží Arabského moře a Adenského zálivu. Ačkoli je vláda prezidenta Rašáda al-Alímiho mezinárodně uznávaná, ve skutečnosti nemá pod kontrolou velkou část země.

Alímího ministr informací Muammar al-Erjání varoval, že taktika Húsíů by se mohla Jemenu vymstít . Poukázal na to, že severní Jemen je závislý na přístavu Hudájdá u Rudého moře, odkud se dováží 80 % potravin do země, takže si vlastně nepřeje, aby se lodě této trase vyhýbaly nebo si účtovaly vyšší poplatky za přepravu. I když, přiznejme si, do Hudájdá nezajíždějí velké mezinárodní kontejnerové lodě.

Al-Erjání také zpochybnil význam izraelského přístavu Eilat. Poukázal na to, že pouze 5% zboží dováženého po moři do Izraele přichází přes Ejlat.

Není také příliš pravděpodobné, že by húsíjské drony skutečně zasáhly Ejlat, a to navzdory tomu, co uvedl Sarea.

