Ruská agrese na Ukrajině: Moskva zahájila vlnu raketových úderů po celé Ukrajině, včetně "masivního" útoku na Charkov

29. 12. 2023

Počet obětí ruského raketového útoku na Ukrajinu stoupl na 13



Během zhruba 18hodinového útoku byly zraněny desítky lidí a neznámý počet byl pohřben pod sutinami, uvedli ukrajinští představitelé. Počet mrtvých se může zvýšit, záchranné práce pokračují.



Mezi poškozenými budovami po celé Ukrajině jsou podle zpráv bytové domy, školy a porodnice.



Ukrajinští představitelé vyzvali západní spojence země, aby jí poskytli více prostředků protivzdušné obrany na ochranu proti leteckým útokům, jako byl ten páteční. Jejich výzvy přicházejí v době, kdy známky únavy z války zatěžují snahy o udržení podpory.



- Artem Mazhulin je v Charkově a popisuje, jak to vypadalo na místě, když Rusko zahájilo vlnu raketových úderů.



Včerejší noc v Charkově byla jako každá jiná. Několikanásobný nálet sirén, kterým nikdo nevěnoval pozornost. První výbuchy byly slyšet od pěti hodin ráno 29. prosince. Byl jsem ve svém bytě v jihovýchodním Charkově se svou matkou po operaci páteře. V 7.21 jsem měl jet vlakem do Kyjeva a ona měla mít v 8.30 schůzku s lékařem.



Počínaje několika prvními údery, které jsme neslyšeli, když jsem se v 5.30 vzbudil, abych se připravil na vlak, byli všichni moji přátelé vzhůru a město už bylo pod útokem. Objednal jsem si taxík, vyměnil si s řidičem názory na to, jak hlasité byly rány a zda je někdo zachytil, soudě podle zvuku - protože každý Charkovan je teď odborník.



Pak jsem dorazil na nádraží; lidé byli klidní. Nastoupil jsem do vlaku, při čekání na odjezd jsem slyšel několik výbuchů, ale byly daleko. Tak jsem se ani nepohnul. Vlak odjel podle jízdního řádu v 7.21 hodin. Moje matka přišla na schůzku s lékařem v 8.30 a řekla mi, že slyšela dva hlasité výbuchy. "Ale já už jsem byla uvnitř," řekla. "Čekala jsem ve frontě na magnetickou rezonanci."



Moji spolucestující se baví o nákupu oblečení na telefonech, někdo se polil kávou, v jedoucím vlaku mají všichni dost války. Všichni jsou na ni zvyklí.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko přes noc vypálilo asi 110 raket a také bezpilotní letouny proti ukrajinským cílům v rámci zřejmě jednoho z největších ostřelování v tomto roce.



Zelenskij uvedl, že kremelské síly použily širokou škálu zbraní, včetně balistických a řízených střel.



Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat uvedl, že Rusko "zřejmě vypustilo vše, co má", proti cílům na celé Ukrajině.



Pokud se Zelenského počty potvrdí, jednalo by se o největší letecký útok kremelských sil od jejich plnohodnotné invaze v únoru 2022. Podle ukrajinského letectva byl předchozí největší útok v listopadu 2022, kdy Rusko proti Ukrajině vypálilo 96 raket.



Bombardování přišlo v době, kdy boje podél frontové linie do značné míry váznou kvůli zimnímu počasí, a poté, co letní protiofenzíva Ukrajiny nedokázala dosáhnout významného průlomu podél zhruba 1 000 km dlouhé linie dotyku.



Zhruba osmnáctihodinový nápor, který začal ve čtvrtek večer a pokračoval přes noc, zasáhl podle úřadů šest měst včetně hlavního města Kyjeva a další oblasti od východu po západ Ukrajiny.











Podle úřadů bylo v Charkově slyšet deset výbuchů, ruské rakety zasáhly šest měst po celé zemi

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.



Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteru napsal, že po nočních raketových úderech "ruský teror musí prohrát.Zelenskij uvedl: "V důsledku úderů bohužel došlo k obětem na životech a zraněním. Všechny služby pracují nepřetržitě a poskytují nezbytnou pomoc. Upřímnou soustrast těm, kteří přišli o své blízké. Zraněným přeji brzké uzdravení."